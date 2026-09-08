Το Βεάκειο Θέατρο καινοτομεί! Δωρεάν μεταφορά των θεατών για όλες τις εκδηλώσεις. Δείτε το εντυπωσιακό πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία δωρεάν μετακίνησης που καθιερώνεται από φέτος από τον Δήμο Πειραιά.

Το Βεάκειο, το ιστορικό θέατρο με την ομορφότερη θέα στην Αττική, δίνει και φέτος το σύνθημα για τον πιο ατμοσφαιρικό Σεπτέμβριο.

Τα φώτα ανάβουν ξανά και ο αγαπημένος θερινός προορισμός με την ξεχωριστή αύρα επιστρέφει δυναμικά τον Σεπτέμβριο και γεμίζει από μουσική, θέατρο και μοναδικές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα της νυχτερινής θάλασσας.

Παράλληλα καθιερώνεται η δωρεάν μετακίνηση των θεατών προς και από το Βεάκειο, τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου και για όλες τις λεπτομέρειες του καινοτόμου προγράμματος δωρεάν μετακινήσεων.

Βεάκειο Θέατρο – Σεπτέμβριος 2026

Ξεκινά η δωρεάν Δημοτική Συγκοινωνία για την πρόσβαση στο Βεάκειο Θέατρο τις ημέρες των παραστάσεων. Ο Δήμος Πειραιά διευκολύνει τη μετακίνηση των θεατών προς και από τον Προφήτη Ηλία – Δρομολόγια ανά 20 λεπτά πριν από τις εκδηλώσεις και επιστροφή μετά την ολοκλήρωσή τους. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση του κοινού στον Προφήτη Ηλία και στο Βεάκειο, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αυξημένης προσέλευσης, αλλά και να συμβάλει ο δήμος στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που παρατηρείται στην περιοχή τις ημέρες των εκδηλώσεων. Για τον σκοπό αυτό, λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά θα διατίθεται δωρεάν για το επιβατικό κοινό, προσφέροντας σε έναν αριθμό θεατών μια εύκολη και ασφαλή εναλλακτική μετακίνησης, χωρίς την ανάγκη χρήσης Ι.Χ. και αναζήτησης θέσης στάθμευσης στον Προφήτη Ηλία.

Τα δρομολόγια προς τον Προφήτη Ηλία θα πραγματοποιούνται τις ημέρες των παραστάσεων ανά 20 λεπτά, από τις 19:00 έως τις 21:00, ώστε οι θεατές να μπορούν να μεταβούν έγκαιρα και χωρίς ταλαιπωρία στο Βεάκειο. Σημείο αναχώρησης είναι η στάση στην παλαιά Ράλλειο, επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από τον σταθμό του μετρό στην πλατεία Κοραή.

Από το συγκεκριμένο σημείο, το λεωφορείο θα κινείται απευθείας προς τον Προφήτη Ηλία και το Βεάκειο μέσω της 2ας Μεραρχίας και της Γρηγορίου Λαμπράκη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, εξασφαλίζοντας γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση των θεατών στον χώρο των εκδηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων και των εκδηλώσεων στο Βεάκειο, λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα αναχωρεί από τον Προφήτη Ηλία με κατεύθυνση προς το κέντρο του Πειραιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να επιστρέψουν εύκολα και χωρίς κόστος. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Πειραιά προσφέρει μια ακόμα επιλογή μετακίνησης για τους θεατές, τόσο κατά την προσέλευσή τους στο Βεάκειο όσο και κατά την επιστροφή τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της πόλης και φιλοξενεί πλήθος θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Δε7 Σεπτεμβρίου Συναυλία

Έλενα Παπαρίζου

GALAXIASLIVEPRODUCTIONIKE

20€ (γενική είσοδος)

Τρ 8 Σεπτεμβρίου «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους: Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταλειφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβήγκο.

Χορός: Αλεξανδρόπουλος Πάρης, Δεληθανάση Αγγελική, Δερμεντζίδης Κρητικός Γιώργος, Εξακοίδης Γιώργος, Θεμελή Ξένια, Κισσανδράκης Γιώργος, Κωνσταντινίδης Γιώργος, Μακρής Ντένης, Μανδρινός Δημήτρης, Μανωλάς Νίκος, Πατερμαλή Αγγελική, Πίττα Τατιάνα- Άννα, Σακελλαριάδη Πέννυ, Σωτηροπούλου Σαββίνα, Τρυφουλτσάνης Βασίλης, Τσαλίκης Βασίλης, Φύτρος Σαμψών.

MAROSSOULIS PRODUCTIONSE.E.

25€ (κανονικό) / 20€ (φοιτητές, άνεργοι,ΑμεΑ)

Τε9 Σεπτεμβρίου «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη& Χάρη Κρεμμύδα με τους: Ελένη Βλάχου, Σταύρο Γιαννουλάδη, Τάσο Δημητρόπουλο, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου.

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.

Πε 10 Σεπτεμβρίου Συναυλία

Μουσικό Αφιέρωμα στον ENNIO MORRICONE

«Oscar Winning Music»

Οι πασίγνωστες μελωδίες του μεγάλου Ιταλού συνθέτη EnnioMorricone, πρωταγωνιστούν στη συναυλία με το FemaleEnsemble “LE MUSE” από την Ιταλία και τη μοναδική σοπράνο, diva του Morricone, SUSANNARIGACCI που τον ακολούθησε σε όλες τις συναυλίες του επί 20 χρόνια. Ταυτόχρονα με την ερμηνεία των πιο γνωστών soundtracks στην ιστορία του κινηματογράφου,θα προβάλλονται εικόνες και στιγμιότυπα από τις ταινίες, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

INTERSHOW PRODUCTIONS

30€ (Α΄Ζώνη) / 25€ (Β΄Ζώνη) / 20€ (Γ΄Ζώνη)

Πα 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη με τους: Υρώ Μανέ, Άκη Σακελλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτη Γουρζουλίδη, Βασίλη Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου. Στον ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣΑ.Ε. ΟΤΑ, GRENTERTAINMENTWORLDLTD

25€ (κανονικό) / 22€ (φοιτητές, άνεργοι,ΑμεΑ)

Κυ 13 Σεπτεμβρίου «Λυσιτράτη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία – δραματουργική επεξεργασία και απόδοση: Αστέριου Πελτέκη με τους: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερό Κατσούλη, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτη Πετράκη, Νίκο Γεωργάκη, Γιάννη Χαρίση, Σοφία Καλεμκερίδου.

Συμμετέχουν οι: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Αντώνης Αντωνάκος, Δημήτρης Διακοσάββας, Χρύσα Ζαφειριάδου, Κατερίνα Καυκούλα, Αναστασία Κελέση, Θάνος Κοντογιώργης, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης Ναζίρης, Ευθύμης Παππάς, Βάσω Παύλου, Χριστίνα Πετρολέκα, Μαριέττα Πρωτόπαπα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Γιάννης Τσεμπερλίδης.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

17€ (προπώληση) / 20€ (κανονικό) / 14€ (φοιτητές, άνω των 65) / 11€ (δάσκαλοι & καθηγητές, ομαδικό 20 ατόμων) / 10€ (άνεργοι) / 8€ (ΑμεΑ& συνοδοί ΑμεΑ) / 20 Ατέλειες σε κάθε παράσταση για ηθοποιούς εκτός ΚΘΒΕ και σπουδαστές θεατρικών σπουδών, κατόπιν κάλυψης των Ατελειών τιμή εισιτήριου 8€

Δε14 Σεπτεμβρίου Συναυλία

Γιάννης Κότσιρας

«30 χρόνια»

MENTA PRODUCTIONS AND MANAGEMENT E.E.

25€ (Α΄Ζώνη) / 22€ (Β΄Ζώνη) / 20€ (Γ΄Ζώνη)

Τρ 15 Σεπτεμβρίου Συναυλία

Γιάννης Κότσιρας

«30 χρόνια»

MENTA PRODUCTIONS AND MANAGEMENT E.E.

25€ (Α΄Ζώνη) / 22€ (Β΄Ζώνη) / 20€ (Γ΄Ζώνη)

Πε 17 Σεπτεμβρίου «Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην»

του Jeff Baron σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη με τους: Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχέα.

NON GRATA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

20€ (κανονικό) / 18€ (φοιτητές, άνεργοι,άνω των 65, ΑμεΑ, παιδικό από 6 έως 12 ετών)

Πα 18 Σεπτεμβρίου «Ο Καραγκιόζης Ποδηλάτης»

Ο Καραγκιόζης παίρνει μέρος στο μεγάλο φεστιβάλ με ποδήλατα στο πάρκο της πολιτείας. Θα μάθει ο ήρωάς μας τα σήματα κυκλοφορίας και ποιος θα είναι εν τέλει ο μεγάλος νικητής; Ένα είναι το σίγουρο πως ο αγώνας μας έχει ένα βαθύτερο νόημα, «ευ αγωνίζεστε». Τρέξετε μικροί και μεγάλοι για μια σπαρταριστή περιπέτεια με γέλια!! Μην τη χάσετε!

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Θέατρο σκιών, κούκλας και μαριονέτας»

ΠΑΙΔΙΚΟ

7€ (γενική είσοδος)

Σα 19 Σεπτεμβρίου «Η Πόρνη από πάνω»

του Αντώνη ΤσιπιανίτηΑθερινού σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη με την Κατερίνα Διδασκάλου.

GRENTERTAINMENTWORLDLTD

18€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι,ΑμεΑ)

Κυ 20 Σεπτεμβρίου «Πάμε ΔΩΔΩΝΗ;»

Ο Πολιτιστικός Όμιλος ΔΩΔΩΝΗ θα παρουσιάσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα σε ένα αφιέρωμα στην ελληνική μας παράδοση, με τη συμμετοχή μουσικών, χορευτικών και θεατρικών σχημάτων.

Υπεύθυνος εκδήλωσης ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Γκολέμης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

Είσοδος ελεύθερη

Δε 21 Σεπτεμβρίου Συναυλία «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»

ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Ένα μουσικό project σε ιδέα, σύλληψη και υλοποίηση του Ηλία Παλιουδάκη που ενώνει την Ελλάδα. Μια μεγάλη λαϊκή πολιτιστική διαδρομή στο καλό ελληνικό τραγούδι, από το παραδοσιακό στο αυθεντικό λαϊκό, με τον ερμηνευτή που γνώρισε και αγάπησε ο κόσμος από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Σασμός».

ΚΑΝΑΛΙ 1 &Papagiannakis audio I.K.E.

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

13€ (προπώληση) / 15€ (ταμείο)

Τε 23 Σεπτεμβρίου Συναυλία

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

στα λαϊκά του ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

PRODUCTIONCELESTIALΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

20€ (κανονικό) / 16€ (φοιτητές, άνεργοι,ΑμεΑ,άνω των 65)

Κυ 27 Σεπτεμβρίου Συναυλία «Τα παιδιά, η ελπίδα μας»

Συμμετέχουν: Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου, Βασίλης Σαλέας, Σαράντης Σαλέας, Θέμης Αδαμαντίδης, Λίνα Ροδοπούλου, Μαρία Σεβαστού, κ.α.

Τη συναυλία πλαισιώνουν η Νεανική Μικτή Χορωδία της Λεοντείου Σχολής Αθηνών και η Χορωδία Αποφοίτων της Λεοντείου Σχολής Αθηνών «VoxFortis».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ, Κοινωφελές Ίδρυμα.

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

(Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ)

20€ (γενική είσοδος)

Δε 28 Σεπτεμβρίου Φιλανθρωπική Συναυλία

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ

Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος

Συμμετέχει η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

18€ (γενική είσοδος)

Γενική ώρα έναρξης

Μάιος & Ιούνιος: 21:00

Ιούλιος & Αύγουστος: 21:30

Σεπτέμβριος: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου (εντός του θεάτρου)

Δευτέρα – Παρασκευή / 10:00 – 14:00

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: Την ημέρα των παραστάσεων

Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Δ.Θ.Π.: 210.41.43.310 (10:00-14:00)

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: 210.42.26.330

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 214.4090152-3

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΩΝ: 210.4143363, 356, 344

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Λόφος Προφήτη Ηλία, Καστέλα, Πειραιάς Τ.Κ. 185 33

Το πρόγραμμα συνεχώς ανανεώνεται. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του θεάτρου (www.veakeiotheatre.gr).

Πρόσβαση απευθείας στο Βεάκειο Θέατρο

Γραμμή ΟΑΣΑ 915(Λόφος Βώκου-Προφήτης Ηλίας, στάση Παράσχου)

Πρόσβαση στο κέντρο του Πειραιά

Από το κέντρο της Αθήνας: Γραμμές ΟΑΣΑ 040(από Σύνταγμα) και 049 (από Ομόνοια)

Από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»:Γραμμή Χ96 του ΟΑΣΑ (express)

Από την Κηφισιά: Γραμμή 500 του ΟΑΣΑ

Με το Μετρό: Γραμμή Μ1 (Πειραιάς-Κηφισιά), Γραμμή 3 – μπλε (Δημοτικό θέατρο – Αεροδρόμιο)

Με τον Προαστιακό: Γραμμή Π1 (Πειραιάς-Αθήνα-Άνω Λιόσια)

Για τις αναλυτικές διαδρομές, επισκεφθείτε το: http://www.oasa.gr/routes.php?id=p70