«And Just Like That»: Η Κάρι Μπράντσο δεν είναι ευτυχισμένη στη νέα σειρά

Τα γυρίσματα για το «And Just Like That» ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κρίστιν Ντέιβις επέστρεψαν με εντυπωσιακά ρούχα, και οι σκηνές αρχίζουν να παίρνουν μορφή μιας σειράς 10 επεισοδίων που θα προβληθεί στο ΗΒΟ Max.



Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Pagesix διέρρευσαν πληροφορίες από το σενάριο ότι το ζευγάρι Κάρι-Μίστερ Μπιγκ χωρίζει και θα ακολουθήσει ένα «στενάχωρο» διαζύγιο. Φαίνεται από τις σκηνές ότι η Κάρι Μπράντσο δεν θα είναι καλά. Η «σχέση» τους ξεκίνησε από την πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» το 1998. Ωστόσο, το Pagesix αποκάλυψε ότι στη νέα σειρά της HBO Max, η δημοσιογράφος Κάρι «θρηνεί» για το διαζύγιό της με τις φίλες της, ενώ τσακώνεται για τα οικονομικά με τον Μίστερ Μπιγκ (Κρις Νοθ).



Η Βρετανή ηθοποιός Σαρίτα Τσάντχερι (Sarita Choudhury) και η Νικόλ Άρι Πάρκερ εντάχθηκαν στο καστ της σειράς. Ο Ντέιβιντ Εγκενμπεργκ (David Eigenberg ο τρυφερός «Στιβ» της Μιράντα), ο Ιβάν Χάντλερ (ο «Χάρι» της Σάρλοτ), και ο Μάριο Καντόνε («Άντονι») υπέγραψαν και εκείνοι με τη σειρά τους για να συνεχίσουν τις ιστορίες των ηρώων στην καινούργια σειρά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ