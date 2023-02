«Ant-Man and the Wasp: Quantumania»: Η νέα ταινία των Marvel Studios

Στη νέα ταινία των Marvel Studios, «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», η οποία ξεκινά την 5η φάση του MCU, οι υπερήρωες συνεργάτες Scott Lang (Paul Rudd) και Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) επιστρέφουν στις περιπέτειές τους σαν Ant-Man και Wasp. Οι δυο τους, με τους γονείς της Hope, Hank Pym (Michael Douglas) και Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), η οικογένεια εξερευνά τον Κβαντικό Κόσμο, αλληλοεπιδρούν με νέα παράξενα πλάσματα και ξεκινούν μια περιπέτεια που θα τους ωθήσει πέρα απ’ οτιδήποτε θεωρούσαν πιθανό. Ο Jonathan Majors συμμετέχει στην περιπέτεια στον ρόλο του Kang.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Σκηνοθεσία: Πέιτον Ριντ



Πρωταγωνιστούν: Πολ Ραντ, Εβάντζελιν Λίλι, Κάθριν Νιούτον, Τζόναθαν Μέγιορς, Μισέλ Φάιφερ, Μάικλ Ντάγκλας.

Διάρκεια: 125 λεπτά



Υπότιτλοι: Ελληνικά

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023)

Δείτε το τρέιλερ: