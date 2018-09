Animasyros: Από 26-30/9 κινούμενα σχέδια στη Σύρο

Άνοιγμα στις μικρότερες ηλικίες με συμμετοχή μαθητικών ταινιών στο διαγωνιστικό τμήμα κάνει εφέτος το 11ο Animasyros Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων που θα διεξαχθεί από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη. Ένα φεστιβάλ σε άνθιση όπως δείχνει και το ρεκόρ συμμετοχών -2.547 ταινίες απ' όλο τον κόσμο από τις οποίες επιλέχτηκαν οι 26 για να διεκδικήσουν το βραβείο του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος.Από την πρώτη γραμμή της παγκόσμιας animation σκηνής συμμετέχει στο φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, το «Bloeistraat 11» της Νιένκε Ντουντζ , μια ανεξάρτητη παραγωγή από το Βέλγιο που έκανε την έκπληξη τον περασμένο Ιούνιο στο διάσημο Φεστιβάλ Animation του Ανσί όπως και το «Egg» της Ιταλίδας Μαρτίνα Σκαρπέλι που αποτυπώνει με διεισδυτικότητα και χιούμορ την προσωπική της εμπειρία με τη νευρική ανορεξία.Tαινία έναρξης του φεστιβάλ η υποψήφια για Όσκαρ «Breadwinner» της Ιρλανδής Νόρα Τουόμεϊ, που αφηγείται την ιστορία ενός εντεκάχρονου κοριτσιού το οποίο μεγαλώνει κάτω από το άγρυπνο μάτι των Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν του 2001.Επίσης, στην έναρξη του φεστιβάλ προβάλεται και το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι του αυτοκράτορα», σε animation της Ειρήνης Βιανέλλη, εγκαινιάζοντας την πέμπτη συνεχή χρονιά συνεργασίας του Animasyros με την Εθνική Λυρική Σκηνή.Το πανόραμα ελληνικών ταινιών περιλαμβάνει ταινίες με σημαντικές διακρίσεις, όπως η σπουδαστική «From the Same Thread» σε συνεπιμέλεια των Antonia Pia, Lorne Friesenbichler, Rucha Dhayarkar και Φαίδρα Δεριζιώτη που πρόσφατα συμμετείχε σε ένα από τα πιο σημαντικά animation events, το Φεστιβάλ της Χιροσίμα, και το «How Are You Today?» της ομογενούς Sophie Markatatos.Αφιερώματα, ειδικά τμήματα, εργαστήρια και τέσσερις τιμώμενες χώρες -Ισραήλ, Αλβανία, Ταϊβάν, Ιράν συμπληρώνουν το χορταστικό πρόγραμμα του 11ου Animasyros.