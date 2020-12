215 ταινίες στο Φεστιβάλ Animation ICONA 2020 που διοργάνωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με 215 ταινίες μικρού μήκους, οι 115 επαγγελματικές και 100 σπουδαστικές, προερχόμενες από 56 διαφορετικές χώρες του κόσμου, ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Animation ICONA 2020, που διοργάνωσε, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου από τις 4 έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2020.



Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, περιλάμβανε τόσο επαγγελματικά, όσο και φοιτητικά διαγωνιστικά μέρη. Η ειδική καλλιτεχνική επιτροπή αποτελούμενη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κωνσταντίνο Τηλιγάδη, αναπληρωτή καθηγητή Ιονίου Πανεπιστημίου, τον αντιπρόεδρο της ASIFA Hellas Παναγιώτη Κυριακουλάκο, επικ. καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον διευθυντή της ADDART Δημήτρη Σαββαΐδη αξιολόγησε τις ταινίες και απένειμε βραβεία, για τον Επαγγελματικό Διαγωνιστικό με 1ο βραβείο στην ταινία μικρού μήκους «ALTÖTTING» του Andreas Hykade, Γερμανία, 2ο Βραβείο στην ταινία «The Stork / Toonekurg», του Morten Tšinakov, Lucija Mrzljak, Εσθονία και 3ο Βραβείο στην ταινία «The Peculiar Crime of Oddball Mr. Jay / O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto, του Bruno Caetano, Πορτογαλία.



Για τον Φοιτητικό Διαγωνιστικό το 1ο Βραβείο δόθηκε στην ταινία «Machi», του Prashanti Aswani, Ηνωμένο Βασίλειο, το 2ο Βραβείο στην ταινία «Inside me» της by Maria Trigo Teixeira, Γερμανία και το 3ο Βραβείο στην ταινία «The Mecanorgans / Les Mécanorganes» του Libéral Martin, Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια των προβολών, το κοινό ψήφισε ηλεκτρονικά και από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναδείχθηκαν οι τρεις ταινίες ανά κατηγορία που έλαβαν τα «βραβεία κοινού».

Σημαντικό στοιχείο της διαδικτυακής τελετής λήξης, η οποία εξελίχθηκε σε εορταστικό κλίμα, ήταν η συμμετοχή αρκετών από τους νικητές, από τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ινδία, την Ουγγαρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι παρέλαβαν συμβολικά τα βραβεία τους και μίλησαν για τις ταινίες τους και την εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ ICONA 2020.

«Το Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας έχει να επιδείξει πολύ σημαντικές δραστηριότητες τόσο σε επιστημονικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο με τη διοργάνωση συνεδρίων, αλλά και φεστιβάλ, όπως αυτό του ICONA που κατέχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις εκδηλώσεις που διοργανώνει. Σε αυτό το πλαίσιο και με τον τομέα του animation να αποτελεί μια από τις κεντρικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, το Φεστιβάλ ICONA 2020 διοργανώθηκε με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η εφετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά online λόγω των συνθηκών της πανδημίας και ήταν πραγματικά μια πρόκληση, τόσο στο οργανωτικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, με ποιοτικά άρτιο υλικό, από πολλές χώρες του κόσμου, το ενδιαφέρον για τις προβολές και για το διαδραστικό κομμάτι της ψηφοφορίας, αλλά και οι σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση, μας κάνουν να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και αισιόδοξοι για τον διαρκή στόχο μας: ένα φεστιβάλ εφάμιλλο με τα καλύτερα φεστιβάλ animation στον κόσμο.

Γύρω από το ICONA έχει αρχίσει και αναπτύσσεται μια δυναμική καλλιτεχνική κοινότητα που συναποτελούν όσοι συνεργάζονται για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ, όσοι συμμετέχουν και όσοι το παρακολουθούν και ενδιαφέρονται. Όλοι μαζί αποτελούμε την κοινότητα του Φεστιβάλ ICONA. Μια κοινότητα που κοιτάζει με αισιοδοξία προς τον ψηφιακό ορίζοντα ενός φωτεινού καλλιτεχνικού μέλλοντος» δήλωσε ο πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αναπληρωτής καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, μετά την τελετή ανακοίνωσης των βραβείων, η οποία μεταδόθηκε «ζωντανά» μέσω διαδικτύου.

Την τελετή τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμούς, ο αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας Δημήτριος Μεταλληνός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας Χαράλαμπος Βούλγαρης και ο πρόεδρος της ASIFA Hellas, Βασίλης Καραμητσάνης.

Από την πλευρά του Ιονίου Πανεπιστημίου χαιρετισμό απηύθυνε ο πρύτανης του Ιδρύματος, ο καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ο πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας αναπληρωτής καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Φεστιβάλ επίκουρος καθηγητής Μιχαήλ Παναγόπουλος.

Όλα τα βραβεία και οι εύφημες μνείες αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική σελίδα βραβείων του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο website του Φεστιβάλ Animation ICONA 2020.