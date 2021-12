Αναζητούνται ηθοποιοί για ταινία και μια σειρά 12 ωριαίων επεισοδίων

Η Εταιρεία Οπτικοακουστικών Παραγωγών Crisis Cinema στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού πρόκειται να δημιουργήσει, τη χρονιά 2022, μια κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους και μια σειρά 12 ωριαίων επεισοδίων που θα προβληθεί σε μεγάλης εμβέλειας ψηφιακή πλατφόρμα του εξωτερικού, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ηθοποιών. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημιουργίας αυτών των project αναζητά γυναίκες & άντρες ηθοποιούς, ερμηνευτικής ηλικίας 18 έως 60 χρόνων. Ως επιπλέον προσόν θα εκτιμηθεί η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή και Γαλλικά).



Η Εταιρεία Οπτικοακουστικών Παραγωγών Crisis Cinema, έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη, της χολιγουντιανής Κινηματογραφικής ταινίας Frank & Ava της εταιρείας Κινηματογραφικών Παραγωγών 8th House Entertainment με τη συμμετοχή πολλών διεθνούς φήμης καλλιτεχνών όπως οι Rico Simonini, Eric Roberts, Emily Elicia Low, Harry Dean Stanton κ.α.

Η κινηματογραφική ταινία προβάλλεται ήδη στην Apple TV & στην Amazon Prime, ενώ στην Ελλάδα θα προβληθεί το καλοκαίρι του 2022. Η Crisis Cinema μαζί με τις 8th House Entertainment &

All Edge Entertainment ανοίγουν τον δρόμο προς την Αμερικανική αγορά εδραιώνοντας τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη των διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.



Η Crisis Cinema στη τρίχρονη πορεία της έχει κινηματογραφίσει την ταινία CIAO ITALIA που έχει ήδη σημειώσει αξιόλογη πορεία στους Κινηματογράφους στην Ελλάδα & την Γερμανία και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές στην Ελληνική Εβδομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου όπου παρουσιάστηκε. Τέλος μέσα στην πανδημία του Covid 19 έχει ολοκληρώσει άλλες δύο ταινίες ( ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ & UNDER THE EYELASHES), που είναι έτοιμες να προβληθούν στις αίθουσες των Κινηματογράφων.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά σημειώματα με τη συνοδεία φωτογραφίας στο kakestainies@gmail.com με την ένδειξη "CASTING" έως και τις 30 Ιανουαρίου 2022.

Crisis Cinema

Εταιρεία Κινηματογραφικών Παραγωγών

Φλέμινγκ 36 Μοσχάτο 183 44