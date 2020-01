Θα είναι η ταινία Doctor Strange 2 θρίλερ;

Σχεδόν κάθε συνέχεια των ταινιών της Marvel Cinematic Universe εκτός από τον βασικό τίτλο έχει κι έναν επεξηγηματικό για το τι περίπου θα πρέπει να περιμένει ο θεατής να δει. Έτσι γίνεται τώρα και με τη συνέχεια του Doctor Strange που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2021, αφού ο τίτλος συμπληρώνεται με την ένδειξη «Multiverse of Madness», υποδηλώνοντας ότι η πλοκή της ταινίας θα διερευνήσει το «παράλληλο σύμπαν της τρέλας», καθιστώντας την ταινία, ίσως, το πρώτο θρίλερ του κινηματογραφικού κολοσσού.



Σύμφωνα με αναφορές, ο σκηνοθέτης Σκοτ Ντέρικσον ήθελε να εισαγάγει τον εικονικό εφιάλτη Nightmare στην πρώτη ταινία Doctor Strange, αλλά δεν υπήρχε χώρος γι' αυτόν στην ταινία, η οποία ήταν υποχρεωμένη να πει την ιστορία καταγωγής του Doctor Strange. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διασκευή του Doctor Strange θα είναι προφανώς μια ταινία τρόμου, έχει μερικούς οπαδούς που εικάζουν ότι ο εφιάλτης θα είναι ο πρωταρχικός κακοποιός της ταινίας.



Η Marvel περιέγραψε την ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», ως την πρώτη ταινία τρόμου της MCU. Ο πρόεδρος των στούντιο Κέβιν Φέιγκ είπε ότι κάθε ταινία από τα franchise είναι διαφορετική, όπως το Ant-Man ήταν μία ταινία ληστείας, η Captain Marvel είναι μια ταινία δράσης της δεκαετίας του 1990, η Black Widow θα είναι θρίλερ κατασκοπείας και αυτή θα είναι η πρώτη απόπειρα για μία ταινία τρόμου.



«Το Multiverse of Madness θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τίτλος που έχουμε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι είναι μία ταινία τρόμου, αλλά θα είναι μία μεγάλη ταινία του MCU με τρομακτικές σκηνές. Περίπου όπως ήταν το Raiders of the Lost Ark και όταν ήμουν παιδί έπρεπε να κλείσω τα μάτια όταν έλιωναν τα πρόσωπα. Ή το Temple of Doom, το Gremlins και φυσικά το Poltergeist. Αυτές είναι οι ταινίες που δημιούργησαν το PG-13» τόνισε ο πρόεδρος των Marvel Studios.



