Μια θέση στο «The Enforcer» διεκδικεί η ομάδα κασκαντέρ SXS

Κατεβαίνουν με μοτοσυκλέτα από σκάλες, συμμετέχουν σε καταδιώξεις, τρακαρίσματα, αναφλέξεις ανθρώπινου σώματος με ειδικό εξοπλισμό, οδηγούν αυτοκίνητα στις δύο ρόδες, επιχειρούν οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες και κάνουν επικίνδυνα ακροβατικά με μηχανές και κάθε είδους οχήματα.

Τα μέλη της ομάδας κασκαντέρ SXS - Stunt Xtreme Show έχουν ήδη στο ενεργητικό τους μεγάλες συνεργασίες σε παραγωγές της Ελλάδας και του εξωτερικού με χαρακτηριστική εκείνη με την «Πορτοκαλί Ομάδα» (Team Orange), τους οδηγούς που πήραν μέρος στη γνωστή ταινία «Μαχητές των δρόμων: Τokio Drift» (The fast and the furious: Tokio Drift).

Σήμερα διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στη Χολιγουντιανή παραγωγή «The Enforcer», που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Αντόνιο Μπαντέρας, αλλά και σε άλλες παραγωγές που αναμένονται στη χώρα και στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω του ευνοϊκού κλίματος που διαμορφώνεται γι' αυτές.

«Το περασμένο έτος επισκεφθήκαμε τα Nu Boyana Film Studios στη Βουλγαρία, με τα οποία συμπράττουν οι παραγωγοί της ταινίας. Ξεκινήσαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τα Boyana με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να διεκδικούμε μια συνεργασία και με την Χολιγουντιανή εταιρεία παραγωγής Millenium Films εδώ στην Ελλάδα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 27χρονη κασκαντέρ Λυδία Ζέρβα, μέλος της ομάδας.

Μοναδικοί στην Ελλάδα

«Είμαστε μοναδικοί στην Ελλάδα», τονίζει, από την πλευρά του, ο 39χρονος κασκαντέρ Δημήτρης Τσιτσιπάνης, ο οποίος αναφέρει ότι δημιούργησε την ομάδα το 2005 καθώς από μικρός έκανε σούζες και μπορούσε να οδηγεί οτιδήποτε έχει ρόδες, με ιδιαίτερη επιτυχία. Έτσι αποφάσισε να βρει τρόπο να ζει από το ταλέντο του.

Η πορεία του ξεκίνησε από την Καστοριά, απ' όπου και κατάγεται. Εκεί, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πράγματα ήταν πιο ελεύθερα και μαζί με άλλα παιδιά έκαναν κάποια οδηγικά κόλπα με μοτοσικλέτα, χωρίς μάλιστα να έχουν παρακολουθήσει κάποια ειδική εκπαίδευση. Αργότερα εργάστηκε σε περιοδικό μοτοσικλέτας για δέκα χρόνια και ήρθε σε επαφή με τους καλύτερους οδηγούς στη χώρα. Δούλεψε, επίσης, σε ακαδημία ασφαλούς οδήγησης, γρήγορης οδήγησης και οικονομικής οδήγησης στην Αττική και άρχισε να κάνει δουλειές στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό.

Οι συνεργασίες στο βιογραφικό των SXS

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, η ομάδα κασκαντέρ SXS- Stunt Xtreme Show έχει συνεργαστεί με πολλά γνωστά ονόματα στο χώρο, όπως οι Chris Pfeiffer, Arrepiado, Paul Swift, Terry Grand, Nicola L' Impennatore και άλλοι. Έχει δουλέψει σε διάφορες παραγωγές της Ελλάδας και του εξωτερικού κάνοντας επικίνδυνες σκηνές, ενώ συμμετείχε σε διαφημιστικό επαγγελματικό βίντεο της Mercedes Benz της Γερμανίας, της Sony Pictures κ.ά, σε σειρά του Χόλιγουντ, κάνοντας σκηνές παρακολούθησης οδηγώντας μοτοσυκλέτα, και τετράτροχη μοτοσικλέτα ΑΤV με κάμερες. Επίσης εργάστηκε για εκπομπή της Ιαπωνίας και συμμετείχε στο τρέιλερ αγγλικής ταινίας.

Όσο για τη σχέση με τη Βουλγαρία, ο κ. Τσιτσιπάνης επισημαίνει ότι ο ίδιος αποφάσισε να δημιουργήσει μια δική του εταιρεία εκεί, καθώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε κωδικός για τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό μπορούσε να εργάζεται ως κασκαντέρ σε συνεργασία με παραγωγές του εξωτερικού.

Τώρα πια, οι SXS διαθέτουν υποδομές που πληρούν κάθε ανάγκη μιας παραγωγής, από μηχανικές κατασκευές, κάμερες, ράμπες freestyle, καθώς επίσης και έναν χώρο στον οποίο φιλοξενούνται όλα τα οχήματα. «Έχουμε 40 οχήματα, από αυτοκίνητα, μηχανές και γουρούνες μέχρι ποδήλατα, ενώ διατηρούμε επαφή με τους καλύτερους οδηγούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα σημειωθεί ατύχημα», προσθέτει.

Δηλώνει, πάντως, ότι η ενασχόληση αυτή δεν είναι επικίνδυνη αρκεί να έχει προηγηθεί μεγάλη και συνεχής εξάσκηση και να μην ξεπερνιούνται τα όρια κάθε οδηγού. «Εμείς ως τώρα δεν έχουμε πάει καν στο νοσοκομείο. Κάνουμε πολλή προπόνηση, πολλές επαναλήψεις ώστε όταν πηγαίνουμε σε μια δουλειά να διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού», υπογραμμίζει. Στο ερώτημα, τέλος, τι είναι το πιο περίεργο που τους έχει ζητηθεί σε μια παραγωγή, απαντά αφοπλιστικά: «όλα καλά είναι, αφού όλα μπορούν να γίνουν με την απαραίτητη προετοιμασία».

Η πρώτη Ελληνίδα κασκαντέρ

Στο μεταξύ, η Λυδία Ζέρβα δηλώνει περήφανη για την ιδιότητά της ως η πρώτη Ελληνίδα κασκαντέρ και σημειώνει ότι συνήθως οι αντιδράσεις του κόσμου στα επικίνδυνα κόλπα που εκτελεί είναι εκείνες του θαυμασμού.

«Οι περισσότεροι συνήθως αντιμετωπίζουν αυτά που κάνω με θαυμασμό. Όσοι έχουν διαφορετική στάση, είτε έχουν έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό και περιοριστικό για τον ρόλο της γυναίκας, είτε ζηλεύουν επειδή δεν μπορούν να κάνουν και εκείνοι το ίδιο», υπογραμμίζει.

Περιγράφοντας, άλλωστε, την πιο πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία της, σημειώνει ότι συμμετείχε σε γυρίσματα στη Μύκονο για την αμερικανική τηλεοπτική σειρά μυθοπλασίας δράσης Treadstone, που βασίζεται στη σειρά ταινιών με τον κατάσκοπο Jason Bourne. Κάνει δε λόγο για μια υπέροχη εμπειρία, δηλώνει περήφανη και εύχεται να υπάρξουν και άλλες γυναίκες στο επαγγελματικό αυτό πεδίο.

Παρουσιάζεται και επίσημα το πρώτο μητρώο επαγγελματιών κινηματογράφου

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι SXS κατέθεσαν αίτημα για συμμετοχή στην παραγωγή του «The Enforcer» και τη φόρμα συμμετοχής τους στο πρώτο μητρώο επαγγελματιών κινηματογράφου (industry guide), που δημιουργεί το αυτοτελές τοπικό γραφείο διευκόλυνσης οπτικοακουστικών παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το μητρώο, που θα παρουσιαστεί, αύριο στις 7.30 το απόγευμα, στην Αgora του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα περιλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν σ' αυτό και θα χρησιμοποιείται από τις εταιρείες παραγωγής που αναζητούν κάθε φορά διαφορετικούς επαγγελματίες, από ηθοποιούς, εικονολήπτες, ηχολήπτες και στούντιο, μέχρι κασκαντέρ, τεχνικούς, ξυλουργούς, υδραυλικούς κ.ά.

«Η δουλειά έχει ανοίξει πλέον για την Ελλάδα ενώ είναι εμφανής η διάθεση των ξένων παραγωγών να δουλέψουν με Έλληνες και Ελληνίδες. Με αυτές τις εξελίξεις ανοίγουν πια ευκαιρίες για πολλούς», προσθέτει με νόημα ο κ. Τσιτσιπάνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ