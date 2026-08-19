Με ένα συγκινητικό ποίημα, που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς περιγράφει το οδυνηρό συναίσθημα της απώλειας για το σπίτι που κάηκε ολοσχερώς από την πρόσφατη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αλλά και την ανθρώπινη ανάγκη για ελπίδα και ανασύνταξη.

Όσο κι αν ήταν όμορφα… πίσω σταμάτα να κοιτάς.

Ποιος είπε άλλες ομορφιές, πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νου κι άσ’ τονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να παίξει.

Περπάτα βήμα θαρετό, πότε αργό, πότε γοργό,

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ, άλλη φορά δε θα το πω,

ώρα να προσπεράσεις!

Για ό,τι έκανες καλό ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ, μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!

Να χτίζεις, να δημιουργείς, ποτέ μη σταματήσεις.

Κι αν σου χαθήκαν μονομιάς, όνειρα, βάσανα, καημοί,

αγάπες κι αναμνήσεις,

σε πείσμα ανθρώπων και θεών κάνε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

Θα φύγω τώρα, θα χαθώ, κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μην το αραιώσεις,

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις…