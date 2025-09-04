Το σύγχρονο έργο «Σε βλέπω » ( The Counter ) της Αμερικανίδας συγγραφέως Meghan Kennedy, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, στο θέατρο Μικρό Παλλάς, από τις 14 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Πρωταγωνιστούν : Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη – που συνεργάζονται πρώτη φορά στο θέατρο – Βίκυ Βολιώτη.

Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο που με έξυπνο χιούμορ και πολλή αλήθεια, μιλάει για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία στιγμή, που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον.

Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν είναι όπως πριν.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά off B roadway στην Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου David Cromer (Tony Award, Obbieaward, Lucille Lortelaward, κ.α) από το Roundabout Theater Company.

Υπόθεση:

Κάθε πρωί σε ένα τοπικό καφέ μιας μικρής πόλης, μία σερβιτόρα (η Κέιτ) γεμίζει την κούπα του καφέ ενός τακτικού πελάτη (του Πωλ). Πού και πού στο καφέ έρχεται και η πρώην ερωμένη του Πωλ, η Πεγκ, με την πρόφαση να αγοράσει ένα κομμάτι κέικ και την ελπίδα να τον δει εκεί. Ο Πωλ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ​​μέσα στο σκληρό και μεγάλο κόσμο. Η Κέιτ είναι μια γυναίκα που θέλει να κάνει μιακαινούργια αρχή. Η Πεγκ αγαπάει ακόμα τον Πωλ αλλά και ο Πωλ αγαπάει την Πεγκ. Τι γίνεται όταν ο Πωλ ζητάει μια σοκαριστική χάρη από την Κέιτ; Και τι θα ακολουθήσει όταν η Κέιτ μάθει πως η Πεγκ είναι ο μεγάλος έρωτας του Πωλ; Μια απρόσμενη φιλία γεννιέται και τα βαθύτερα μυστικά όλων φωτίζονται.

Τρεις άνθρωποι που αγαπούν και αγαπιούνται. Που γελούν αλλά και κλαίνε. Με τα λάθη και τις υπεκφυγές τους. Κάποτε φωτεινοί και κάποτε σκοτεινοί. Όπως όλοι με μικρά και μεγάλα ανομολόγητα μυστικά.

Η αλήθεια δαγκώνει.

Η αλήθεια πονάει.

Η αλήθεια, όμως, γιατρεύει.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας : Meghan Kennedy Μετάφραση : Φίλιππος Δεσύλλας, Σκηνοθεσία : Βίκυ Βολιώτη Σκηνικά-Κοστούμια : Πάρις Μέξης, Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα, Κινησιολογία : Μαρίζα Τσίγκα, Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Βίκυ Βολιώτη.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 20:00.

Τιμές εισιτηρίων: VIP : 25 Ευρώ, Α’ Ζώνη + Β’ Ζώνη + Γ’ Ζώνη : 18 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο),Συνοδός ΑΜΕΑ: 16 Ευρώ στις Ζώνες Α’, Β’ & Γ’.

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 1000.365

και στο Θέατρο Αλίκη, Αμερικής 4 , Aθήνα : 2103210021