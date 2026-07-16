Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Πίτερ Φαρέλι, «I Play Rocky», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου προβολής επιβεβαιώνει τις προθέσεις της Amazon/MGM να εντάξει δυναμικά την ταινία στην κούρσα των βραβείων.

Σύμφωνα με το World of Reel, το φιλμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στις δοκιμαστικές προβολές των τελευταίων μηνών με την παραγωγή να ποντάρει ότι ο θόρυβος γύρω από το «I Play Rocky» θα κορυφωθεί μετά την πιθανή παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) τον Σεπτέμβριο.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη η ταινία είναι εμπνευσμένη από το παρασκήνιο της δημιουργίας του θρυλικού «Rocky» (1976) από τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Πρωταγωνιστεί ο Άντονι Ιπολίτο, ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά με τον σταρ ενώ στο παρελθόν είχε υποδυθεί τον Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά της Paramount «The Offer».

Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις των μεγάλων στούντιο να αγοράσουν το έργο του, καθώς επιμένει να κρατήσει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Το καστ του «I Play Rocky», περιλαμβάνει επίσης τους Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.

Ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Prime Video την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον και το «Balls Up» με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ και Πολ Γουόλτερ Χάουζερ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ