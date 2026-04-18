«Ας χορέψουμε πάνω από την άβυσσο, στις άκρες των κορυφών»: η Σελίν Ντιόν συνοδεύει την ανακοίνωση της επιστροφής της στη σκηνή με ένα νέο τραγούδι, το “Dansons”, μια μπαλάντα που υπογράφει ο αγαπημένος της συνθέτης Ζαν Ζακ Γκολντμάν, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή.

«Ας πετάξουμε, ας προχωρήσουμε, ας χορέψουμε… Επειδή ο κόσμος δεν πάει καλά…», τραγουδάει η 58χρονη καλλιτέχνιδα σε αυτό το γαλλικό τραγούδι σε αργό ρυθμό.

Η Ντιόν εξυμνεί σε αυτούς τους στίχους το αγωνιστικό πνεύμα και τη δύναμη ψυχής απέναντι στο χάος που επικρατεί παγκοσμίως, αλλά και σε συνάρτηση με τα προβλήματα υγείας της.

Η καλλιτέχνιδα με 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία της, ανακοίνωσε την 30η Μαρτίου την επιστροφή της στη σκηνή, έπειτα από 6 χρόνια μακριά από το κοινό, λόγω της πανδημίας Covid και των επίμονων προβλημάτων υγείας. Θα δώσει 16 συναυλίες στο Paris La Défense Arena, για τις οποίες τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η Σελίν Ντιόν είχε πάρει αυτό το νέο τραγούδι με την υπογραφή του Ζαν Ζακ Γκολντμάν το 2020, όμως το ηχογράφησε φέτος, σύμφωνα με τη Sony.

Το βίντεο κλιπ του Dansons δόθηκε την Παρασκευή (17/4) στη δημοσιότητα. Εκεί βλέπουμε ζευγάρια να στροβιλίζονται σε εμβληματικά αξιοθέατα του Παρισιού ή σε σκηνές της καθημερινότητας, όπως στις όχθες του Σηκουάνα, κοντά στην Όπερα ή τον σιδηροδρομικό σταθμό Saint Lazare.

«Ήταν το 2020, ο κόσμος είχε σταματήσει και οι άνθρωποι χόρευαν, κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους», αφηγήθηκε ο Ζαν Ζακ Γκολντμάν σε ένα δελτίο Τύπου. «Έξι χρόνια αργότερα, δεν υπάρχει πλέον ιός, όμως δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να αλλάξουμε ούτε μια λέξη, καθώς ο κόσμος δεν είναι καλύτερος και εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε «πάνω από την άβυσσο».

«Είμαι πραγματικά καλά, νιώθω καλά, νιώθω δυνατή. Είμαι έτοιμη!», είχε δηλώσει η Σελίν Ντιόν στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωνε την επιστροφή της στη σκηνή. Η τραγουδίστρια διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου, μια σπάνια, ανίατη νευρολογική διαταραχή.

Αναμένεται να δώσει δεκαέξι συναυλίες μπροστά σε 30.000 ανθρώπους κάθε φορά, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο Paris La Défense Arena, που βρίσκεται στη Ναντέρ, κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα. Το πρώτο σόου έχει προγραμματιστεί για τη 12η Σεπτεμβρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ