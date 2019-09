Αφιέρωμα «Πρώτη Ώρα Σινεμά: Κινηματογράφος και Εκπαίδευση» στις Νύχτες Πρεμιέρας

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας (18 - 29 Σεπτεμβρίου ) φιλοξενεί μια ξεχωριστή ενότητα προβολών κοινωνικού χαρακτήρα η οποία υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Όλες οι ταινίες του αφιερώματος προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο και σε αίθουσες προσβάσιμες.



Αυτήν τη φορά, στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκεται η εκπαίδευση, η οποία αποτελεί από μόνη της μια ευρεία και αστείρευτη θεματική δεξαμενή που έχει τροφοδοτήσει και συνεχίζει να τροφοδοτεί και να εμπνέει αναρίθμητες ταινίες διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικού είδους. Η παρούσα επιλογή στοχεύει να ευαισθητοποιήσει αλλά και να ενημερώσει σε βάθος τους θεατές για θέματα όπως η περιθωριοποίηση των ανηλίκων, ο σχολικός εκφοβισμός (school bullying), η επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, η σχέση και τα αντανακλαστικά της εκπαίδευσης απέναντι στις μειονοτικές ομάδες και η πολύπλευρη έννοια της διαφορετικότητας εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.



Από το Αφγανιστάν μέχρι το Ισραήλ και από την Ιρλανδία μέχρι την Αργεντινή και την Βουλγαρία, το αφιέρωμα επιχειρεί να καλύψει ένα οικουμενικό φάσμα των σύγχρονων προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν τα σημερινά παιδιά αλλά και οι ενήλικοι που συνδράμουν στην καλλιέργεια και διαμόρφωσή τους.



Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:



Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου



Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 2



19:00 ΓΟΥΡΟΥΝΙ / THE PIG / PRASETO (2019, Βουλγαρία / Ρουμανία, 96')



Σκηνοθεσία: Ντραγκομίρ Σόλεβ



Ο κεντρικός μας χαρακτήρας συστήνεται με την πλάτη στην κάμερα. Με το κεφάλι χαμηλωμένο, τρέχει να γλιτώσει. Το υπέρβαρο σώμα του κρύβεται σε σκοτεινούς διαδρόμους. Και το ψευδώνυμο που του φόρεσαν οι συμμαθητές του: «Γουρούνι». Νταρντενικής αισθητικής προσωπογραφία του εκφοβισμού, τρομερά κοντά και εκκωφαντικά παραπλήσια στο τέρας που θεριεύει μπροστά στο μίσος για το διαφορετικό.

Προλογίζει η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και συγγραφέας Αλεξάνδρα Καππάτου.



Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου



Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 2



18:00 ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ / SCHOOL LIFE / IN LOCO PARENTIS (2016, Ιρλανδία / Ισπανία, 100')



Σκηνοθεσία: Νιάσα Νι Χίναν, Ντέιβιντ Ρέιν



Με επίκεντρο τον εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας ενός ζευγαριού καθηγητών σε ένα εσωτερικό σχολείο της Ιρλανδίας, ερχόμαστε σε επαφή µε ένα συγκινητικό σχόλιο για τον κύκλο της ζωής στα θρανία και τη θέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου σε αυτή.



Προλογίζουν οι εκπαιδεύτριες ειδικής αγωγής, Δάφνη Σαμαρά και Βιργινία Τσίτα.



Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου



Κινηματογράφος IDEAL



17:00 ΖΟΕΛ / JOEL (2018, Αργεντινή, 100')



Σκηνοθεσία: Κάρλος Σορίν



Σε μια κωμόπολη της Παταγονίας ένα ζευγάρι μαθαίνει πως το αίτημά του για να υιοθετήσει παιδί έγινε αποδεκτό. Ο εννιάχρονος Ζοέλ φέρνει αρχικά ευδαιμονία στην οικογένεια, αλλά σύντομα σκορπίζει τον προβληματισμό όταν το σχολείο και η τοπική κοινωνία ενοχλούνται από την παρουσία του. Ένας κρατικός μηχανισμός που μπερδεύει την Πρόνοια με την διοικητική διεκπεραίωση και η βαθιά ριζωμένη παθογένεια μιας μικροαστικής κοινότητας μπαίνουν στο στόχαστρο ενός πολύπειρου βλέμματος που γνωρίζει να εστιάζει με πυγμή στα πιο δύσκολα ερωτήματα.



Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου και ψυχολόγος, Νεκτάριος Σάκκας.



Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου



Κινηματογράφος IDEAL



17:15 ΧΩΡΙΣ ΨΕΓΑΔΙ / FLAWLESS / HANESHEF (2018, Ισραήλ / Γερμανία, 97')



Σκηνοθεσία: Σαρόν Μεϊμόν, Ταλ Γκρανίτ



Τρεις 17χρονες είναι διατεθειμένες να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να εναρμονιστούν με τα αδυσώπητα πρότυπα ομορφιάς που επιβάλλει ο σχολικός περίγυρος. Μία όμως εξ αυτών έχει επιπλέον να διαχειριστεί το μυστικό πως έχει γεννηθεί αγόρι. Μια ανάλαφρη νεανική κομεντί παίρνει διαστάσεις θρίλερ καθώς η εύθραυστη διαφορετικότητα συγκρούεται με την κουλτούρα ακραίου ανταγωνισμού που ανθεί στην κοινωνία του Ισραήλ.



Προλογίζει η Υπεύθυνη Ανάπτυξης Κοινότητας της Colour Youth, Μαρία Jack Σακκιώτη.



Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου



Κινηματογράφος IDEAL



18:00 ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ / THE ORPHANAGE / PARWARESHGHAH (2019, ∆ανία / Γερµανία / Γαλλία / Λουξεµβούργο / Αφγανιστάν, 90')



Σκηνοθεσία: Σαρµπανού Σαντάτ



Στο υπό σοβιετική κατοχή Αφγανιστάν, ένα χαµίνι οδηγείται σε ορφανοτροφείο για να βρει εκεί τη φιλία, την ιδεολογική κατήχηση, τον έρωτα. Κι όποτε τα πράγματα δυσκολεύουν, γίνεται ήρωας των δικών του Bollywood φαντασιώσεων. Νεορεαλισµός, κινηµατογραφοφιλία, μια χώρα στο μεταίχµιο, η φαντασία ως λυτρωτική απόδραση και ένα φινάλε - γροθιά σε ένα φιλµ ενηλικίωσης που δε μοιάζει µε κανένα άλλο.



Προλογίζει ο προγραμματιστής αφιερωμάτων και ειδικών προβολών του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, Θοδωρής Καραμανώλης.



