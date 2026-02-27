Την εξαντλητική προετοιμασία που απαιτήθηκε για την επίτευξη των ρεαλιστικών σκηνών στο ρινγκ της θρυλικής ταινίας «Rocky», αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

«Πριν ο Rocky πατήσει το πόδι του στο ρινγκ, στην οθόνη προηγήθηκαν ώρες σαν κι αυτές» έγραψε ο 79χρονος σταρ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα σπάνιο βίντεο από τα παρασκήνια, στο οποίο ο ίδιος και ο Καρλ Γουέδερς (Carl Weathers), που υποδύθηκε τον Apollo Creed, πραγματοποιούν εξαντλητικές πρόβες.

«Επαναλήψεις. Βηματισμοί. Συγχρονισμός. Να δέχεσαι χτυπήματα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε μόλις 3,5 ημέρες, όμως η σωματική προετοιμασία κράτησε μήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να μοιάζει αληθινό, πρέπει να το ζήσεις» συμπλήρωσε.

Στο οπτικοακουστικό υλικό, οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται να τελειοποιούν κάθε γροθιά και κάθε πτώση. Σε ένα σημείο μάλιστα, ο Σταλόνε ακούγεται να καθοδηγεί τον συμπρωταγωνιστή του, λέγοντας: «Εδώ είμαι ελαφρώς τραυματισμένος. Με έχεις ζαλίσει με τα τζαμπ σου».

Στη συνέχεια, ο σταρ πέφτει πάνω στα σχοινιά μετά από μια «γροθιά» του Γουέδερς, εξηγώντας στον συμπρωταγωνιστή του ότι πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στην άκρη του ρινγκ.

«Αυτά τα σχοινιά είναι σαν χορδές κιθάρας» αστειεύτηκε.

«Αριστερά, δεξιά», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας στον Γουέδερς πού να κατευθύνει τις γροθιές του, προτού ο ίδιος εκτιναχθεί ξανά στα σχοινιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sly Stallone (@officialslystallone)



Το «Rocky» έκανε το ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου του 1976 και αναδείχθηκε ως η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς κερδίζοντας σχεδόν 225 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το 1997 απέσπασε τρία Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Μοντάζ, ενώ ο Σταλόνε ήταν υποψήφιος για τα χρυσά αγαλματίδια Α’ Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπου Σεναρίου, σύμφωνα με το FOX News.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ