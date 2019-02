21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ συμμετοχών Ελλήνων κινηματογραφιστών

Ρεκόρ συμμετοχών που έφτασε στις 132 ταινίες (μικρού και μεγάλου μήκους) παρουσίασε εφέτος το ελληνικό ντοκιμαντέρ στο πρόγραμμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Ιστορίες αλληλεγγύης και προσφοράς, ιστορίες περιβαλλοντικής ευαισθησίας ή "πολέμου", ιστορίες τόπων και προσωπικοτήτων, προσφυγιάς, γυναικών, μνήμης, ιστορίες...ιστορίας και μουσικών και επιστημών - όλες "ιδωμένες" και καταγραμμένες "κινηματογραφικά" από Έλληνες δημιουργούς, εμπεριέχει το πρόγραμμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που θα διεξαχθεί (1-10 Μαρτίου) στη Θεσσαλονίκη.

Φέτος το Φεστιβάλ εισάγει δύο νέα τμήματα με τίτλο "Πλατφόρμα" και "Από την οθόνη στην Οθόνη" που αποτελούν τη μετεξέλιξη του τμήματος "Ελληνικό Πανόραμα", με στόχο να αναδείξει ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών ταινιών. Εκτός από αυτές τις νέες ενότητες, τα ελληνικά φιλμ θα προβληθούν επίσης στο διεθνές πρόγραμμα και το Διεθνές Διαγωνιστικό.

Τελικά απο τις 132 ταινίες που κατατέθηκαν, επιλέχθηκαν και θα προβληθούν 31 μικρού μήκους και 50 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα, στην εφετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί και μια ειδική προβολή ντοκιμαντέρ στη μνήμη του πρόσφατα χαμένου κινηματογραφιστή, Γιώργου Καρυπίδη.

Οι 13 ενότητες στις οποίες εντάχθηκαν οι πολλαπλές θεάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας απο τους Έλληνες κινηματογραφιστές είναι:

1. "Στο όνομα της αλληλεγγύης και της προσφοράς" (περιλαμβάνει έξι ταινίες: "Όταν φυσάει νοτιάς της Καλλιόπης Λεγάκη, “ Σχεδία” του Λευτέρη Φυλακτού, "Η στιγμή σου στη ζωή μου" της Χαράς Φράγκου, "Βίος... Ο άλλος δρόμος" των Δημήτρη Παπαδόπουλου & Ιωάννη Κολαξίδη, "Ακούς τη φωνή σου" του Στάθη Βασιλειάδη και "Άνθρωποι" του Παναγιώτη Αθηναίου.

2. Περιβάλλον (περιλαμβάνει τέσσερις ταινίες: "Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα" του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, "Τέταρτος τοίχος" του Δημήτρη Γκότση, "Μια απλή ζωή" των Μυρτώς Παπαδογεωργού & Robert Harding Pittman και "Δεν θα πουλήσουμε το μέλλον μας" της Νίκης Βελισσαροπούλου)

3. Ιστορίες που καθηλώνουν: (περιλαμβάνει 11 ταινίες: "Μέχρι τη θάλασσα" του Μάρκου Γκαστίν, "Ζώνες και περάσματα" της Ηρώς Σιαφλιάκη, "Σολωμός" της Βίκυς Αρβελάκη, "Ήσυχη ζωή" του Τάσου Γιαπουτζή, "Ίρβινγκ Παρκ" του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, "Το ξεχασμένο παρελθόν" του Ανδρέα Χατζηπατέρα, "Τhe Gospel of Michiel" του Θανάση Καφετζή, "Άκρα" της Δήμητρας Μπαμπαδήμα, "Τα βαπόρια της θείας Νέλλης" της Νατάσσας Ιατροπούλου, "Τα καναρίνια" του Γιώργου Κυβερνήτη, "Ανθούλα” του Γιάννη Μισουρίδη".

4. Ξεχωριστές προσωπικότητες:(εννιά ταινίες: "Αναζητώντας τον Καζαντζάκη" του Αλέξανδρου Σκούρα, "Φίλιπ Ροθ - Τετράδια" της Μαρίας Γιαννούλη, "Η Μαρία Πολυδούρη στο Παρίσι του Μεσοπολέμου" του Κωστή Νταντινάκη, "Άγγελος Κατακουζηνός: Στη Λεγεώνα της τιμής" του Βίκτωρα Δήμα, "Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών" της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού, "Πίσω από τον τοίχο" της Νεφέλης Σαρρή, "Make / Believe" του Κωνσταντίνου Μενελάου, "Ευγένιος" του Γιάννη Νικολάου, "Ο Ξανθός Μάγος, όταν το show τελειώσει" του Κωστή Ασικέλη).

5. Άρωμα γυναίκας:(οκτώ ταινίες : "Οι Κατίνες μου" της Βίλμας Μενίκη, "Αμυγδαλιά" της Χριστίνας Φοίβη, "Αγία Νοσταλγία" του Ξενοφώντα Αγγελόπουλου, "Portraits" του Χρήστου Πυθαρά, "Ρίτα" του Γιώργου Δανόπουλου, "Ρίζες", "Γιούμπι" της Τζούλιας Σπυροπούλου, "Birth Days" της Δανάης Στυλιανού).

6. Πολιτική: (μόλις δυο ταινίες: "Make the Economy Scream" του Άρη Χατζηστεφάνου, "Sugartown - για μια χούφτα ψήφους" του Κίμωνα Τσακίρη

7. Ανεξίτηλες μνήμες : (Επτά ταινίες: "Η Ανατολή έδυσε του Αλέξανδρου Παπαηλιού, ¨"ΜΑΤΑΡΟΑ. Το ταξίδι συνεχίζεται..." του Ανδρέα Σιαδήμα, "Λεηλασία δίχως τέλος" του Άγγελου Αμπάζογλου, "Τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα (το μπλόκο της Καλαμαριάς)" του Μιχάλη Αγραφιώτη, "Από τον Τρόμο στην Αντίσταση - Ναζιστικό Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκη 1941-1944" του Γιώργου Κεραμιδιώτη, "Ίχνη" του Θάνου Τσάντα, "Η ιστορία του Λαϊκού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου" του Ανδρέα Τσατσάια).

8. Εικόνες από Ελλάδας: (τέσσερις ταινίες: "Σέριφος: Η Σιδηρά νήσος" του Γιώργου Ζωίλη, "Crete Arising" του Κωνσταντίνου Παπανικολάου, "Απολιθώματα" του Πάνου Αρβανιτάκη, "Στα Αρβανίτικα" της Κατερίνας Κλαρκ).

9. Εκλεκτές γεύσεις: (τρείς ταινίες: "Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες" της Μαριάννας Οικονόμου, "In Vino Veritas - Η ιστορία του ελληνικού κρασιού" του Κωνσταντίνου Τσεκλένη, "Βάλσαμο" της Ελιάνας Αμπραβανέλ.

10. Πρόσφυγες: (πέντε ταινίες: "Άνοιξη" του Νικόλαου Ζιώγα, "Ovil and Usman" του Δημήτρη Γέρου, "ΚΕΘΕΑ MOSAIC: 15 χρόνια ψηφιδωτό συναισθημάτων" του Γιάννη Ξηρουχάκη, "The Fig House" του Πίτζι Καμπούρογλου, και "Ο Αντιφασιστικός αγώνας στη Μέση Ανατολή" του Λεωνίδα Βαρδαρού.

11. Μουσικές διαδρομές: (επτά ταινίες: "Τη λύρα μου έδωσαν ποντιακή" του Άγγελου Κοβότσου, "Ταξίδι στον κόσμο με ένα ούτι" του Ιωάννη Ρεμούνδου, "Η μπάντα" του Νίκου Ασλανίδη, "Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης" της Ηλιάνας Δανέζη, "Diamonds in the Night Sky" του Μελέτη Μοίρα, "Γιώργος Χριστιανάκης - Μια διακριτική μουσική παρουσία" της Τζίνας Γεωργιάδου, "Music for Ordinary Life Machines" του Νίκου Χαντζή.

12. Με τη ματιά του καλλιτέχνη (Οκτώ ταινίες: "ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΥΣ / Συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη" του Σταύρου Ψυλλάκη, "Αγόρια & μπαλέτο" του Γρηγόρη Βαρδαρινού, "Outer Space Kids" του Γιώργου Γκουνέζου, "Οικίες" των Λεωνίδα Κωνστανταράκου & Σταύρου Πετρόπουλου, "Η Ζωή Εν Τάφω - Making of" του Βασίλη Μωυσίδη, "Έλληνες στο Χόλιγουντ" του Νίκου Θεοδοσίου, "Βίκτωρ ή τα παιδιά στην εξουσία" του Κάρολου Ζωναρά, "Pangea" του Γιάννη Νικολόπουλου, "Στη σκιά των βράχων" του Χάρη Γιουλάτου και "STACO (Street Art Conservators)" του Ηλία Δημητρίου.

13. Δοκίμια ζωής και επιστημών: (Πέντε ταινίες: "Μία ζωή" του Ντίνου Γιώτη, "Το άλογο που είμαι" του Μένιου Καραγιάννη, "Φως” του Νίκου Κοντιζά, “ Science and Orthodoxy around the World" του Χρήστου Πανάγου και "Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων - Αφηγήσεις" του Νίκου Παπακώστα.