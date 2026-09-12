Την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν από κοντά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη θα έχουν οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Όπως έκανε γνωστό η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή με μια άκρως συγκινητική ανακοίνωση, η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Η «λαϊκή αγρυπνία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, που αποτελούσε την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 19:30 της Κυριακής και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στον κόσμο να του αποτίσει φόρο τιμής.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών (Τρίτο Νεκροταφείο). Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων να προχωρήσουν σε δωρεές για την ενίσχυση του οργανισμού «Humanity Greece».

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρύπνια” ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».