Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, διοργανώνει τον πρώτο επίσημο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε από την UNESCO τον Νοέμβριο του 2025.

Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί μια πρωτοβουλία ανάδειξης της σημασίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 5:30 μ.μ., στο The Refectory του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Η έναρξη θα γίνει στις 17:30, με δεξίωση υποδοχής και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Γιώργο Σκέμπερη και την καθηγήτρια Avril Alba, Διευθύντρια της Σχολής Γλωσσών & Πολιτισμών του Πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια θα βραβευτούν οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες των εξετάσεων HSC στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας. Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από τον καθηγητή Βρασίδα Καραλή, Διευθυντή της Έδρας Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών.

Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με ζωντανή μουσική από το κρητικό συγκρότημα IXO NYX, που θα παρουσιάσει τον «Ερωτόκριτο», τραγούδι του 17ου αιώνα. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή της ηθοποιού και συγγραφέως Μαίρης Κούστα, συν-ιδρύτριας του UnPause, και του επιχειρηματία Μαρκ Μπούρη.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβουν οι δημοσιογράφοι Τομ Σκολαρίκης (“Ouzo Talk”) και Καλλιόπη Ροδίτη.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους έως τις 29 Ιανουαρίου, αποστέλλοντας μήνυμα στο pdo.syd@mfa.gr

