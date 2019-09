Αφιέρωμα στον Ταραγμένο 20ό Αιώνα

Μεγάλο αφιέρωμα στη Μνήμη από το 7o AegeanDocs (1-6 Oκτωβρίου, Λέσβος). Έξι σκηνοθέτες από την Πολωνία, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Ελλάδα, έρχονται στη Λέσβο και παρουσιάζουν το Πανόραμα του Ταραγμένου 20ού Αιώνα.

Πιστό στην παράδοσή του να υποστηρίζει το Ιστορικό Ντοκιμαντέρ το 7 ο AegeanDocs συνθέτει το εφετινό αφιέρωμά του στις Ιστορικές ταινίες και τη Μνήμη με έξι ταινίες από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και την Ελλάδα.



Αναλυτικά οι ταινίες, οι περιλήψεις τους και οι μέρες και ώρες προβολής σε 3 αίθουσες.



The Case of Johanna Langefeld (91’), WladekJurkow, Gerburg Rohde-Dahl, Poland/Germany

Τι συνέβη στην Κρακοβία το 1946, όταν πρώην κρατούμενοι των Ναζί βοήθησαν μια αξιωματούχο των SS να αποδράσει από τις φυλακές;



Κυριακή 6/10 στις 20:30. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:05

ATreeRemembers (86’), Kostas Follas, Greece



Η ταινία καταγράφει την ιστορία του Λίντιτσε, ένα χωριό στην Τσεχία, το οποίο οι Nαζί ισοπέδωσαν και εξαφάνισαν –κυριολεκτικά– στο πλαίσιο των αντιποίνων για τη δολοφονία του επικεφαλής του Προτεκτοράτου Βοημίας και Μοραβίας, Ράινχαρντ Χάιντριχ, στην Πράγα το 1942. Ωστόσο, το μικρό τσεχικό χωριό, που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, όχι μόνο δεν σβήστηκε από τον χάρτη, όπως επιθυμούσε ο Αδόλφος Χίτλερ αλλά αντίθετα αποτελεί, πλέον, παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά του φασισμού.



Σάββατο 5/10 στις 19:30. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 21:00

The books of Curses (65’), YuriGoroulev, Israel



Οι λέξεις από ένα χαμένο ημερολόγιο ξεσπούν σε λυγμούς για να ακουστούν. Αυτόπτης μάρτυς καταγράφει τις μεγαλύτερες φρικαλεότητες. Μια καταγραφή απελπισίας που δεν γεννά ελπίδα αλλά μόνο πόθο για εκδίκηση. Μπορεί κανείς να ξεφύγει από την κατάρα της εκδίκησης, ζώντας την ευλογία μιας αναγεννημένης ζωής;



Θεατρικό Εργαστήρι Χρυσομαλλούσας την Τετάρτη 2/10 στις 19:00. Θα ακολουθήσει συζήτηση με skype στις 20:05

Children of the Same Home (58’), Hasan Ozgen, KurtulusOzgen, Turkey



Η ταινία «Παιδιά από το ίδιο σπίτι» καταγράφει τα βαθιά τραύματα όσων έζησαν ως σιωπηλοί μάρτυρες την περιπέτεια την Μικρασιατικής καταστροφής και της ανταλλαγής των πληθυσμών. Όταν εγκαταλείπεις βίαια ένα σπίτι δεν αφήνεις μόνο έναν τόπο αλλά μια κουλτούρα που την νοιώθεις από την γλώσσα που σε ενώνει με τους γείτονες. Τουλάχιστον δυο γενιές ανθρώπων έζησαν αυτή την περιπέτεια και η ταινία μας δείχνει την άλλη πλευρά της ιστορίας που συνεχίζεται ακόμα και τώρα στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου.



Δημοτικό Θέατρο το Σάββατο 5/10 στις 21:10. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:10

Για Χωρίς Λόγους συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη (98'), Σταύρος Ψυλλάκης, Ελλάδα



Ο Γιώργος Μανιάτης (1939-2018), λεγεωνάριος στην Αλγερία στα 18 του, συγγραφέας και μουσικός στη συνέχεια, ορίζει τον εαυτό του ως «δημόσιο κίνδυνο». Η ταινία δεν είναι μια βιογραφία του Μανιάτη. Αναζητά την περιπέτεια της ψυχής του, μιας συνείδησης σε διαρκή εγρήγορση, εμπρηστικής και αυτοπυρπολούμενης. Αλλάζει τη ζωή όποιος αλλάζει ζωή, λέει ο ίδιος.



Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη 2/10 στις 20:35. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:15



Στου Απελλή, Δέσποινα Βερρή, Ιουλία Σαράντου



Το στέκι του Μυριβήλη και των διανοουμένων της Λεσβιακής Άνοιξης, ξεδιπλώνει τη συναρπαστική ιστορία του μέσα από την έρευνα δυο καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και των μαθητών τους από το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λυκειακές τάξεις Μυτιλήνης.



Δημοτικό Θέατρο την Πέμπτη 3/10 στις 22:00. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:18