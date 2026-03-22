Σειρά για τη Σάλι Ράιντ με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ ετοιμάζεται από το Amazon Prime Video.

Η πρώτη αναφορά στη σειρά με τίτλο «The Challenger» έγινε τον Ιούνιο του 2024. Βασισμένη στο βιβλίο της Μέρεντιθ Μπάγκμπι «The New Guys» η σειρά αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία μιας από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία του διαστήματος, τόσο των πρωτοφανών γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία όσο και της συγκλονιστικής έρευνας που ακολούθησε.

Καθώς τα μέλη της Επιτροπής Ρότζερς του 1986 ανακρίνουν τις πολύπλοκες εσωτερικές λειτουργίες της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) για να βρουν τι ή ποιος ήταν υπεύθυνος για την καταδικασμένη μοίρα του Challenger, η σειρά εξερευνά το προσωπικό ταξίδι του μέλους της Επιτροπής, Σάλι Ράιντ.

«Ακολουθούμε τη Σάλι και την υπόλοιπη αποστολή αστροναυτών του ’78, στο πρόγραμμα διαστημικού λεωφορείου, μέσω της αρχικής στρατολόγησης και εκπαίδευσης, μέχρι την ιστορική στιγμή της Σάλι, καθώς γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα γυναίκα στο διάστημα» αναφέρεται στη σύνοψη.

Η Μάγκι Κον είναι η δημιουργός της σειράς, ενώ παράλληλα είναι εκτελεστική παραγωγός και υπεύθυνη παραγωγής.

«Το θάρρος και η ευφυϊα της Σάλι Ράιντ άλλαξαν την ιστορία και δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πιο δυνατή ηθοποιό για να ζωντανέψει την ιστορία της από την Κρίστεν Στιούαρτ» δήλωσε ο Πίτερ Φρίντλαντερ, επικεφαλής παγκόσμιας τηλεόρασης των Amazon MGM Studios, σύμφωνα με το Variety.

Θα είναι πρώτος τηλεοπτικός ρόλος στην καριέρα της Στιούαρτ, η οποία έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς της για τους ρόλους της σε ταινίες όπως το δράμα «Spencer» – για το οποίο κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ – καθώς και για τα κινηματογραφικά έργα «Camp X-Ray», «Clouds of Sils Maria», «Seberg», «Love Lies Bleeding».

Η ηθοποιός έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2025 με την ταινία «The Chronology of Water», η οποία προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2025. Η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της ήταν με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο κινηματογραφική σειρά «Twilight».

