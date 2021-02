3ο Athens Fashion Film Festival: Τα highlights του εφετινού προγράμματος

Μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη του 3ου Athens Fashion Film Festival (25/2- 1/3), η διοργάνωση παρουσιάζει με λεπτομέρειες τις ανοιχτές διαδικτυακές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της, αλλά και τα highlights του εφετινού προγράμματος.

Πιστό στη φιλοσοφία του, το πρόγραμμα του φεστιβάλ οργανώνεται και εφέτος με άξονα διαφορετικές θεματικές, αντλώντας έμπνευση από τα ζητήματα της επικαιρότητας αλλά και τις βασικές ιδέες/θέματα που φιλοξενούνται μόνιμα στο AthensFFF, όπως είναι για παράδειγμα το «Ethical Fashion» και το «Empowering Women». Ακολουθούν επιγραμματικά οι κεντρικές θεματικές της εφετινής διοργάνωσης, ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του φεστιβάλ.

Ειδικά Αφιερώματα

«TOUCH ME, NOT - ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ»

Η έναρξη της εφετινής διοργάνωσης συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από το πρώτο καταγεγραμμένο εγχώριο κρούσμα. Η κεντρική θεματική του 3ου Athens Fashion Film Festival είναι εμπνευσμένη από την πρωτοφανή αυτή συνθήκη που, με τον τρόπο της, εισέβαλε στις ζωές μας για να περιορίσει μια από τις βασικότερες μορφές της ανθρώπινης έκφρασης. Μέσα από τις επιλεγμένες ταινίες, βλέπουμε την αφή σε όλα τα δυνατά επίπεδα κατανόησής της, από ένα κυριολεκτικό άγγιγμα και μια αγκαλιά, μέχρι μια μεταφορά για την απουσία της ή τον τρόπο που τα ένστικτα οδηγούν τις αισθήσεις.

Η «Μη μου άπτου» επιλογή αυτονόητα περιλαμβάνει ταινίες απομόνωσης, καθώς και fashion films που έγιναν για να αντικαταστήσουν τις καθιερωμένες εβδομάδες μόδας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβάλλονται επίσης «Το τέλειο χτύπημα» του Τζουσέπε Τορνατόρε και ο αριστουργηματικός «Πορτοφολάς» του Ρομπέρ Μπρεσόν.

«SEVEN Women - SEVEN Men»

Μια ακόμη υπενθύμιση πως κινηματογράφος και μόδα συμβιώνουν σε ένα ανεξάρτητο κινηματογραφικό είδος. Δημιουργοί όπως η Ανιές Βαρντά, ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Γουές 'Αντερσον σκηνοθετούν μικρής ή και μεσαίας διάρκειας αριστουργήματα, για λογαριασμό φημισμένων fashion brands.

«DESIGN IN FILM»

Με αφορμή τη σειρά ψηφιακών συζητήσεων που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του ΕΚΟΜΕ και τη συμμετοχή διεθνούς φήμης επαγγελματιών του design και του κινηματογράφου, ξαναβλέπουμε υπό το πρίσμα του «Design in Film» αγαπημένες μεγάλου μήκους παραγωγές, όπως το «Όταν ανθίζει η νιότη» του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, όπου η αισθητική κι η καλλιτεχνική διεύθυνση ανατρέχουν μέσα σε δύο ώρες ολόκληρο το φάσμα του μεσοαστικού ιταλικού στυλ των τελευταίων 40 ετών. Το τμήμα περιλαμβάνει επίσης την πρεμιέρα του «Svět podle Muchy» ενός αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ, γεμάτου άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του Αλφονς Μούχα.

«CURIOSITY KILLED THE CAT-WALK»

Ένα εναλλακτικό ψηφιακό fashion runway show με ορισμένα απ' τα πιο ευφάνταστα catwalks που είδαμε ποτέ.

BIOGRAPHIES

Κάποιες από τις μεγάλου μήκους που θα προβληθούν στο πλαίσιο του αφιερώματος «Biographies», είναι οι εξής: «Halston», «Martin Margiela in his own words» και «Valentino: The last emperor».

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Η επίσημη επιλογή της φετινής διοργάνωσης αποτελείται από 200 σχεδόν ταινίες, από ολόκληρο το φάσμα των fashion films και της κινηματογραφικής παραγωγής. Οι ψηφιακές προβολές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσα από το athensfff.com, στο section ONLINE SCREENINGS, που θα ενεργοποιηθεί για το κοινό την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να περιηγηθούν στις ταινίες, εν όψει της επίσημης πρεμιέρας του φεστιβάλ στις 25 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ταινίες μεγάλου μήκους, πάνω από 150 ταινίες μόδας - με την υπογραφή κορυφαίων brands, αλλά και δεκάδων ανερχόμενων designers και δημιουργών. Για πρώτη φορά φέτος το φεστιβάλ φιλοξενεί επίσημο διαγωνιστικό ελληνικό τμήμα (Best Greek Fashion Film award), ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται και με πειραματικά φιλμ και ντοκιμαντέρ πάνω σε σύγχρονα ζητήματα, όπως η ισότητα των φύλων και η ηθική μόδα.

Πρόγραμμα Ανοιχτών Διαδικτυακών Συζητήσεων

Πέμπτη 25/2 στις 11.00

«Big Production Filming: The Case of Greece» | Live μετάδoση στο YouΤube channel του AFFF

Μέσα από τη σειρά ανοιχτών συζητήσεων «Design in Film», που παρουσιάζει το Athens Fashion Film Festival και η καλλιτεχνική διευθύντρια Νικόλ Αλεξανδροπούλου σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), το φετινό Athens Fashion Film Festival επιχειρεί να χαρτογραφήσει το σύγχρονο τοπίο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στο οποίο καλούνται να ενταχθούν οι Έλληνες επαγγελματίες και δημιουργοί. Η εναρκτήρια ανοιχτή συζήτηση της φετινής διοργάνωσης θα φιλοξενήσει ως ομιλητές: τον Αμερικανό Παραγωγό Ρικ Πόρας («Lord of The Rings», «Contact»), τον Αμερικανό Παραγωγό Ρίτσαρντ Σάκι («Marco Polo» για το Netflix, «Warrior» και «John Adams» για το ΗΒΟ), τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ, Πάνο Κουάνη. Τη συζήτηση συντονίζει ο Πατρίς Βιβάνκος (Manager του «Be Advised» και ειδικός πάνω στο πρόγραμμα MEDIA).

Πέμπτη 25/2 στις 11.00

«Γυναικεία ενδυνάμωση την εποχή του COVID-19: Εργασία και ενδοοικογενειακή βία» | Live μετάδoση στο YouΤube channel του AFFF

Μολονότι ο ιός Covid-19 υγειονομικά δείχνει να απειλεί περισσότερο τους άνδρες, οικονομικά και κοινωνικά το κόστος της πανδημίας επωμίζονται τελικά οι γυναίκες. Οι απώλειες θέσεων εργασίας των γυναικών είναι 1,8 φορά περισσότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Παράλληλα, η ενδοοικογενειακή βία γνωρίζει πρωτοφανή έξαρση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 24ωρης γραμμής SOS της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, από την έναρξη της πανδημίας οι καταγγελίες περιστατικών αυξήθηκαν δυσανάλογα, με την προέλευσή τους να διατρέχει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας, κοινωνικής θέσης ή μορφωτικού επιπέδου. Σε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση συμμετέχουν οι: Μαρία Συρεγγέλα (Υφυπουργός Εργασίας και πρώην Γεν. Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων), Κατερίνα Σαρρή (Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων και της Επιστημονικής Επιτροπής για την Kαταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών), Στέλλα Κάσδαγλη (Συγγραφέας και Συνιδρύτρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Women on Top»), Θοδωρής Γεωργακόπουλος (Δημοσιογράφος - Συγγραφέας, Editorial Director της διαΝΕΟσις), Νικόλ Αλεξανδροπούλου (Σκηνοθέτιδα / Παραγωγός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια AthensFFF). Τη συζήτηση συντονίζει η Δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», Ξένια Κουναλάκη.

Παρασκευή 26/2

Έναρξη των «DESIGN IN FILM digital talks» (Παρασκευή 26/2 - Κυριακή 28/2) σε συνεργασία με το EKOME. Τη σειρά ανοικτών διαδικτυακών συζητήσεων με τίτλο «DESIGN IN FILM», συντονίζει η δημοσιογράφος Eφη Φαλίδα. Ακολουθούν επιγραμματικά οι τίτλοι των ομιλιών και τα ονόματα των ομιλητών.

-«Videogames and Fashion: Virtual apps as a new brand experience»( 12.30 - 13.30). Ομιλήτρια: Λούσι Γιέομανς.

-«Fashion in Film - Wardrobes make characters» (19.00 - 20.00). Ομιλητής: Μάριος Σουάμπ.

Σάββατο 27/2

-«Make up and Prosthetics: Sculpture in the service of dreams» (13.00 - 14.00). Ομιλητής: Αντρέα Λεάνζα.

-«Fashion in Film - Wardrobes make characters» (19.30 - 20.30). Ομιλήτρια: Ελεν Μιροτζνίκ.

Κυριακή 28/2

- «Production Design: A work of Art» (11.30 - 12.30). Ομιλητής: Ντιμίτρι Κουπουάνι.

-«Production Design: Architecture and Cinema» (19.30 - 20.30). Ομιλητής: Τίνο Σάντλερ.