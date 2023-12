Ο Σέιν ΜακΓκόουαν, αρχηγός του αγγλο-ιρλανδικού συγκροτήματος The Pogues, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από παραμονή στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Ιρλανδή δημοσιογράφος και συγγραφέας Βικτόρια Μέρι Κλαρκ, η οποία είπε σε δήλωσή της: «Ο Σέιν θα είναι πάντα το φως που έχω μπροστά μου και η αγάπη της ζωής μου».

«Έφυγε για να είναι με τον Ιησού και τη Μαρία και την όμορφη μητέρα του Τερέζ. Είμαι ευλογημένη που τον γνώρισα και τον αγάπησα και που αγαπήθηκα τόσο ατελείωτα και άνευ όρων και που είχα τόσα χρόνια ζωής και αγάπης και χαράς και διασκέδασης και γέλιου και τόσες πολλές περιπέτειες.

«Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψω την απώλεια που νιώθω και τη λαχτάρα για ένα ακόμα χαμόγελό του που φώτιζε τον κόσμο μου. Σ ευχαριστώ… για την παρουσία σου σε αυτόν τον κόσμο, τον έκανες τόσο πολύ φωτεινό και έδωσες τόση χαρά σε τόσους πολλούς ανθρώπους με την καρδιά και την ψυχή σου και τη μουσική σου. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου…Ήσουν ο κόσμος για μένα» τόνισε .

Το ζευγάρι είχε μόλις γιορτάσει την πέμπτη επέτειο του γάμου του.

Ο μουσικός, του οποίου οι επιτυχίες περιλαμβάνουν το Fairytale of New York του 1988 και το A Pair of Brown Eyes, δεν ήταν καλά στην υγεία του όπως μετέδωσε το BBC, για αρκετό καιρό.

Τον Δεκέμβριο του 2022 νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με ιογενή εγκεφαλίτιδα, με αποτέλεσμα να περάσει αρκετούς μήνες του 2023 στην εντατική.

Γεννημένος από Ιρλανδούς γονείς μετανάστες στο Κεντ την ημέρα των Χριστουγέννων το 1957, ο ΜακΓκόουαν και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Λονδίνο. Έλαβε υποτροφία για να σπουδάσει στο διάσημο Westminster School του Λονδίνου, αλλά εκδιώχθηκε μόλις έξι μήνες αργότερα αφού συνελήφθη να πουλάει ναρκωτικά σε άλλους μαθητές. Η πρώτη περίοδος αποτοξίνωσης ήταν στα 17 έτη – εισήχθη στο διαβόητο νοσοκομείο του Μπέθλεμ μετά από κατάρρευση που προκλήθηκε από βάλιουμ στο Κολέγιο Τέχνης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Μόλις βγήκε από την ψυχιατρική πτέρυγα, ο 19χρονος μουσικός έγινε γνωστός στην πανκ σκηνή του Λονδίνου. «Ήμουν τυχερός» είπε στον Guardian το 2004. «Το πρώτο συγκρότημα που είδα όταν βγήκα από το τρελοκομείο ήταν οι Sex Pistols».

Ήταν ο βασικός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγέτης του θρυλικού celtic punk συγκροτήματος The Pogues, που κυκλοφόρησε έξι άλμπουμ από το 1984 μέχρι το 1996.

Αντιπροσωπευτικά δείγματα της δισκογραφίας τους είναι τα “Rum, Sodomy And The Lash” του 1985, ακολουθούμενο από το “If I Should Fall From Grace With God” του 1988.