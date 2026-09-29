Σε κοινή συνέντευξη Τύπου προχωρούν το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και το Σωματείο Εργαζόμενων στον Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ), θέτοντας στο επίκεντρο τη μείωση των επιχορηγήσεων για το θέατρο και τον χορό, καθώς και τις επιπτώσεις της μειωμένης δημόσιας χρηματοδότησης στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.00, στα γραφεία του ΣΕΗ (Κάνιγγος 33). Τα δύο σωματεία αναδεικνύουν το ζήτημα της χρηματοδότησης των παραστατικών τεχνών και καταθέτουν τις θέσεις και τα αιτήματά τους για την ενίσχυση του κλάδου.

Η δήλωση του ΥΠΠΟΑ ότι δήθεν στηρίζει τον σύγχρονο πολιτισμό και την ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία είναι προκλητική και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι καλλιτέχνες και οι καλλιτεχνικές ομάδες στον χορό και στο θέατρο.

Στις θεατρικές παραγωγές, το περσινό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ μειώθηκε φέτος και έφτασε κοντά στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, στον χορό, η επιχορήγηση συρρικνώθηκε στα 685.000 ευρώ από τα 800.000 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα σωματεία, δίνονται ποσά της τάξης των 3.000 και 5.000 ευρώ.

Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι χόμπι. Οι παραστατικές τέχνες και οι άνθρωποί τους πρέπει να στηρίζονται με δημόσιους πόρους που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και του κοινού.

Κοινή Ανακοίνωση ΣΕΗ- ΣΕΧΩΧΟ για τις Επιχορηγήσεις

Συνάδελφοι,

Η δήλωση του ΥΠΠΟ ότι δήθεν στηρίζει τον σύγχρονο πολιτισμό και την ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία είναι προκλητική και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι καλλιτέχνες και οι καλλιτεχνικές ομάδες στον χορό και στο θέατρο.

Οι επιχορηγήσεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο προς καλλιτέχνες και ομάδες για την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, περιοδειών και εκδηλώσεων, τόσο στο θέατρο όσο και στον χορό, έχουν συρρικνωθεί δραματικά. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδότησης μειώθηκε κατά περίπου 15% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές , ένα ποσό που έτσι κι αλλιώς αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Συγκεκριμένα, στις θεατρικές παραγωγές το περσινό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ μειώθηκε φέτος και έφτασε κοντά στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, στον χορό η επιχορήγηση συρρικνώθηκε στα 685.000 ευρώ από τα 800.000 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Για πρώτη φορά βλέπουμε να δίνονται ψίχουλα της τάξης των 3.000 και 5.000 ευρώ. Ποσά που δεν μπορούν ούτε κατ’ ελάχιστον να ανταποκριθούν στο πραγματικό κόστος μιας καλλιτεχνικής παραγωγής , των αμοιβών, των μετακινήσεων, των τεχνικών αναγκών και των υπόλοιπων εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολιτική που μεταφέρει το κόστος της καλλιτεχνικής δημιουργίας στις πλάτες των ίδιων των δημιουργών και των εργαζομένων.

Δεν μπορεί να ζητούν από τους καλλιτέχνες να παράγουν πολιτισμό με όλο και λιγότερους πόρους, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος «ταΐζει» με ζεστό χρήμα τους μεγαλοκαναλάρχες, ενώ προωθεί δισ. ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα που εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα μας στον πόλεμο και ξεπλένουν το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

Καλούμε τα μέλη όλων των καλλιτεχνικών σωματείων σε συσπείρωση, αλληλεγγύη και ενεργή συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες και στις δράσεις που θα προγραμματιστούν το επόμενο διάστημα, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία του χώρου.

Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι χόμπι. Οι παραστατικές τέχνες και οι άνθρωποί τους πρέπει να στηρίζονται με δημόσιους πόρους που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και του κοινού.

Απαιτούμε:

• Άμεση έκτακτη επιχορήγηση για το 2026.

Απόδοση του 2% του ετήσιου προϋπολογισμού για τον Πολιτισμό, με συγκεκριμένη ποσόστωση για το θέατρο και τον χορό που να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

• Καμία επίπτωση ή αποκλεισμό από πλευράς ΥΠΠΟΑ προς τις ομάδες για τις μελλοντικές τους αιτήσεις, σε περίπτωση που προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους ή αρνηθούν τη φετινή ανεπαρκή χρηματοδότηση.

• Εξασφάλιση και παραχώρηση δημόσιων χώρων για πρόβες.

Καλούμε :

Σε κοινή Συνέντευξη Τύπου των Σωματείων μας την Τετάρτη 30/09 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΣΕΗ (Κάνιγγος 33)

και Σε κινητοποίηση έξω από το ΥΠΠΟ τη Δευτέρα 5/10 και ώρα 11.00