Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 76ου Φεστιβάλ Καννών

Δεκαεννιά ταινίες (ενδεχομένως 20) πρόκειται να διαγωνιστούν φέτος για τον περίφημο «Χρυσό Φοίνικα» (Palme d'or), στο 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 16 με 27 Μαΐου.

Σήμερα, Πέμπτη 13 Απριλίου, ο γενικός διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, αποκάλυψε το επίσημο πρόγραμμα του event, καθώς και τις ταινίες που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του, ως διαγωνιζόμενες και μη.

Συνολικά, λοιπόν, επελέγησαν 19 ταινίες, στις οποίες ενδέχεται να προστεθεί μια 20η, η «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερ ντε Νίρο. Η ταινία αυτή προβλέπεται μέχρι στιγμής να προβληθεί εκτός διαγωνισμού, όμως το φεστιβάλ θα επιθυμούσε να τη δει να διαγωνίζεται για τον «Χρυσό Φοίνικα». «Το αίτημα διατυπώθηκε» στους παραγωγούς Paramount και Apple TV, «καθώς έχει ουσιαστική σημασία να έχουμε μια απάντηση πριν αρχίσει το φεστιβάλ», υπογράμμισε ο Τιερί Φρεμό.

Από τις 19 ταινίες που θα διαγωνιστούν για τον «Χρυσό Φοίνικα», έξι υπογράφονται από γυναίκες σκηνοθέτες. «Έξι σκηνοθέτριες στο διαγωνιστικό μέρος, ποτέ δεν είχαμε ένα τέτοιο αριθμό», δήλωσε μετά τη συνέντευξη Τύπου ο Τιερί Φερμό, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Το Φεστιβάλ θα αρχίσει με μια άλλη ταινία γυναίκας σκηνοθέτη, τη «Jeanne du Barry» της Γαλλίδας Μαϊγουέν, που υπογράφει τη μεγάλη επιστροφή του Τζόνι Ντεπ.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ένας σκηνοθέτης που έχει τιμηθεί με τον «Χρυσό Φοίνικα», ο Σουηδός Ρούμπεν Έστλουντ, ο οποίος βραβεύθηκε πέρυσι για την ταινία «Triangle of Sadness».

76ο Φεστιβάλ Καννών: Διαγωνιστικό Τμήμα

Club Zero – Τζέσικα Χάουσνερ

The Zone of Interest – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Fallen Leaves – Ακι Καουρισμάκι

Les Filles d’Olfa (Four Daughters) – Καουτέρ Μπεν Χανιά

Asteroid City – Γουες Αντερσον

Anatomie d’un chute – Ζυστίν Τριετ

Monster – Χιροκάζου Κορε Εντα

Il Sol Dell’Avvenire – Νάνι Μορέτι

La Chimera – Αλις Ρορβάχερ

Kuru Otlar Ustune (About Dry Glasses) – Νουρί Μπιλγκέ Τζεϊλάν

L’été dernier – Κατρίν Μπρεγιά

La Passion de Dodin Bouffant – Τραν Ανχ Χανγκ

Rapito – Μάρκο Μπελόκιο

May December – Τοντ Χέινς

Firebrand – Καρίμ Αϊνούζ

The Old Oak – Κεν Λόουτς

Banel Et Adama – Ραματά Τουλαγιέ Σάι

Perfect Days – Βιμ Βέντερς

Jeuness – Γουάνγκ Μπινγκ

76ο Φεστιβάλ Καννών: Εκτός Διαγωνιστικού Τμήματος

Killers of the Flower Moon – Μάρτιν Σκορσέζε

The Idol – Σαμ Λέβινσον

Cobweb – Κιμ Τζι-γουν

Indiana Jones and the Dial of Destiny – Τζέιμς Μάνγκολντ

Jeanne du Barry – Μαϊγουέν

76ο Φεστιβάλ Καννών: Ένα Κάποιο Βλέμμα

The Delinquents (Los Delincuentes) – Ροντρίγκο Μορένο

How to Have Sex – Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Goodbye Julia – Μοχάμεντ Κορντοφάνι

Crowra (The Buriti Flower) – Ζοάου Σαλαβίζα και Ρενέ Νάντερ Μεσόρα

Simple Comme Sylvain – Μόνια Τσόκρι

Kadib Abyad (La mère de tous le mensonges/The Mother of All Lies) – Ασμαέ Ελ Μουντίρ

Los Colonos (Les Colons/The Settlers) – Φελίπε Γκάλβεζ

Augure (Omen) – Μπαλόχι Τσιάνι

The Breaking Ice – Αντονι Τσεν

Rosalie – Στεφανί ντι Χιούστο

The New Boy – Γουόργουικ Θόρντον

If Only I Could Hibernate – Ζολχάργκαλ Πουρεβντάς

Hopeless – Κιμ Τσανγκ-χουν

Terrestrial Verses – Αλι Ασκαρί και Αλιρεζά Καταμί

Rien a perdre – Ντελφίν Ντελοζέ

Les Meutes – Καμάλ Λαζράκ

Le Regne Animal – Τομά Καγιέ

76ο Φεστιβάλ Καννών: Ειδικές Προβολές

Retratos Fantasmas (Portraits Fantomes/Pictures of Ghosts) – Κλέμπερ Μεντόντσα Φίλιο

Anselm – Βιμ Βέντερς

Occupied City – Στιβ ΜακΚουίν

Man in Black – Γουάνγκ Μπινγκ

76ο Φεστιβάλ Καννών: Cannes Premiere

Le Temps d’aimer – Κατέλ Κιγιεβερέ

Cerrar Los Ojos (Fermer Les Yeux) – Βικτόρ Ερίθε

Bonnard, Pierre et Marthe – Μαρτέν Πρόβοστ

Kubi – Τακέσι Κιτάνο

76ο Φεστιβάλ Καννών: Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Omar La Fraise – Ελιάς Μπελκεντάρ

Kennedy – Ανουράγκ Κασιάπ

Acide – Τζαστ Φιλιπότ