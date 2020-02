Ακυρώνεται η περιοδεία στην Κίνα της ταινίας James Bond λόγω του κορωνοϊού

Ο Ντάνιελ Κρεγκ και οι συντελεστές της νέας ταινίας James Bond «No Time to Die» δεν πρόκειται να παρακολουθήσουν προγραμματισμένη πρεμιέρα στο Πεκίνο και να συμμετάσχουν σε περιοδεία στην Κίνα για την προώθηση του φιλμ λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times, η απόφαση ελήφθη μετά το κλείσιμο 70.000 κινηματογράφων σε ολόκληρη την Κίνα σε μια προσπάθεια να σταματήσει η διάδοση του ιού.



Η πρεμιέρα του «No Time to Die» στην Κίνα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, αλλά τα σχέδια έχουν «τώρα ναυαγήσει», σημειώνεται στο δημοσίευμα.



Το κλείσιμο κινηματογράφων στην Κίνα, τη δεύτερη περιοχή στον κόσμο με τα περισσότερα κέρδη από την προβολή κινηματογραφιών ταινιών, πλήττει σοβαρά το Χόλιγουντ.



Η ταινία «No Time to Die» θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Απριλίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ