Αναβλήθηκε για το φθινόπωρο η προβολή του The French Dispatch

Απογοήτευση, αλλά όχι έκπληξη προκάλεσε η είδηση ότι θα καθυστερήσει για το φθινόπωρο η κυκλοφορία της νέας ταινίας του Γουές Άντερσον, «The French Dispatch».



Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η ταινία θα αρχίσει προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 24 Ιουλίου, ωστόσο η νέα ημερομηνία έναρξης προβολής είναι η 16η Οκτωβρίου.



Η ταινία με τον Μπιλ Μάρεϊ στον ρόλο δημοσιογράφου γνωστού περιοδικού σε μία φανταστική γαλλική πόλη του 20ού αιώνα και μία πλειάδα αστέρων, Τίλντα Σουίντον, Ελίζαμπεθ Μος, Τιμοτέ Σαλαμέ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ είναι εμπνευσμένη από την αγάπη του Γουές Άντερσον για το The New Yorker, με τους χαρακτήρες και τα περιστατικά να αφορούν αληθινά γεγονότα και πρόσωπα του περιοδικού.



Ο Γουές Άντερσον με επιστολή του στην ανεξάρτητη υπηρεσία streaming The Criterion Channel, αποκάλυψε πρόσφατα τις ταινίες που παρακολουθεί την περίοδο της απομόνωσης λόγω του κορωνοϊού.

