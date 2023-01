«θλιμμένες φιγούρες» χαρακτήρισε τους υπερήρωες ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου δεν έχει την καλύτερη γνώμη για τις ταινίες με υπερήρωες.

Ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου εξέφρασε για μία ακόμη φορά την αποστροφή για το συγκεκριμένο είδος κινηματογράφου στο πρόσφατο Tea Party BAFTA, που διοργάνωσε η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών στο Μπέβερλι Χιλς, στο Λος Άντζελες.

Αποκαλώντας τους υπερήρωες «θλιμμένες φιγούρες», ο Ινιαρίτου είπε: «Βλέπω ήρωες κάθε μέρα. Βλέπω όμορφους ανθρώπους να περνούν πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις και να κάνουν απίστευτα πράγματα. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέομαι κάπως. Αλλά τέτοιου είδους ήρωες με υπερδυνάμεις, πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό;».

Το 2014 οι δηλώσεις του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου για τις ταινίες με υπερήρωες έλαβαν ευρεία δημοσιότητα.

Ο σκηνοθέτης τις χαρακτήρισε «πολιτιστική γενοκτονία» με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας του «Birdman or (the Unnexpected Virtue of Ignorance)» μιας σκοτεινής κωμωδίας για έναν πρώην σταρ κινηματογραφικής τριλογίας με υπερήρωες (Μάικλ Κίτον) που προσπαθεί να αναβιώσει την καριέρα του, προσπαθώντας να ανεβάσει ένα έργο στο Μπρόντγουεϊ. Το φιλμ «Birdman» απέσπασε πολλά Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και Καλύτερης Ταινίας.