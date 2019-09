Animasyros: Ξεκίνησε για 12η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων

Με την υποστήριξη του ΕΟΤ διοργανώνεται και εφέτος στη Σύρο το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινούμενων Σχεδίων Animasyros 2019.



Το φεστιβάλ, το οποίο ο Οργανισμός στηρίζει από το 2014, πραγματοποιείται από σήμερα (18 Σεπτεμβρίου) έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η στήριξη του ΕΟΤ παρέχεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού για την προβολή του πολιτιστικού τουρισμού της Ελλάδας στο εξωτερικό και ειδικότερα σε κοινότητες και άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που λειτουργούν ως πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό μέσα από την επικοινωνιακή διάχυση «word of mouth».



Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα από τα 20 σημαντικότερα παγκοσμίως φεστιβάλ για την τέχνη του animation και πραγματοποιείται στην Σύρο από το 2008. Είναι δε το σημαντικότερο και μεγαλύτερο ετήσιο Φεστιβάλ του είδους στην Ελλάδα, το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον και στην αειφορία και έχει τίτλο «AnimaGreen».



Τιμώμενες χώρες του φεστιβάλ θα είναι η Σουηδία και το διεθνές ανερχόμενο στο τομέα της χρηματοδότησης παραγωγών Αζερμπαϊτζάν, ενώ παράλληλα θα προβληθούν αμερικάνικες ταινίες κινούμενων σχεδίων στο πλαίσιο του αφιερώματος American Animation Panorama.



Συνολικά θα προβληθούν περισσότερες από 234 ταινίες κινούμενων σχεδίων από 30 χώρες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.



Το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού προγράμματος για τα Φεστιβάλ (EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe) παρακολουθούν κάθε χρόνο, πάνω από 1.300 καλλιτέχνες και 60.000 μοναδικοί επισκέπτες.



Διοργανωτής της εκδήλωσης είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ