Μια σημαντική φεστιβαλική διάκριση απέσπασε η ελληνική ταινία μικρού μήκους «ΦΥΓΕΕΕ», σε σκηνοθεσία Χριστόδουλου Κιγμαλή, καθώς αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους (Best Short Film Winner) στο Athens Marathon Film Festival 2026.

Η βράβευση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της προσπάθειας όλων των ανθρώπων που συνέβαλαν στην υλοποίηση της ταινίας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Δένια Μιμερίνα και ο Νήφων Ξάκης, ενώ στους συντελεστές συμμετέχουν επίσης η Σοφία Μελίρα και ο Μάκης Ντελής.

Η διάκριση στο Athens Marathon Film Festival 2026 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία της ταινίας, επιβραβεύοντας τη δουλειά του σκηνοθέτη και ολόκληρης της δημιουργικής ομάδας.

Ο Χριστόδουλος Κιγμαλής και οι συνεργάτες του εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη διοργάνωση του φεστιβάλ για την τιμητική αυτή βράβευση, καθώς και προς όλους όσοι στήριξαν την κινηματογραφική τους προσπάθεια.

Με το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, το «ΦΥΓΕΕΕ» συνεχίζει το ταξίδι του, έχοντας πλέον στο ενεργητικό του μια σημαντική διεθνή φεστιβαλική αναγνώριση.

Στοιχεία ταινίας

Τίτλος: ΦΥΓΕΕΕ

Δημιουργός: Χριστόδουλος Κιγμαλής

Πρωταγωνιστούν: Δένια Μιμερίνη, Νίφων Εάκης

Συμμετέχουν: Σοφία Μελίρα, Μάκης Ντελής

Φεστιβάλ: Athens Marathon Film Festival 2026

Βραβείο: BEST SHORT FILM WINNER