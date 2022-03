Αφιερωμένη στη γυναίκα η κινηματογραφική εβδομάδα από την Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Μια ιστορία αυτοανακάλυψης με επίκεντρο το στερεότυπο του «παχουλού κοριτσιού». Η αληθινή ιστορία μιας εμβληματικής ηρωίδας που προκάλεσε ριζικές κοινωνικές αλλαγές και άνοιξε τον δρόμο για τη νομική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων. Η αποκαλυπτική εξομολόγηση μιας γυναίκας στο Αφγανιστάν στον άντρα της που είναι σε κώμα. Μια γυναικεία ιστορία που εστιάζει στην αναζήτηση της γυναικείας ταυτότητας σε έναν κόσμο με ασφυκτικά, φαλλοκρατικά στερεότυπα. Ένα αιχμηρό σχόλιο για τη γυναικεία υποτίμηση και τον ανδρικό ναρκισσισμό. Πέντε ταινίες με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα σε διαφορετικούς ρόλους: τη γυναίκα εργαζόμενη, τη γυναίκα σύζυγο, τη γυναίκα ακτιβίστρια, τη γυναίκα μάνα, τη γυναίκα φίλη, τη γυναίκα νοικοκυρά, τη γυναίκα σύντροφο… σε μια κινηματογραφική εβδομάδα στην ΕΡΤ2, από την Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.

Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022



22:15 Ξένη Ταινία - «Όνειρα σε ψηλοτάκουνες γόβες» (Dumplin’)

Κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2018, βασισμένη στο ομότιτλο εφηβικό best-seller της Τζούλι Μέρφι. Η ευτραφής έφηβη κόρη μιας πάλαι ποτέ νικήτριας καλλιστείων, κάνει τη δική της επανάσταση για να διαμαρτυρηθεί για τα σημερινά πρότυπα ομορφιάς, δηλώνοντας συμμετοχή στα τοπικά καλλιστεία μαζί με τις αντισυμβατικές φίλες της και με τη βοήθεια μιας παρέας από συνειδητοποιημένες τρανς.

Με τη ματιά της Αν Φλέτσερ και τις Τζένιφερ Άνιστον και Ντανιέλ Μακντόναλντ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία ξεκινά ως προσωπική επανάσταση, όμως μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας που ισορροπεί ανάμεσα στα στερεότυπα και όλα εκείνα τα στοιχεία που τα καταρρίπτουν. Είναι μια διαδρομή που περιλαμβάνει πολλές λοξές ματιές, αρκετά ψέματα, μπόλικες παρεξηγήσεις και άφθονο glitter.

Τα έξι νέα – γραμμένα για την ταινία – τραγούδια της Ντόλι Πάρτον ακούγονται απνευστί!

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022



22:15 Ξένη Ταινία - «Η αρχή της ισότητας» (On the Basis of Sex)

Βιογραφικό κοινωνικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2018. Η σκηνοθέτιδα Μίμι Λέντερ φέρνει στην οθόνη τη βιογραφία της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, που αποδεικνύει ότι η Γκίνσμπεργκ έγραψε ιστορία απ’ όταν ήταν φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Χάρβαντ μέχρι την περίφημη ρατσιστική υπόθεση-ορόσημο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, στην οποία υπερασπίστηκε τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στον εργασιακό στίβο.

Στα ταραγμένα ’60s, η δικηγόρος στάθηκε απέναντι και πολέμησε τους κανονισμούς που νομιμοποιούσαν προκαθορισμένους κοινωνικούς ρόλους για τις γυναίκες και περιόριζαν θεαματικά τις ελευθερίες τους. Ήταν τόσο σημαντικά αυτά που πέτυχε στην καριέρα της, ώστε σήμερα αποθεώνεται σαν ποπ σταρ, ενώ έχει αποκτήσει και το ψευδώνυμο «Notorious R.B.G.», από τον διάσημο ράπερ Notorious B.I.G.!

Στον ρόλο της Ρουθ, η Αγγλίδα ηθοποιός Φελίσιτι Τζόουνς.





Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022



22:15 Ξένη Ταινία - «Η πέτρα της υπομονής» (The Patience Stone)

Βραβευμένο δράμα, συμπαραγωγής Αφγανιστάν-Γαλλίας-Γερμανίας-Αγγλίας 2012. Ο Ατίκ Ραχίμι μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο και βραβευμένο μυθιστόρημά του, όπου με έναν υπέροχο αφηγηματικό τρόπο ξεδιπλώνει την αποκαλυπτική εξομολόγηση μιας Αφγανής γυναίκας, η οποία προσπαθεί μάταια να κατανοήσει τον βίαιο και συχνά-πυκνά παράλογο κόσμο των αντρών… Και μάλλον κρύβει μέσα της, αλήθειες γυναικών από κάθε γωνιά της Γης.



Σε μια βομβαρδισμένη μουσουλμανική πόλη, μια νεαρή γυναίκα κάθεται δίπλα στον τραυματισμένο άντρα της που ψυχορραγεί. Του μιλάει για τα όνειρά της, τη ζωή της, τα θέλω της, για τον πόλεμο, τη βία, τη θρησκεία, τον φόβο, τον έρωτα… Του εξομολογείται όσα δεν έχει τολμήσει να πει μέχρι τώρα, του φανερώνει τα πιο μεγάλα μυστικά της. Και ο άντρας της γίνεται γι’ αυτήν η πέτρα της υπομονής.



Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά η Γκολσιφτέ Φαραχανί (πρωταγωνίστρια των «Τι απέγινε η Έλι» και «Κοτόπουλο με δαμάσκηνα»), μία από τις καλύτερες Ιρανές ηθοποιούς, στην οποία απαγορεύτηκε η επιστροφή της στη χώρα ύστερα από γυμνή φωτογράφηση που έκανε στο γαλλικό περιοδικό «Madame Figaro», διαμαρτυρόμενη για τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ιράν στην ενδυμασία των γυναικών.

Η ταινία ήταν η επίσημη πρόταση του Αφγανιστάν για το Ξενόγλωσσο Όσκαρ 2013.





Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022



22:15 Ξένη Ταινία - Α’ Τηλεοπτική μετάδοση «Το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται»

(Portrait de la Jeune Fille en Feu / Portrait of a Lady on Fire)

Βραβευμένο αισθηματικό δράμα εποχής, παραγωγής Γαλλίας 2019. Η Σελίν Σιαμά φιλοτεχνηθεί μια δυνατή γυναικεία ιστορία με κριτήριο την καταπίεση των γυναικών και την ανυπαρξία επιλογής σε βασικούς τομείς της ζωής. Μια ταινία από ταλαντούχα γυναίκα σκηνοθέτιδα, με υπέροχες γυναίκες ηρωίδες και πραγματικό γυναικείο βλέμμα.



Βρετάνη, 1770. Μία κοντέσα προσλαμβάνει τη Μαριάν, νεαρή ταλαντούχα ζωγράφο, για να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της μοναχοκόρης της, Ελοΐζ. Η παράδοση του 18ου αιώνα θέλει κάθε νεαρή ντεμπιτάντ, που οι γονείς της την υπόσχονται σε γάμο σε κάποιον κληρονόμο της τάξης τους, να του προσφέρει πρώτα το πορτρέτο της. Η Ελοΐζ αντιτίθεται στο προξενιό και αρνείται να ποζάρει. Η Μαριάν παριστάνει τη συνοδό της στους περιπάτους και την παρατηρεί διακριτικά, ώστε να τη ζωγραφίσει μυστικά. Σταδιακά, ανάμεσα σε συζητήσεις για τη ζωή και την τέχνη, μεταξύ των δύο γυναικών αναπτύσσεται μια ακαταμάχητη ερωτική έλξη.

Πρωταγωνιστούν: Αντέλ Ενέλ, Νεομί Μερλάν, Βαλέρια Γκολίνο.

Η ταινία απέσπασε Βραβείο Σεναρίου (Σελίν Σιαμά) και το βραβείο Queer Palm στο 72ο Φεστιβάλ Καννών 2019.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022



22:00 Ξένη Ταινία - «Η σύζυγος» (The Wife)

Δράμα, συμπαραγωγής Σουηδίας-Αγγλίας-ΗΠΑ 2017, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Μεγκ Γουόλιτζερ. Ο Μπγιορν Ρούνγκε εστιάζει στον γυναικείο ψυχισμό και ξεδιπλώνει μικρά οικογενειακά δράματα και ψέματα. Πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα, υπάρχει μία ακόμη πιο σπουδαία γυναίκα. Η Τζόαν είναι η τέλεια σύζυγος ενός πετυχημένου και διεθνώς αναγνωρισμένου συγγραφέα. Επί σαράντα χρόνια έχει θυσιάσει το ταλέντο, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της για να στηρίξει τον σύζυγό της και τη λογοτεχνική του καριέρα. Ο γάμος τους έχει «χτιστεί» με άνισους όρους κι εκείνη έφτασε τα όριά της. Τώρα, την ημέρα της βράβευσης του άντρα της με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, η Τζόαν ετοιμάζεται να αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό της καριέρας του, την πικρή αλήθεια που κουβαλάει μια ολόκληρη ζωή -της ανήκει κάθε λέξη από τα έργα του.

Η Γκλεν Κλόουζ, που με τον Τζόναθαν Πράις βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, απέσπασε για την ερμηνεία της Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δράμα και την έβδομη υποψηφιότητά της για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου ρόλου.