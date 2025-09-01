Σεπτέμβριος και το φθινόπωρο ξεπρόβαλλε, όμως στη Βαμβακού κρατάμε ακόμα τη ζεστασιά του καλοκαιριού και σας προσκαλούμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και αναζωογόνησης στις πλαγιές του Πάρνωνα. Το χωριό μοιάζει βγαλμένο από όνειρο – κι όμως, μπορείς να το ζήσεις ξύπνιος! Αυτόν τον μήνα, απολαμβάνουμε τη μελωδική φωνή της Γιώτας Νέγκα κάτω από τον έναστρο ουρανό, βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα από πρωτότυπα προγράμματα ευεξίας και περιπάτους στη φύση και ζούμε την κάθε στιγμή με τους αγαπημένους μας σε εμπνευσμένες και δημιουργικές δραστηριότητες που διοργανώνει η Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, με την αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Τι θα λέγατε να επανασυνδεθούμε με το μέσα μας πριν βυθιστούμε στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας; Θα συνδυάσουμε yoga & ηχοθεραπεία σε μία εμπειρία σύνδεσης σώματος, αναπνοής και ήχου, εστιάζοντας στο τώρα (06/09), ενώ οι μικροί επισκέπτες του χωριού θα εξερευνήσουν άγνωστους θεραπευτικούς ήχους, και ακουστικά ερεθίσματα (07/09).

Ακόμη, θα απολαύσουμε τις βόλτες μας στη φύση και τα μονοπάτια της Βαμβακούς με οργανωμένες πεζοπορίες, (06 & 20/09), ή ορεινές ποδηλατάδες (13 & 26/09). Αν προτιμάτε την πλήρη αποφόρτιση με χαλαρωτικό massage στον Παραδοσιακό Ξενώνα Βαμβακούς, μπορείτε να κλείσετε τη συνεδρία σας με εξειδικευμένους θεραπευτές (06 & 20/09).

Στη Βαμβακού, η δημιουργικότητα και το πολυαισθητηριακό παιχνίδι είναι για όλους. Εμπνεόμαστε από τη φύση και τις μεθυστικές μυρωδιές του δάσους και φτιάχνουμε τα δικά μας αρωματικά κεριά σόγιας από το μηδέν (21/09). Στο Clay Play Stories (26/09), εξερευνούμε τις μορφές που παίρνουν τα όνειρά μας, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον φυσικό πηλό και παίζουμε ελεύθερα στο πιο πολυσυλλεκτικό, ανατρεπτικό, δημιουργικό και εναλλακτικό σχολείο, το δικό μας σχολείο…αλλιώς (27/09).

Η Γιώτα Νέγκα στη Βαμβακού | 13/09, 21:00, Σχολείο Βαμβακούς

Μία βραδιά γεμάτη λόγια και νότες που ενώνουν γενιές και συναισθήματα.

Η Γιώτα Νέγκα ανεβαίνει στη σκηνή του Σχολείου για μία μοναδική συναυλία γεμάτη πάθος και συγκίνηση. Δωρική και ουσιαστική, με το χαμόγελο, και τη χαρακτηριστική «μαγκιά» που συνοδεύει την ευαισθησία της, μας προσκαλεί σε μια βραδιά με τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία και δημιουργίες, που σημάδεψαν το ελληνικό πεντάγραμμο.

Εισιτήρια προπωλούνται σε επιλεγμένα σημεία στη Βαμβακού και τη Σπάρτη, ενώ προ-κρατήσεις γίνονται στα 2731-0-76233 & info@vamvakourevival.org.

Ο πιο γλυκός και νοσταλγικός Σεπτέμβρης αποκαλύπτεται στο: www.vamvakourevival.org/events

Λίγα λόγια για τη Βαμβακού και τη Vamvakou Revival

H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά – και το πρώτο κουδούνι του Σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.