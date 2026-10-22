Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και Ομάδων «Άδειος Χώρος» έρχεται από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Θέατρο Φούρνος από την ομάδα ‘Α Ύλες. «Οι Σερβιρισμένες» είναι μια σύγχρονη, devised, μεταδραματική παράσταση που αναβιώνει ηρωίδες διαφορετικών εποχών μέσα από σκηνές που ακροβατούν μεταξύ κωμωδίας και δράματος και αναδεικνύουν κοινωνικές συνθήκες των εκάστοτε εποχών.

Τρεις ηθοποιοί. Πολλοί ρόλοι σερβίρουν στο κοινό «παράδοξα» πιάτα διαφορετικών εποχών.

Ιστορίες που άλλοτε προκαλούν γέλιο κι άλλοτε αφήνουν μια πικρή επίγευση. Μέσα από μια σκηνική σύνθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, οι ηρωίδες ζωντανεύουν ξανά και φέρνουν στην επιφάνεια κοινωνικές συνθήκες, στερεότυπα και ρόλους που, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, μοιάζουν ύποπτα γνώριμοι.

Το κείμενο υπογράφουν η Αναστασία Κωνσταντίνου και η Ελένη Δελή και ερμηνεύουν επί σκηνής μαζί με την Κατερίνα Σαλταούρα. Η εμπνευσμένη σκηνοθεσία είναι της Χριστίνας Βασιλοπούλου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μέσα από ένα ευρηματικό θεατρικό «μενού», τρεις γυναίκες αφηγούνται, σατιρίζουν και επαναδιαπραγματεύονται τη θέση τους στην κοινωνία, μεταμορφώνοντας διαρκώς πρόσωπα, εποχές και καταστάσεις. Από τα παραμύθια και τη θρησκευτική παράδοση έως τη βιομηχανική εποχή και τη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι ιστορίες τους συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών γεμάτο χιούμορ, τρυφερότητα και κριτική ματιά. Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις της κοινωνικής μνήμης και των έμφυλων ρόλων μέσα από μια άμεση σκηνική γλώσσα που βασίζεται στην ερμηνεία, τη σωματικότητα και τη συλλογική αφήγηση. Ένα έργο που αναζητά τη συνάντηση με το κοινό μέσα από τη ζωντανή θεατρική πράξη και τον ουσιαστικό διάλογο.

Κάθε σκηνή ένα πιάτο, κάθε πιάτο μια ιστορία…

Το μενού είναι complet και το τραπέζι σας réservé. Οι Σερβιρισμένες… σας καλούν να τις γευτείτε…

Μα προσοχή: δεν πρέπει να αφήσετε ούτε μια στάλα από το πιάτο σας. Οι «Σερβιρισμένες» είναι μια παράσταση προς κατανάλωση…

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Σταθήκαμε σε ορισμένα σημεία της μακράς ιστορικής διαδρομής της συνύπαρξης των ανθρώπων, σε ιστορίες και στιγμές που διαμορφώθηκαν, άλλοτε φανερά και άλλοτε υπόγεια, από τον οικογενειακό, κοινωνικό, συλλογικό και πολιτικό περίγυρο.

Ιστορίες που εξιστορούν τρεις γυναίκες, ιστορίες άλλοτε μικρές και καθημερινές, άλλοτε παράλογες, σχεδόν κωμικοτραγικές, κι άλλοτε συνδεδεμένες με γεγονότα ιστορικής βαρύτητας. Ιστορίες που, παρά την απόσταση του χρόνου, συναντιούνται σε έναν κοινό παρονομαστή: στα «θέλω» και στα «μπορώ», στα «πρέπει» και στα επιβεβλημένα, στα όνειρα και στις ματαιώσεις, στα αληθινά και στα κάλπικα, στα φορεμένα και στα επινοημένα. Σε όσα επιλέξαμε, σε όσα μας επέλεξαν και σε όσα μάθαμε να θεωρούμε δικά μας.

Στις ελλείψεις και στις επαναλήψεις. Στα συμβατά και στα ασύμβατα. Στα πρότυπα που κληρονομήσαμε, στους ρόλους που φορέσαμε, στους ρόλους που μας φόρεσαν. Στην οικογένεια, στην εργασία, στον έρωτα, στη μητρότητα, στη φιλία, στη συντροφικότητα, στη σχέση με τον εαυτό μας και με το άλλο φύλο, αλλά και με το ίδιο.

Ρόλοι που δεν είχαν ποτέ το ίδιο βάρος για όλους. Ρόλοι που μοιράστηκαν άνισα, απαιτήσεις που δεν ακούστηκαν με την ίδια ένταση, ελευθερίες που δεν προσφέρθηκαν εξίσου. Και μέσα σε αυτή την άνιση διαδρομή, αγώνες, αντιστάσεις, συμβιβασμοί, επιλογές και ήττες, ήττες που, για αιώνες, έγερναν συντριπτικά προς τη γυναικεία πλευρά.

Επιχειρούμε να αφουγκραστούμε μέσα από κάποιες ιστορίες τι επιμένει, τι μεταμορφώνεται με το πέρασμα των αιώνων και τι, κάτω από διαφορετικά ονόματα και διαφορετικές συνθήκες, παραμένει εκπληκτικά ίδιο.

Χριστίνα Βασιλοπούλου

Συντελεστές:

Κείμενο: Αναστασία Κωνσταντίνου, Ελένη Δελή

Σκηνοθεσία – Κίνηση: Χριστίνα Βασιλοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: η Ομάδα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Ηχοτοπία: Μανώλης Σαντζουκίδης

Ακούγεται το τραγούδι “Ηλέκτρα” σε σύνθεση και ερμηνεία της Ευτυχίας Μητρίτσα και στίχους Νάντιας Δουλαβέρα

Καθώς και το τραγούδι “Tailspin” του συγκροτήματος Warhammer (Gr)

Σχεδιασμός Φωτισμού: Κατερίνα – Μαρία Σαλταούρα

Video Mapping : Κατερίνα – Μαρία Σαλταούρα, Γιώργος Καμπίσιος

Φωτογραφίες: Κώστας Γκιώκας, Αριστείδης Λεμπέσης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Ελένη Δελή, Αναστασία Κωνσταντίνου, Κατερίνα – Μαρία Σαλταούρα

Βοηθός σκηνοθέτη : Λουκία Μεϊδάνη

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Σχεδίαση & κινηματογράφηση βίντεο: Βασίλης Καναράς, Θωμάς Παλυβός

Φωτογραφίες promo: Λίνα Οικονόμου, Κώστας Γκιώκας, Αριστείδης Λεμπέσης

Παραγωγή: Creatists, Κατερίνα Χάσκα

Πληροφορίες:

Ημέρες και ώρες: Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00

Πρεμιέρα: 21 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Προσφορά προπώλησης 10 ευρώ (έως 31/10)

14€ Κανονικό

10€ Φοιτητικό, άνω των 65, ΑΜΕΑ, ομαδικά 4+ατόμων

7€ Ατέλεια/’Ανεργοι (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας ή ατέλειας στο ταμείο του θεάτρου

Προπώληση: Σερβιρισμένες :: TicketServices.gr