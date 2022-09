Animasyros 2022: Η μεγάλη γιορτή του animation έρχεται από 20 έως 25/09

Με βραβευμένες ταινίες, διεθνείς καλεσμένους, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, την Αγορά και πληθώρα εκδηλώσεων έρχεται το Animasyros 2022. Η μεγάλη γιορτή του animation στήνεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 15η συνεχή χρονιά και πραγματοποιείται από 20 έως 25 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει περισσότερες από 200 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 43 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 8 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & EU Values), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, περιφερειακές δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί, πλέον, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί η νέα ταινία animation παραγωγής του Animasyros που δημιουργήθηκε για τον ΕΟΤ, καθώς και η νέα ταινία της σειράς «Ενενήντα Δεύτερα» σε συνεργασία με τον ρ/σ Μελωδία 99.2 αφιερωμένη αυτή τη φορά στον μεγάλο Συριανό ποιητή και στιχουργό Μάνο Ελευθερίου.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε εμβληματικούς χώρους της Σύρου, όπως το θέατρο Απόλλων, ο θερινός κινηματογράφος Παλλάς, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, ο ιστορικός πρώην χειμερινός κινηματογράφος ΕΡΜΗΣ, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, σε υπαίθριους χώρους όπως η πλατεία Φοίνικα, η αυλή της Μονής Πατέρων Καπουκίνων στην 'Ανω Σύρο, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Μέρος του προγράμματος προβολών θα είναι διαθέσιμο και μέσω ψηφιακών προβολών στην ιστοσελίδα www.animasyros.gr, ενώ οι εργασίες της Αγοράς θα αναμεταδίδονται στο επίσημο κανάλι του Animasyros στο Youtube.

Η τελετή λήξης και απονομής βραβείων του φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο θέατρο Απόλλων και πέραν των πολυαναμενόμενων νικητών θα φιλοξενήσει μια live εμφάνιση του συνθέτη και τραγουδιστή Theodore στο τραγούδι του «The Transcendence of Man» συνοδεία του ανιμέισον βίντεο που δημιουργήθηκε από τον Μπάμπη Αλεξιάδη σε παραγωγή του Animasyros.

Αφιερώματα

«The Baltic Animation Way»

Η κύρια θεματική του φεστιβάλ αφιερώνεται στις Βαλτικές Χώρες (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία) με τις μεγάλου μήκους ταινίες «Captain Morten and the Spider Queen» και το υπνωτιστικό «AWAY» την σπουδαία ταινία του Gints Zilbalodis, που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Contre champ στο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy και έχει επιλεγεί και προβληθεί σε περισσότερα από 85 φεστιβάλ, ενώ έχει αγοραστεί από 18 χώρες. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 27χρονου Λετονού, ο οποίος έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε, σχεδίασε, παρήγαγε και συνέθεσε το σάουντρακ και ο οποίος είναι προσκεκλημένος του φεστιβάλ. Επιπλέον, θα προβληθούν και δύο ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα με 12 συνολικά ταινίες από την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Λετονία που συνεπιμελήθηκε η Anna Zaca, διευθύντρια της Latvian Animation Association, μαζί με το Animasyros.

«Norway Calling»

Μεταφερόμαστε πιο βόρεια για το αφιέρωμα στο νορβηγικό animation, ένα κύκλο ταινιών μικρού μήκους το οποίο επιμελείται ο Anders Narverud Moen, διευθυντής του Fredrikstad Animation Festival, ενώ παράλληλα θα προβληθεί και η μεγάλου μήκους ταινία «Louis and Luca - Mission to the Moon».

«Stand With Ukraine»

Από τον προγραμματισμό του Animasyros δεν θα μπορούσε να λείπει, φέτος, ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ουκρανικό animation, το οποίο επιμελείται η Anastasiya Verlinska, διευθύντρια προγράμματος του LINOLEUM International Contemporary Animation and Media Art Festival του σημαντικότερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων της Ουκρανίας.

H αποδοχή, η ενδυνάμωση, οι ανθρώπινες σχέσεις, η διαχείριση των συναισθημάτων, είναι μερικές μόνο από τις θεματικές τις οποίες πραγματεύονται οι ταινίες και στα τρία αφιερώματα μεταφέροντας -με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο- κοινωνικά μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους.

Ταινίες Μεγάλου Μήκους και Διεθνές Πανόραμα

Το Animasyros παρουσιάζει τις 10 καλύτερες ταινίες των τελευταίων ετών σηκώνοντας αυλαία με το «FLEE», μια ταινία της StraDa Films, που απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, επιλέχθηκε στις Κάννες και κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο διεθνές διαγωνιστικό του Sundance. Το συγκλονιστικό αυτό ντοκιμαντέρ που αφορά στην αληθινή ιστορία φυγής ενός μικρού Αφγανού από τη χώρα του για το ομηρικό ταξίδι προς την ελευθερία θα παρουσιάσουν οι συντελεστές της ταινίας Mikkel Sommer και Δανάη Κατωπόδη. Παράλληλα με την προβολή, θα παρουσιαστεί στην Βραζιλιάνα στην 'Ανω Σύρο η έκθεση «The faces of FLEE» με έργα που δημιούργησε ο Mikkel Sommer για την ταινία.

Το πάντα επίκαιρο θέμα του προσφυγικού αλλά και το ταξίδι από την παιδική ηλικία στην εφηβεία θα μας απασχολήσει και στην ταινία «Η φυγή/La Traversée» της Florence Miaihle από τη Γαλλία, ενώ η νέα ταινία του Ari Folman, (ευρύτερα γνωστός από το «Βαλς με τον Μπασίρ»), «Που κρύβεται η 'Αννα Φρανκ», παραδίδει μαθήματα ιστορίας σε μικρούς και μεγάλους. Η προβολή της ταινίας «Ίκαρος και Δαίδαλος» μας μεταφέρει στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, παρουσία του σκηνοθέτη Carlo Vogele, η πολυβραβευμένη ισπανική ταινία «Ο Μπουνιουέλ στο Λαβύρινθο με τις Xελώνες» αποτίνει φόρο τιμής στον πατέρα του σουρεαλισμού και προβάλλεται παρουσία του Fermin Solis στο κόμικ του οποίου βασίστηκε η ταινία.

Το ταξίδι στον μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων συνεχίζεται με το «The Ape Star»-ένα τρυφερό animation για την αντισυμβατική αγάπη, που προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις φωνές, μεταξύ άλλων, του Σωτήρη Κοντιζά και της Ευγενίας Δελιαλή και σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου της Αθήνας και την μεταμοντέρνα μιούζικαλ κωμωδία «The Island» της Anca Damian ("Marona's Fantastic Tale").

Πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα μέσα από 27 ταινίες που προέρχονται από την Αμερική, την Ευρώπη μέχρι και τη Νότιο Κορέα και την Αυστραλία και με θεματικές που περιλαμβάνουν από ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία μέχρι video art.

Διαγωνιστικά Τμήματα

Πάνω από 100 ταινίες πλαισιώνουν τα 8 διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ, ανάμεσα στις οποίες το προτεινόμενο για Όσκαρ «Bestia», στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, το νέο βίντεο κλιπ «Up and Away» της Σtella, το βίντεο κλιπ «Bientôt la Lumière» του Mad Rey που επιμελήθηκαν οι Thami & Hedi Nabil (που έχουν αναλάβει και το νέο βίντεο των Red Hot Chilli Peppers) στο Τηλεοπτικό και Κατά Παραγγελία Ταινιών, ταινίες από διεθνούς φήμης σχολές animation (Gobelins, FAMU, Bezalel) στο Φοιτητικό Διαγνωστικό Τμήμα.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από 20 ταινίες. Καταξιωμένοι και ανερχόμενοι Έλληνες animators, παρουσιάζουν μερικές από τις καλύτερες ταινίες ανιμέισον που έχει να προσφέρει η ελληνική σκηνή. Πολλές από τις ταινίες που φέτος αποτελούν τμήμα του Ελληνόφωνου Διαγωνιστικού Προγράμματος με βραβείο που αθλοθετείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Covid-19 του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με σκοπό την υποστήριξη της κινηματογραφικής κοινότητας έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η διαγωνιστική ενότητα AnimaPride αναδεικνύει μέσα από 10 ταινίες σημαντικές πτυχές του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος: την ομοφοβία, τα τρανς δικαιώματα, τα όρια των φύλων, το οnline dating, την πολυσυντροφικότητα.

Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 20 ταινίες, οι οποίες μέσα από την φαντασία, το χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης και αναδεικνύουν μηνύματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τις οικογενειακές σχέσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο του #thisIsEU - Ευρωπαϊκές αξίες τμήμα, με βραβείο που απονέμεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα θα προβληθούν έξι ταινίες ομώνυμης θεματικής, για το περιβάλλον, τις θεραπείες μεταστροφής, την παιδική φτώχεια, το μεταναστευτικό, την βία κατά των γυναικών και την αυτοδιάθεση του σώματος.

Αγορά

Η Αγορά, ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια του φεστιβάλ αποτελεί, πλέον, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς φέρνει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου με την ελληνική κοινότητα του animation. Φέτος, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης γαλλική NEF Animation πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, masterclasses και συναντήσεις δικτύωσης.

Φέτος, το Animasyros έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί την βραβευμένη με Peabody, Humanitas, NAACP και Emmy, Chris Nee, δημιουργό και διευθύντρια παραγωγής των σειρών κινουμένων σχεδίων Ada Twist, Scientist, Η Μικρή Γιατρός, Βαμπιρίνα καθώς και της πρόσφατης σειράς «We The People» για το Netflix στην παραγωγή της οποίας συμμετέχουν ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα με στόχο να μάθουν στα παιδιά τις βασικές αρχές των δικαιωμάτων τους ως σύγχρονοι πολίτες με έναν διασκεδαστικό τρόπο. Η δημοσιογράφος, ιστορικός ταινιών animation και μουσικός παραγωγός Nancy Denney Phelps συντονίζει τη συνέντευξη με τη διεθνούς φήμης παραγωγό.

Επιπλέον, διακεκριμένοι animators και σεναριογράφοι όπως η Joanna Quinn και ο Les Mills θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό masterclass βασισμένο στην ταινία τους «The Affairs of the Art», υποψήφια στα φετινά Όσκαρ στην κατηγορία μικρού μήκους animation, ενώ ο φημισμένος ανεξάρτητος παραγωγός, Olivier Catherin (παραγωγός του «Granny's Sexual Life», «Steakhouse» και του βραβευμένου με Σεζάρ «Kiki of Montparnasse»), θα μοιραστεί με το κοινό την εκτενή του εμπειρία αλλά και στρατηγικές για την ανάπτυξη έργων και τη διαχείριση συμπαραγωγών.

Όλες οι δραστηριότητες της Αγοράς πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης και αναμεταδίδονται ζωντανά, μέσω συνδέσμου που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.animasyros.gr

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Βασικό πυλώνα του φεστιβάλ αποτελούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, νέους επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Φέτος, η θεματική των εργαστηρίων βασίζεται στην επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή και στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από λογοτεχνικά αποσπάσματα, φωτογραφίες, παραδοσιακές μουσικές από την Μικρά Ασία, ηχογραφημένες και γραπτές μαρτυρίες και να δημιουργήσουν ταινίες animation με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.