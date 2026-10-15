Η καριέρα του Σιλβέστερ Σταλόνε είναι το απόλυτο παραμύθι του Χόλιγουντ: ένας ηθοποιός που έγραψε μόνος του το σενάριο της εκτόξευσής του στην κορυφή με το «Ρόκι» και στη συνέχεια έχτισε μια αυτοκρατορία πέντε δεκαετιών, από το «Ράμπο» και τους «Αναλώσιμους» μέχρι το Tulsa King». Στα 80 του, οι περισσότεροι συνάδελφοί του θα σκέφτονταν τη συνταξιοδότηση, το γκολφ ή κάποια εξωτική παραλία με πανάκριβα κοκτέιλ.

Ο Σταλόνε, όμως, συνεχίζει να δουλεύει ασταμάτητα, με το ίδιο πείσμα και την ίδια ένταση που είχε στο ξεκίνημά του. Τώρα, αποκάλυψε τον ξεκαρδιστικό λόγο για τον οποίο δεν μπορεί ακόμα να κρεμάσει τα γάντια του.

Ο γάμος της Σοφία κρατάει τον Σιλβέστερ Σταλόνε στις επάλξεις

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στις 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή Live with Kelly and Mark, η Κέλι Ρίπα μπήκε κατευθείαν στο ψητό, ρωτώντας τον Σταλόνε πόσα σκοπεύει να «ξηλωθεί» για τον επικείμενο γάμο της κόρης του, Σοφία, με τον Μάικλ Σίχαν.

«Ω, φίλε, είναι σχεδόν ντροπιαστικό, αλλά δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη!» απάντησε ο Σταλόνε. Όταν το κοινό στο στούντιο ξέσπασε σε γέλια, εκείνος το επανέλαβε σοβαρός: «Ειλικρινά το λέω!»

Η 30χρονη Σοφία ανακοίνωσε τους αρραβώνες της στις 28 Αυγούστου, χαρακτηρίζοντας τον Σίχαν «κολλητό της». Ο Σταλόνε προφανώς εγκρίνει τον μέλλοντα γαμπρό του, αποκαλώντας τον «εξαιρετικό παιδί» και αποκαλύπτοντας ότι ο Σίχαν πήγε πρώτα να ζητήσει την ευλογία του πριν κάνει την πρόταση γάμου. Η Ρίπα αστειεύτηκε ότι το να ζητάς την άδεια του… Ρόκι Μπαλμπόα πρέπει να ήταν τρομακτικό.

Ο Σταλόνε είπε ότι ο Σίχαν εμφανίστηκε με αέρα αυτοπεποίθησης, αν και η σύζυγός του, Τζένιφερ Φλάβιν, ήταν παρούσα στον ρόλο του «διαιτητή». Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής Μαρκ Κονσουέλος γύρισε τη συζήτηση στο Ρόκι ΙΙ, θυμίζοντας τη γνωστή, αμήχανη πρόταση γάμου του Ρόκι στην Άντριαν, με τον Σταλόνε να απαντά ατάκα από την ταινία:

«Δεν θα ξαναφήσω τρίχα στον νιπτήρα». Κάπου εκεί έξω, ο γερο-Μίκι θα άρχιζε τα ουρλιαχτά βλέποντας τις τιμές των κέτερινγκ. Όπως κι αν έχει, έστω και με δόση χιούμορ, ο γάμος της κόρης του είναι αυτός που τον κρατάει ακόμα «δεμένο στο μεροκάματο».

Και η πλατφόρμα του Paramount+ φρόντισε να μην του λείψει η δουλειά.

Το Tulsa King βάζει ήδη πλώρη για 5η σεζόν.

Η 4η σεζόν του Tulsa King κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου στο Paramount+, με τον Σταλόνε να επιστρέφει ως Ντουάιτ «Στρατηγός» Μανφρέντι. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο Ντουάιτ προσπαθεί να νομιμοποιήσει την αναπτυσσόμενη αυτοκρατορία του, ενώ διεφθαρμένοι πολιτικοί, επικίνδυνοι νέοι παίκτες και μια συντριπτική προσωπική απώλεια τον σπρώχνουν ξανά στα άγρια ένστικτα του δρόμου που κουβάλησε από τη Νέα Υόρκη.

Το Paramount+ έδωσε ήδη το πράσινο φως για την 5η σεζόν, οπότε ο Ντουάιτ θα ζήσει αρκετά ώστε να προκαλέσει κι άλλους μπελάδες. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη στις 5 Οκτωβρίου, μεταφέροντας τη σειρά μακριά από την Ατλάντα και επιστρέφοντας τον χαρακτήρα στις μαφιόζικες ρίζες που στάθηκαν αφορμή για την αρχική του εξορία στην Οκλαχόμα. Η ημερομηνία πρεμιέρας του 5ου κύκλου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Παράλληλα, η κόρη του, Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε, αναβαθμίστηκε σε βασικό μέλος του καστ στον ρόλο της Σπένσερ, ενώ στο πρωταγωνιστικό τιμ της 5ης σεζόν προστίθενται οι Έρικ Παλλαντίνο, Γκλεν Φλέσλερ, Άντονι Σκόρντι και Νικόλα Σρέλι. Για τον Σταλόνε, αυτό σημαίνει άλλη μία σεζόν, άλλον έναν πόλεμο του υποκόσμου και, ενδεχομένως, άλλη μία «κατάθεση» στο ανεπίσημο Ταμείο Αποκατάστασης Γάμου της Σοφία Σταλόνε.