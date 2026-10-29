Σήμερα (29/10) στις 12.00, απονέμονται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος τα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ, τα βραβεία αντανακλούν θεμελιώδεις αρχές της, όπως η πολυσυλλεκτικότητα, η συμπερίληψη, και η εξωστρέφεια. Ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων θεσμών του εξωτερικού, θ’ απονεμηθούν βραβεία σε 17 κατηγορίες, καθώς και το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, ενώ θα δοθούν επιπλέον δύο έπαινοι, τιμώντας όλες τις πτυχές της παραστατικής δημιουργίας.

Τα Βραβεία καλύπτουν τη θεατρική σεζόν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή τις παραστάσεις που έκαναν πρεμιέρα αυτό το διάστημα και αφορούν τις αμιγώς ελληνικές παραγωγές.

Η Κριτική Επιτροπή των Βραβείων της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (Ρέα Γρηγορίου, Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης και Ελευθερία Ράπτου) ανέλαβε να καλύψει την ομολογουμένως πολύ πλούσια θεατρική παραγωγή της Αθήνας, παράλληλα με εκείνη της Θεσσαλονίκης, αλλά και των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων όλης της Ελλάδας. Σημειώνεται πως στην τελική επιλογή των παραστάσεων η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τις προτάσεις μελών της.

Την τελετή απονομής θα παρουσιάσουν οι κριτικοί και ιδρυτικά μέλη της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ, Ελευθερία Ράπτου και Γιώργος Παπαγιαννάκης, ενώ θα συνοδεύσει μουσικά το Athenaeum Saxophone Quartet.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική λίστα με τις υποψηφιότητες και στις 17 προαναφερθείσες κατηγορίες στη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών: https://greektheatrecritics.gr/