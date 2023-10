Ολοκληρώθηκε το 16ο Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων την Κυριακή 1η Οκτωβρίου σε μια πανηγυρική τελετή λήξης στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων.

Η φετινή διοργάνωση του Animasyros- Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων τα είχε όλα: 6 γεμάτες μέρες, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο πρόγραμμα από ποτέ με 270 ταινίες που αποτελούν την αφρόκρεμα του παγκόσμιου ανιμέισον, 8 διαγωνιστικά τμήματα, το δημοφιλές Διεθνές Πανόραμα, τρία αφιερώματα (Ανιμέισον & Αρχαία Ελλάδα, Ιβηρική χερσόνησος και Λατινική Αμερική & Πολωνία), ταινίες ειδικά επιλεγμένες για παιδιά, πρωτότυπα εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, την καθιερωμένη Αγορά, τόπο συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας με καλεσμένους περισσότερους από 100 επαγγελματίες από 16 χώρες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο αλλά και αγαπημένους φίλους του Φεστιβάλ που κάθε Σεπτέμβριο, εδώ και 16 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου.

Τα Βραβεία

Το μέγα βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος που αποτελεί και τη ναυαρχίδα του φεστιβάλ απονεμήθηκε στη γαλλο-ουγγρική παραγωγή «27» σε σκηνοθεσία της Flóra Anna Buda. «Η ταινία μας παρασύρει σε ένα σημαντικό ταξίδι μέσα στη νύχτα και αφήνει πίσω της πολλές εικόνες που μένουν στον θεατή για πολύ καιρό», όπως δήλωσε η κριτική επιτροπή. Η Ειδική Μνεία στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα δόθηκε στην ταινία «Drijf» του σκηνοθέτη Levi Stoops από την Ολλανδία.

Ελληνικό Διαγωνιστικό: «Claw Machine» του Georges Salameh

Το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος, που είναι θεσμοθετημένο και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, απέσπασε το «Claw Machine» του Georges Salameh, μια ατμοσφαιρική ταινία που καταπιάνεται με δύσκολα θέματα όπως ο πόλεμος και η μετανάστευση. Η Ειδική Μνεία του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος απονεμήθηκε στην ταινία «Watering Hole» του Φοίβου Χαλκιόπουλου για την καλλιτεχνική της ακεραιότητα και τα μηνύματά της που μεταφέρονται με ευθύ, αληθινό και υποβλητικό τρόπο.

Και φέτος, στο πλαίσιο της Αγοράς του Animasyros, διοργανώθηκε το τετραήμερο Pitching Coaching Workshop, με εισηγήτρια την Tünde Vollenbroek, μία από τις πιο βασικές προσωπικότητες του animation στην ευρωπαϊκή κοινότητα, συνιδιοκτήτρια και παραγωγό του animation house Studio Pupil, με πολυετή εμπειρία στο coaching σε μεγάλα φεστιβάλ. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες προετοιμάστηκαν για να παρουσιάσουν στο καθιερωμένο πλέον Pitching Forum το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό, σε διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του ανιμέισον και σε πιθανούς επενδυτές.

Ο φετινός νικητής του Agora Pitching Forum είναι o Στέφανος Πλέτσης με το πρότζεκτ του «The Fall», ο οποίος θα συμμετέχει στην επόμενη διοργάνωση του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy. Παράλληλα, το βραβείο αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της τριετούς συνεργασίας του Animasyros με το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας.

Και φέτος, το κοινό είχε μια ιδιαίτερη θέση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ και απένειμε το δικό του βραβείο στην ταινία που αγάπησε περισσότερο. Το Βραβείο Κοινού κέρδισε η «Titina» της Νορβηγίδας Kajsa Næss, που περιγράφει τις περιπέτειες του Umberto Nobile και της σκυλίτσας του στην εξερεύνηση του αρκτικού κύκλου, μια ταινία που απέσπασε εξαρχής τις θερμότερες εντυπώσεις.

Για ακόμη μια χρονιά, απονεμήθηκε το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών «#ThisIsEU» από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε ταινίες που διακρίνονται για την προώθηση των ιδρυτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και το κράτος δικαίου. Το βραβείο κέρδισε το «My Name is Edgar And I Have A Cow» σε σκηνοθεσία του Filip Diviak από την Τσεχία, ενώ ειδική μνεία δόθηκε στην ταινία «Cold Soup» της Marta Monteiro από την Πορτογαλία.

Στην κατηγορία του Φοιτητικού Διαγωνιστικού τμήματος, το μεγάλο βραβείο απέσπασε η ταινία «Carp Xmass» της Anna Heribanová, ενώ λόγω του υψηλού επιπέδου των ταινιών στην ίδια κατηγορία απονεμήθηκαν δύο ειδικές μνείες στις ταινίες «Dodo» από τη Δανία σε σκηνοθεσία της Yi Luo και «Above the clouds» από την Ουγγαρία της Vivien Hárshegyi.

Στις Τηλεοπτικές και Κατά Παραγγελία Ταινίες (TV & Commissioned Films) που αποτελεί τον πυρήνα του φεστιβάλ, το πρώτο βραβείο της κατηγορίας «Μουσικό Βίντεο» απέσπασε το «Météores» των Agnès Patron και Morgane Le Péchon, ενώ ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία δόθηκε στο «I Inside the Old I Dying» των Joaquín Cociña και Cristobal León. Ακόμη, στην κατηγορία «Τηλεοπτικό Επεισόδιο», με το πρώτο βραβείο διακρίθηκε το «Tufo» από την Ιταλία σε σκηνοθεσία της Victoria Musci, και ειδική μνεία απονεμήθηκε στο «Fail in Love – A Chair for Two» των Cécile Rousset και Romain Blanc από τη Γαλλία. Τέλος, το μεγάλο βραβείο της καλύτερης Κατά Παραγγελίας Ταινίας απονεμήθηκε στο «Potato Falls» της Δανής σκηνοθέτιδας Janina Putzker.

Φέτος, για τρίτη χρονιά, απονεμήθηκαν τα βραβεία της κατηγορίας Animapride, μιας κατηγορίας με ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ανέδειξε σημαντικές πτυχές του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος μέσα από 22 ταινίες από κάθε γωνιά της γης. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ελβετική ταινία «Pipes» των Kilian Feusi, Jessica Meier και Sujanth Ravichandran. Ακόμη, παραδόθηκε τιμητική μνεία στην ταινία «Maurice’s Bar», μια γαλλο-ισραηλινή παραγωγή σε σκηνοθεσία των Tom Prezman και Tzor Edery για το μοναδικό, εντυπωσιακό καλλιτεχνικό του στυλ και το ισχυρό της μήνυμα, σε μια εποχή όπου ο φασισμός βρίσκεται και πάλι σε έξαρση.

Η κατηγορία K.ID.S φέτος παρουσίασε 25 σύγχρονα παραμύθια, ιστορίες για το περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη φιλία και τις οικογενειακές σχέσεις. Το πρώτο βραβείο απέσπασε το «To Be Sisters» των Anne-Sophie Gousset και Clément Céard από τη Γαλλία. Εύφημη μνεία απονεμήθηκε σε μια ταινία που τιμά τις ισχυρές ταυτότητες και την ποικιλομορφία, μέσω μιας προσέγγισης μπαρόκ εμψύχωσης με εξαιρετική χρήση του ήχου και της μουσικής, το «Corvine» του Sean McCarron από τον Καναδά.