«Φωτογράφοι που συγκλόνισαν τον κόσμο» στην Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Με τον φακό τους καταγράφουν, συγκλονίζουν, προκαλούν. Γίνονται αυτόπτες μάρτυρες καθημερινών στιγμών, ιστορικών γεγονότων, τολμηρών οραμάτων. Φωτογράφοι που συγκλόνισαν τον κόσμο πρωταγωνιστούν στο ομότιτλο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνει τον κύκλο προβολών για την εφετινή χρονιά.Το αφιέρωμα πραγματοποιείται από την Κυριακή 9 έως την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, το αγαπημένο σινεφίλ στέκι στο Λιμάνι, με την υποστήριξη του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Thessaloniki PhotoBiennale 2018.Η ταινία μυθοπλασίαςμια κριτική ματιά στον ρόλο που παίζουν τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.Το ντοκιμαντέρ, η ιστορία της μυστηριώδους Βίβιαν Μάιερ, μιας από τις πιο σημαντικές street photographers όλων των εποχών.Το ντοκιμαντέρμε θέμα τον ακραία τολμηρό.Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος «Οι φωτογράφοι που συγκλόνισαν τον κόσμο» (9 -11/12), θα είναι διαθέσιμες σε ειδικές τιμές στα Festival Shop, τις σχετικές με τη φωτογραφία, εκδόσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης:Enri Canaj – Στην κόψη του κάδρου // Abbas Kiarostami – Roads & Untitled // William Klein – Films+Photos, Books+Paintings // Magnum in Motion – Photographers and the moving image // Ismail Necmi – Stills from unmade films // Babak Salari – Lives from another world // Dieter Sauter – Ανθρώπινα τοπία // Vittorio Storaro – Γράφοντας με φως // Urban Survivors – Επιβιώνοντας στις παραγκουπόλεις του κόσμου // Νύσος Βασιλόπουλος – Σονέτα δρόμου // Θεσσαλονίκη 101 // Πηνελόπη Μασούρη – Σχεδόν ανεπαισθήτως τον βίον συμπληρούσα // Σπύρος Στάβερης – Ένας κόσμος χωρίς περιθώρια 1982-2011.Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης - αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι, τηλ. 2310-378404)Γενική είσοδος: 4€ // CineΚάρταF: 3€ // CineΚάρταF Gold: Δωρεάν21:00 Αποστολή στη Νικαράγουα. Την προβολή θα προλογίσει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, επιμελητής MOMus_Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης21:00 Ανακαλύπτοντας τη Βίβιαν Μάιερ. Την προβολή θα προλογίσει η Μαρίνα-Αιμιλία Κοντού, δημοσιογράφος21:00 Μέιπλθορπ: Κοίτα τις εικόνες Την προβολή θα προλογίσει ο Άρις Γεωργίου, αρχιτέκτων / φωτογράφοςΣκηνοθεσία: Ρότζερ Σπότισγουντ / Roger Spottiswoode. Σενάριο: Clayton Frohman. Με τους: Nick Nolte, Ed Harris, Gene Hackman. Έγχρωμο, 128΄.Η αληθινή ιστορία τριών ανθρώπων της ενημέρωσης. Ένας φωτορεπόρτερ, ένας πολεμικός ανταποκριτής τηλεοπτικού σταθμού και μια ανταποκρίτρια ραδιοφωνικού σταθμού βρίσκονται στη Νικαράγουα την εποχή της δικτατορίας του Σομόζα. Μπροστά στη βία που συναντούν δεν μένουν αμέτοχοι, παίζοντας κρίσιμο ρόλο στις εξελίξεις. Ένα δυνατό δράμα χαρακτήρων που εντείνεται από τα ηθικά διλήμματα της δημοσιογραφίας, αλλά και από το ερωτικό τρίγωνο των ηρώων,. Κι επίσης, ένα από τα καλύτερα δείγματα ρεαλιστικού σινεμά με έντονες ιδεολογικές παραμέτρους για την ευθύνη των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.Σκηνοθεσία - σενάριο: Τζον Μαλούφ, Τσάρλι Σίσκελ / John Maloof, Charlie Siskel. Έγχρωμο – ασπρόμαυρο, 83΄Η Βίβιαν Μάιερ τράβηξε πάνω από 10.000 φωτογραφίες τις οποίες κράτησε κρυφές κατά τη διάρκεια της ζωής της. Δεκαετίες αργότερα, οι φωτογραφίες αυτές ανακαλύπτονται σχεδόν τυχαία, καθιερώνοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες street photographers όλων των εποχών και συνθέτοντας μια μοναδική τοιχογραφία της Αμερικής του 20ού αιώνα. Μέσα από συνεντεύξεις με τους ανθρώπους που «νόμιζαν» ότι την γνώριζαν, το ντοκιμαντέρ αναζητά τα ίχνη μιας γυναίκας που μοιάζει να αναδύθηκε από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος μυστηρίου.Σκηνοθεσία: Φέντον Μπέιλι, Ράντι Μπαρμπέιτο / Fenton Bailey, Randy Barbato. Έγχρωμο, 108΄.Το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με θέμα τον αμφιλεγόμενο Αμερικανό καλλιτέχνη Ρόμπερτ Μέιπλθορπ που γυρίστηκε από το 1989, όταν εκείνος πέθανε από AIDS. Η πρώτη του ατομική έκθεση το 1976 παρουσιάζει τα κυρίαρχα θέματά του: λουλούδια, πορτρέτα και γυμνά. Σύντομα γίνεται διαβόητος για τις απερίφραστα σεξουαλικές φωτογραφίες γκέι σαδομαζοχιστικών σκηνών και για τις γυμνές φωτογραφίες μαύρων ανδρών. Το μόνο πιο προκλητικό από τις φωτογραφίες του Μέιπλθορπ ήταν η ίδια του η ζωή. Έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία του, οι σκηνοθέτες φέρνουν στο φως άγνωστες ως τώρα συνεντεύξεις του και συνθέτουν το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη με ακραία τολμηρό όραμα.