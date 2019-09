60ό ΦΚΘ: Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος στον ρόλο του πρέσβη της Αγοράς

Έναν διαφορετικό «ρόλο» θα έχει ο Γιώργος Πυρπασόπουλος στο 60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (31/10 – 10/11/2019) καθώς θα είναι ο ο ambassador (πρέσβης) της Αγοράς της επετειακής διοργάνωσης.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το φεστιβάλ στην ανακοίνωσή του, ο αγαπητός ηθοποιός είναι «ένα από τα βασικά πρόσωπα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά με βαθιά αγάπη για το κινηματογραφικό μέσο, μια αγάπη που εκφράζεται μέσα από τις εμφανίσεις του σε ταινίες Ελλήνων κινηματογραφιστών, αλλά και από την ενασχόλησή του με τη σκηνοθεσία». Στην Αγορά του 60ού Φεστιβάλ, θα πρεσβεύει και θα προωθεί τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, που άρχισε πέρυσι με πρώτο πρέσβη τον Φοίβο Δεληβοριά, είναι η ενδυνάμωση του ρόλου της Αγοράς, με τον ambassador να λειτουργεί ως γέφυρα που θα ενώνει τα μυστικά των επαγγελματιών του κινηματογράφου με τους προσκεκλημένους του Φεστιβάλ, τους δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό. Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος θα πρέπει να φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, ενώ θα παρουσιάσει στις 8 Νοεμβρίου την τελετή απονομής των βραβείων της Αγοράς του 60ού Φεστιβάλ.

Στις καινοτομίες της εφετινής διοργάνωσης εντάσσεται η αναβάθμιση της ψηφιακής βιντεοθήκης της Αγοράς, σε συνεργασία με την επαγγελματική πλατφόρμα Cinando. Οι διαπιστευμένοι επαγγελματίες της Αγοράς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν online για τρεις μήνες μετά το τέλος του Φεστιβάλ, επιλεγμένες ταινίες από την Αγορά και από το πρόγραμμα της 60ής διοργάνωσης (ανάλογα με την έγκριση του εκάστοτε δικαιούχου). Στη διάρκεια του Φεστιβάλ, πρόσβαση στις ταινίες θα έχουν και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.

Η Αγορά του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe του MEDIA, φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 9 Νοεμβρίου 2019 στην Αποθήκη Γ΄ (Λιμάνι). Φιλοξενεί 15 κινηματογραφικά σχέδια στο 15ο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads, 12 ταινίες στα Agora Works in Progress, καθώς και περισσότερους από 190 διεθνείς τίτλους στο Agora Film Market.



Οι δράσεις της Αγοράς



Βραβεία αξίας 130.000 ευρώ



Στο τμήμα Works in Progress απονέμονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ. Τα βραβεία δίνουν το Eurimages (ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοδότησης κινηματογραφικών συμπαραγωγών), η εταιρεία post production Graal και η εταιρεία ελληνική εταιρεία MuSou.



Thessaloniki Locarno Industry Academy International (4-9 Νοεμβρίου 2019)



Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζει τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ του Λοκάρνο και μαζί διοργανώνουν το Thessaloniki Locarno Industry Academy International, φέρνοντας τη δράση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους και ανερχόμενους επαγγελματίες του σινεμά να επεκτείνουν τις εμπειρίες και διασυνδέσεις τους στους τομείς των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής και του προγραμματισμού. Χορηγός της δράσης είναι η εταιρεία παραγωγής Faliro House.

Οι νέοι και ανερχόμενοι εκπρόσωποι πωλήσεων, διανομείς και ειδικοί των νέων μέσων που θα συμμετάσχουν στο εφετινό Thessaloniki Locarno Industry Academy International είναι οι εξής:

Hanne Biermann, Deckert Distribution, Γερμανία

Berfin Demirat, Istanbul Independent Film Festival, Τουρκία

Florent Fagerstrom, Edge Entertainment, Σουηδία

Manuel Fioroni, JFC Groop, Ελβετία

Margot Hervee, MUBI, Μεγάλη Βρετανία

Natsuki Lambert, MPM Premium, Γαλλία

Nadja Lazic, Soul Food Films, Σερβία

Nora Sandor, Cinefil, Ουγγαρία

Tihomira Temelkova, Sofia IFF, Βουλγαρία

Agora Talks (5 Νοεμβρίου 2019)

Η Αγορά απευθύνεται σε όλους τους νέους σκηνοθέτες και παραγωγούς που θα βρίσκονται στο 60ό Φεστιβάλ και θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους παρέχει μια διεθνής αγορά. Στο φετινό Agora Talks θα συζητηθούν οι περιορισμοί αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι παραγωγές χαμηλού κόστους με συμμετέχοντες τον Antoine Le Bos, (Καλλιτεχνικό Διευθυντή του LIM -Less is More εργαστήρι ανάπτυξης σεναρίου), Katriel Schory (ειδικός σε κινηματογραφικά θέματα) και Αμάντα Λιβανού (παραγωγός).

Επίσης θα συζητήσουμε το παρόν και μέλλον των τηλεοπτικών σειρών και την εξέλιξη της τηλεόρασης σε σχέση με τον κινηματογράφο. Συμμετέχοντες είναι οι: Αλέξανδρος Μιχαηλίδης (HBO-Europe), Φένια Κοσοβίτσα (παραγωγός, Ελλάδα), William Herberg (παραγωγός, ΗΠΑ) και Mike Werb (σεναριογράφος-παραγωγός με έδρα το Λος Άντζελες, ΗΠΑ, προσκεκλημένος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Διεύθυνση Hellenic Film Commission). Στο απογευματινό session θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τις παιδικές ταινίες από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας με συμμετέχοντες τις παραγωγούς Ida Weiss, Σλοβενία και Darija Kulenovic Gudan, Κροατία. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Agora Talks θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Αγοράς.

Το Crossroads – Φόρουμ συμπαραγωγών (5 -9 Νοεμβρίου 2019)



Το τμήμα Crossroads της Αγοράς επιλέγει κινηματογραφικά σχέδια με βάση την ποιότητα του σεναρίου, τη δημιουργική ομάδα και την πιθανότητα παραγωγής τους. Στόχος του, να υποστηρίξει παραγωγούς ταινιών μεγάλου μήκους που σχετίζονται με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Το Crossroads συνεργάζεται με:



Την ελληνική εταιρεία post-production 2|35 Inc, η οποία προσφέρει το βραβείο συμπαραγωγής (εικόνα και ήχο) στο βραβευμένο κινηματογραφικό σχέδιο.



Το CNC (Centre National du Cinema et de l’ image animee), το οποίο προσφέρει 8.000 ευρώ για την ανάπτυξη του σεναρίου σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο.



Το Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο χορηγεί διαπίστευση στον βραβευμένο παραγωγό, προκειμένου να συμμετάσχει στο προσεχές Producer’s Network 2020.



Το Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας, το οποίο επιλέγει ένα κινηματογραφικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στην προσεχή διοργάνωση, τον Μάρτιο του 2020.



Το Mediterranean Film Institute Script 2 Film Workshops, που χορηγεί μια υποτροφία σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο.



Τη γαλλική συμβουλευτική εταιρία Initiative Film, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο.



To Cinemed, το οποίο θα επιλέξει τουλάχιστον ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο για το Development Grant που διοργανώνει ετησίως.



Το βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship για το οποίο θα επιλεχθεί ένα κινηματογραφικό σχέδιο για το εργαστήρι Marketing 2020.



Το Crossroads συνεργάζεται επίσης και με το MIDPOINT - A Training and Networking Platform for Film and TV Development.





Η επιτροπή του φετινού Crossroads αποτελείται από:



Rita Dagher - παραγωγός, Senorita Films, Γαλλία

Peter Rommel - Παραγωγός, Rommel Productions, Γερμανία

Mira Staleva - Επικεφαλής του Sofia Meetings και παραγωγός, Βουλγαρία



Εφέτος, στο Crossroads συμμετέχουν τα ακόλουθα projects:



1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ, Σκηνοθεσία: Νίκος Πάστρας, Παραγωγή: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Ανδρέας Ζουπάνος Κρητικός– Faliro House, Αμάντα Λιβανού – Neda Film, Ελλάδα

2. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ, Σκηνοθεσία: Neritan Zinxhiria, Παραγωγή: Βασίλης Χρυσανθόπουλος – Plays2place, Ελλάδα

3. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ, Σκηνοθεσία: Θανάσης Νεοφώτιστος, Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη – Argonauts Productions, Συμπαραγωγή: Dibona Films, Ελλάδα | Γαλλία

4. ΡΙΒΙΕΡΑ, Σκηνοθεσία: Ορφέας Περετζής, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Βασίλαρος – Studiobauhaus, Συμπαραγωγή: KG Productions, Ελλάδα | Γαλλία

5. THIRD KIND, Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζώης, Παραγωγή: Αντιγόνη Ρώτα, Στέλιος Κοτιώνης - Foss Productions, Συμπαραγωγή: Squared Square Films, Ελλάδα

6. 17 MOMENTS OF SUMMER, Σκηνοθεσία: Sonja Prosenc, Mitja Ličen, Παραγωγή: Rok Secen, Sonja Prosenc – Monoo, Σλοβενία | Κροατία

7. HOW IS KATIA?, Σκηνοθεσία: Christina Tynkevych, Παραγωγή: Olha Matat, Veronika Stepanchuk – Evos Film, Ουκρανία σε συνεργασία με το MIDPOINT

8. IRIS, Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Αριστείδου, Παραγωγή: Nathalie Dennes– The Living, Συμπαραγωγή: Filmblades, 1.61 Films, Road Movies, Graal, Γαλλία| Κύπρος| Γερμανία| Ελλάδα

9. THE LAND BEYOND, Σκηνοθεσία: Nadine Sabil, Παραγωγή: Hala Lotfy - Hassala, Αίγυπτος

10. LET IT BE, Σκηνοθεσία: Łukasz Grzegorzek, Παραγωγή: Natalia Grzegorzek – Koskino Film, Πολωνία σε συνεργασία με το Sofia Meetings

11. LEYLA, Σκηνοθεσία: Erol Mintas, Παραγωγή: Etienne de Ricaud – Caractères Productions, Γαλλία

12. LUNA PARK, Σκηνοθεσία: Florenc Papas, Παραγωγή: Dritan Huqi, Συμπαραγωγή: Argonauts Production, Αλβανία | Ελλάδα

13. OCEANE, Σκηνοθεσία: Eva Pervolovici, Παραγωγή: Tudor Giurgiu – Libra Films, Ρουμανία

14. PLANET 7693, Σκηνοθεσία: Gojko Berkuljan, Παραγωγή: Marko Jaćimović, A Production, Συμπαραγωγή: Ivica Vidanović, Cinne Rent & Production, Μαυροβούνιο | Σερβία

15. WITH SKIN AND HAIR, Σκηνοθεσία: Elene Naveriani, Παραγωγή: Britta Rindelaub, ALVA Films, Ελβετία | Γεωργία



Τα Agora Works in Progress (7 Νοεμβρίου 2019)



Το τμήμα Agora Works in Progress δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους sales agents, διανομείς και προγραμματιστές φεστιβάλ από όλο τον κόσμο να είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, σ’ ένα στάδιο αμέσως πριν την ολοκλήρωση τους. Για ένατη χρονιά, συνεχίζεται η συνεργασία της Αγοράς με την εταιρεία Graal, από τις σημαντικότερες εταιρείες post-production στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει βραβείο με υπηρεσίες post-production στη βραβευμένη ταινία του Works in Progress. Το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοδότησης κινηματογραφικών συμπαραγωγών Eurimages απονέμει το βραβείο Lab Project Award (έως και 50.000 ευρώ) σε μια ταινία πρωτοποριακού χαρακτήρα. Η ελληνική εταιρία MuSou, προσφέρει τη δυνατότητα σύνθεσης και παραγωγής πρωτότυπης μουσικής, βοήθεια στην ανεύρεση και διασφάλιση μουσικών δικαιωμάτων εμπορικής μουσικής καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας και επεξεργασίας ήχου.

Η επιτροπή του εφετινού τμήματος Works in Progress αποτελείται από:

Στιβ Κρικρής – Σκηνοθέτης, Ελλάδα

Daniela Persico – Προγραμματιστής, Locarno Film Festival, Ελβετία

Virginie Devesa – Εκπρόσωπος πωλήσεων, Aplha Violet, Γαλλία

Karin Schockweiler – Εκπρόσωπος Eurimages, Λουξεμβούργο

Οι ταινίες του εφετινού τμήματος Agora Works in Progress είναι οι εξής:

1. AMERCEMENT, Σκηνοθεσία: Φωκίων Μπόγρης, Παραγωγή: Μαρία Καραγιαννάκη, Φωκίων Μπόγρης, Πάνος Μπεζιργιαννίδης– Chase the Cut, Ελλάδα

2. SELENE 66 QUESTIONS, Σκηνοθεσία: Ζακλίν Λέντζου, Παραγωγή: Φένια Κοσοβίτσα – Blonde, Συμπαραγωγή: Luxbox, Ελλάδα | Γαλλία

3. QUICKSAND, Σκηνοθεσία: Margot Schaap, Παραγωγή: Ellen Havenith – PRPL, Συμπαραγωγή: Homemade Films (Ελλάδα), Homeless Bob (Εσθονία), Ολλανδία | Ελλάδα | Εσθονία

4. BEYOND THE BLUE BRIDGE, Σκηνοθεσία: Isabel Lamberti, Παραγωγή: Steven Rubinstein Malamud, Marc Bary - IJswater Films, Συμπαραγωγή: Tourmalet Films, Ολλανδία | Ισπανία

5. THE DRUMMER, Σκηνοθεσία: Konstantine Kalandadze, Παραγωγή: Elene Margvelashvili – Parachute Films, Γεωργία (εκτός συναγωνισμού)

6. JANUARY, Σκηνοθεσία: Andrey Paounov, Παραγωγή: Vanya Rainova – Portokal, Συμπαραγωγή: Terratreme Filmes, Βουλγαρία | Πορτογαλία

7. LEYLA ONCE AGAIN, Σκηνοθεσία: Baris Hanciogullari, Παραγωγή: Soner Alper – Nar Film, Τουρκία

8. METAMORPHOSES, Σκηνοθεσία: Dusan Zoric, Matija Gluscevic, Παραγωγή: Carna Vucinic, Dragana Jovovic - Non-Aligned films, Συμπαραγωγή: Kinorama, Σερβία | Κροατία

9. MOTHER LODE, Σκηνοθεσία: Matteo Tortone, Παραγωγή: Alexis Taillant, Nadège Labé – Wendigo Films, Συμπαραγωγή: C-Side Productions (Ελβετία), Malfé Film (Ιταλία), Γαλλία| Ελβετία| Ιταλία

10. SHAKE YOUR CARES AWAY, Σκηνοθεσία: Tom Shoval, Παραγωγή: Gal Greenspan - Green Productions, Συμπαραγωγή: One-Two films (Γερμανία), Les Compagnons Du Cinema (Γαλλία) Ισραήλ | Γερμανία | Γαλλία

11. SWEAT, Σκηνοθεσία: Magnus Von Horn, Παραγωγή: Mariusz Wlodarski - Lava Films, Συμπαραγωγή: Zentropa Sweden, Πολωνία | Σουηδία

12. THE VOYAGE OUT, Σκηνοθεσία: Ana Vaz, Παραγωγή: Olivier Marboeuf – Spectre Productions, Συμπαραγωγή: Stenar projects, Γαλλία | Πορτογαλία

Επιπλέον, η Αγορά του ΦΚΘ παρουσιάζει τρεις νέες πρωτοβουλίες για τους

επαγγελματίες του σινεμά:

Σάββατο & Κυριακή 2-3 Νοεμβρίου: Εργαστήρι «Ημέρα Καινοτομίας» Europa Cinemas

(αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος, Μουσείο Κινηματογράφου, 10.00 – 18.00)

Το ΦΚΘ και τα Europa Cinemas συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Europa Cinemas Innovation Day Lab με θέμα «Πώς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας: Βελτιώνοντας τις ικανότητες και ανανεώνοντας τις πρακτικές μας ως προς την ανάπτυξη κοινού», που απευθύνεται σε αιθουσάρχες. Υπό την επίβλεψη της Iris Praefke (αιθουσάρχης, κινηματογράφος Moviemento, Γερμανία) και του Hrvoje Laurenta (εκτελεστικός διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ζάγκρεμπ, Κροατία), το Εργαστήριο «Ημέρα Καινοτομίας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 17:00, καθώς και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00.

European Women Association (EWA) Mentoring Program 5-8 Νοεμβρίου

Tο πρόγραμμα mentoring του EWA (Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Δίκτυο Γυναικών) απευθύνεται σε γυναίκες που ασχολούνται με την κινηματογραφική παραγωγή, έχουν ήδη μια σχετική εμπειρία σε εθνικό επίπεδο και επιθυμούν να εξελίξουν σε διεθνές επίπεδο τη στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας τους. Το σχήμα mentoring παραγωγών του EWA επιτρέπει στις mentees (καθοδηγούμενες) να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα, όπως η εύρεση χρηματοδότησης, η διαπραγμάτευση, η διαχείριση (management) και η επιχειρηματική ανάπτυξη. Το δίκτυο EWA αποτελείται από μια ομάδα από έμπειρες γυναίκες παραγωγούς που διαθέτουν ένα επιτυχημένο ιστορικό και μια συνεκτική πρακτική σε ευρωπαϊκές/διεθνείς συμπαραγωγές, καθώς και στην επιχειρηματική ανάπτυξη εν γένει. Το πρόγραμμα έτρεξε για 12 μήνες, ξεκινώντας από την Τεργέστη και θα ολοκληρωθεί στο 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη συνάντηση των μεντόρων και των καθοδηγούμενων (των mentors και των mentees), συμπεριλαμβάνοντας ένα masterclass για την επιχειρηματική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώθηκαν αρκετές ανεπίσημες συναντήσεις για τις συμμετέχουσες παρακολουθώντας αντίστοιχα φεστιβάλ, όπως η Berlinale και το Φεστιβάλ των Καννών.

TIFF60 EWA Network Mentoring Group: Zeynep Atakan (Τουρκία), Linda Beath

(Ιταλία), Laura Briand (Γαλλία), Martichka Bohzilova (Βουλγαρία), Carlota Calori

(Ιταλία), Martina Haubrich (Γερμανία), Alexia Muiños Ruiz (Ισπανία), Alessia Sonaglioni (Ιταλία), Christina Zumarranga (Ισπανία) και οι mentees: Emanuela Barbano (Ιταλία), Maria Ibrahimova (Αζερμπαιτζάν), Νάνσυ Κοκκολάκη (Ελλάδα), Aleksandra Kostina (Ουκρανία), Laurine Pelassy (Γαλλία), Silvana Santamaria (Γερμανία), Maité Wokoeck (Γερμανία)

EU&Me, συζήτηση 6 Νοεμβρίου



Κινηματογράφος και Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες και Προοπτικές



(Αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος, 15.00-16.30)

Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας του κινηματογράφου να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία που του δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να κάνει το όνειρό του και το έργο του πραγματικότητα; Τι προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το MEDIA και το Creative Europe, σε έναν νέο καλλιτέχνη; Μια συζήτηση για τον κινηματογράφο και τις προοπτικές δημιουργίας στον χώρο της τέχνης σε μια σύγχρονη Ευρώπη. Ομιλητές: Tίνα Ζουρνατζή, Head of Unit, DG COMM, European Commission, Lucia Recalde Langarica, Head of Unit Audio-visual Industry and MEDIA support program, Helene Skikos, Programme Manager, Implementation of the CREATIVE Europe programme, Άννα Κασιμάτη, Contact person in Greece for Creative Europe programme.