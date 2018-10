Το 8ο Διεθνές Ταυτόχρονο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους μ ανοίγει τις πύλες του. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε έντεκα πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό στις 13 και 14 Οκτωβρίου.Εφέτος, η διοργάνωση ενισχύοντας το διεθνές της στοιχείο, εκτός της προβολής των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό αποφάσισε να εισάγει φρέσκο διεθνές «μικρό» κινηματογράφο. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι οι μικρές αυτές δομικές αλλαγές αποτελούν μόνο την αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος που θα αλλάξει τα κινηματογραφικά δεδομένα της χώρας το επόμενο διάστημα.Ο διαγωνισμός των δεκαπέντε ελληνικών ταινιών, ο βασικός κορμός της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου ταυτόχρονα στις έντεκα πόλεις που συμμετέχουν εφέτος στο δίκτυο του φεστιβάλ. Η διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η πρώτη ημέρα θα λήξει μετά την ταυτόχρονη ψηφοφορία του κοινού. Η «αγαπημένη» ταινία του κοινού μαζί με τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου α’ γυναικείας και α’ ανδρικής ερμηνείας θα ανακοινωθούν την Κυριακή σε μια διαδραστική τελετή απονομής με ζωντανή αναμετάδοση από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και συνδέσεις με όλες τις πόλεις του δικτύου του IMMF2018.Επίσης, τη δεύτερη ημέρα στο διεθνές μέρος του φεστιβάλ θα γίνει η προβολή δώδεκα ταινιών μικρού μήκους από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία και την Αίγυπτο, οι οποίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος για το περιβάλλον με τίτλο “ το Micro μ Ντύνεται Πράσινο” κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνουν ειδικές προβολές και ομιλίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και πρόσβαση για ΑμεA.Οι επιπτώσεις από την ανθρώπινη καταστροφή στον πλανήτη Γη είναι ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της ύπαρξης τόσο ευδιάκριτες. Απ’ ο, τι φαίνεται η ανθρωπότητα έρχεται πια με βίαιο τρόπο αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεων της. Υπάρχει άραγε χρόνος για λύσεις;Στο πλαίσιο του IMMF 2018 θα υλοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα με θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διά βίου μάθηση». Το αφιέρωμα περιλαμβάνει την προβολή επτά θεματικών ταινιών μικρού μήκους Ελλήνων και ξένων δημιουργών και τη διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας με επιμέρους θέμα: « Η Γη Είναι το Σπίτι μας – Άκου Μαμά ».EG(ε)O – Η Θάλασσα Για Μένα των Βίκυ Μαρκολέφα, Bastian Fischer (2018) διάρκεια 13’ 23’’, Ελλάδα, Euphoria της Katalin Egely (2018) διάρκεια 4’, Ουγγαρία 77% του Guido Mauilo (2018), διάρκεια 06’30’’ Ισπανία, Insolation της Lea Fabreguettes (2018) διάρκεια 5’:31’’,Γαλλία, Changing Shades of Ulhas River του Sandeep Rasal (2018) διάρκεια 07’ 24’’, Ινδία, The Last Book From Earth Pau Torrano, Marina Soteras (2018) διάρκεια 1’: 53, Ισπανία, Natron των Σοφία Αβραμίδου, Aris Apartian (2018) διάρκεια 5’ 57΄΄, ΕλλάδαΗ προβολή των ταινιών του ειδικού αφιερώματος θα γίνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου μετά το διεθνές κομμάτι του φεστιβάλ και πριν την τελετή απονομής των βραβείων.Όσον αφορά το εισαγωγικό στάδιο της δράσης, αυτό θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής ημερίδας με τίτλο: «Η Γη είναι το Σπίτι μας, ‘Άκου Μαμά». Η ημερίδα έχει πρακτική φύση και αφορά την πληροφόρηση του κοινού στους εξής τομείς: την Οικιακή οικονομία και Περιβάλλον, την Εξοικονόμηση ενεργείας στο σπίτι και την Κομποστοποίηση και Ανακύκλωση στην Πόλη. Ειδικό κοινό στόχο της εκδήλωσης αποτελεί ηλικιακά η γενιά των «γονιών» μας, η οποία μεγάλωσε σε μια εποχή που η περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση σχεδόν δεν υπήρχαν στα κοινά.Εφέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του, το IMMF 2018, φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διά βίου μάθηση» και τίτλο«To Micro μ ντύνεται Πράσινο». Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώραςΣτη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευσηΣτη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ).