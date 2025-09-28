Η Σελένα Γκόμεζ και o Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν. Έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο μουσικός παραγωγός αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

Η Γκόμεζ ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα σε μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια likes. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την τελετή, ενώ στη λεζάντα αναγραφόταν απλώς η ημερομηνία γάμου.

Τα καρέ, που θύμιζαν vintage εικόνες Polaroid και φιλμ, έδειχναν τη νύφη να ακτινοβολεί φορώντας ένα custom-made νυφικό Ralph Lauren με φλοράλ λεπτομέρειες, ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακή ουρά ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη από μιγκέ, ένα λουλούδι που παραδοσιακά συνδέεται με την αγάπη και την νέα αρχή.

Ο Μπλάνκο από την άλλη επέλεξε και εκείνος τον διάσημο οίκο φορώντας ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν.

Σύμφωνα με το Ηοla, το ζευγάρι αντάλλαξε τους όρκους του μπροστά σε περίπου 170 καλεσμένους, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής που έλαβε χώρα στο κτήμα Sea Crest. Ο χώρος, διακριτικά κρυμμένος μέσα σε πλούσιους κήπους, προστατευμένος από λευκές τέντες και έχοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας, εξασφάλισε την απόλυτη μυστικότητα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Tέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), Μάρτιν Σορτ (Martin Short), Στιβ Μάρτιν (Steve Martin), Πολ Ραντ (Paul Rudd), Πάρις Χίλτον (Paris Hilton), Εντ Σίραν (Ed Sheeran), Άσλεϊ Παρκ (Ashley Park) και Ντέιβιντ Χένρι (David Henrie).

Οι γαμήλιες εκδηλώσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη ημέρα με ένα προγαμιαίο δείπνο σε πολυτελή έπαυλη στην συνοικία Hope Ranch όπως ανέφερε πηγή στο περιοδικό People προσθέτοντας: «Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Το δείπνο κράτησε μέχρι αργά το βράδυ και oι καλεσμένοι πέρασαν υπέροχα».