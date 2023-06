Άλλαξε ο τίτλος του Captain America 4 - Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα

Ο τίτλος του Captain America 4, «New World Order» δεν ισχύει πλέον. Η Marvel Studios ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η τέταρτη πολυαναμενόμενη ταινία του Captain America -και η πρώτη με πρωταγωνιστή τον Άντονι Μακί θα έχει τον τίτλο «Brave New World».

Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα

Η είδηση συνοδεύτηκε με τη πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα, τα οποία ξεκίνησαν τον Μάρτιο. Δείχνει τον Άντονι Μακί να φορά την στολή του σούπερ ήρωα και να συνομιλεί με τον θρυλικό Χάρισον Φορντ (Harrison Ford), ο οποίος υποδύεται τον στρατηγό Thaddeus «Thunderbolt» Ross, έναν ρόλο που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Γουίλιαμ Χερτ.

🚨🚨: BREAKING: First look at Anthony Mackie and Harrison Ford on the set of ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/hkDGIwDl5R