Ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu), αποκάλυψε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο του πρότζεκτ, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise), το οποίο αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο έργο του μετά την οσκαρική ταινία «The Revenant» το 2015, που χάρισε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) το πολυπόθητο Όσκαρ.

Ο μεξικανικής καταγωγής σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στην Αν Τόμσον (Anne Thompson) του Indiewire δήλωσε ότι η ταινία, με προσωρινό τίτλο «Judy», γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision από τον τρεις φορές βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Εμανουέλ Λουμπέσκι (Emmanuel Lubezki) και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία του μοντάζ.

«Θα τελειώσουμε Φεβρουάριο με Μάρτιο. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», συμπλήρωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται «το φθινόπωρο του 2026».

Το χρονοδιάγραμμα αυτό, σύμφωνα με το World of Reel δημιουργεί δύο σενάρια για την παγκόσμια πρεμιέρα. Είτε, με μία μικρή πιθανότητα, στις Κάννες όπου ο σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τα «Amores Perros», «Babel» και «Biutiful», είτε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η οποία θα είναι μόλις έναν μήνα πριν την προγραμματισμένη κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία του με τον Κρουζ, ο Ινιάριτου την περιέγραψε ως «την πιο καταπληκτική, απρόσμενη, γλυκιά και ευγενική που είχα ποτέ σε γυρίσματα».

«Οι τρόποι του, η κατανόησή του, το πάθος του, η ακεραιότητά του και ο τρόπος που προετοιμάζεται. Λατρεύει τη διαδικασία. Η δημιουργία ταινιών είναι η ζωή του εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ άλλον τόσο αφοσιωμένο», ανέφερε.

«Είμαι χαρούμενος που μοιράστηκα μαζί του αυτό το πάθος. Και ταυτόχρονα, χτίσαμε μια απίστευτη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θα εκπλήξει τον κόσμο», πρόσθεσε o Ινιάριτου.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι άγνωστες, η ταινία σε παραγωγή της Legendary για την Warner Bros, φέρεται να επικεντρώνεται «σε ένα ισχυρό παγκόσμιο πρόσωπο που αγωνίζεται να πείσει τον κόσμο ότι είναι ο σωτήρας του, προτού οι καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του, προκαλέσουν εκτεταμένη καταστροφή».

Επιπλέον ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε «ευλογία» τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, Σάντρα Χιούλερ (Sandra Hüller), Τζέσι Πλίμονς (Jesse Plemons), Ριζ ‘Αχμεντ (Riz Ahmed) και Τζον Γκούντμαν (John Goodman).

«Περάσαμε υπέροχα. Ήταν δύσκολη αλλά ήταν και μία τρελή κωμωδία. Γελάσαμε πολύ», υπογράμμισε.

Ο Ινιάριτου υπογράφει και την παραγωγή σε σενάριο που έγραψε το 2023 μαζί με την Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman) και τους συν-σεναριογράφους του στο «Birdman», Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolas Giacobone) και Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris). Το φιλμ αποτελεί την επιστροφή του στη σκηνοθετική καρέκλα μετά το «Bardo», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2022 και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.