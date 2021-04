Αντίστροφη μέτρηση για τα Όσκαρ

Καθώς βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στο νήμα της εκκίνησης της 93ης απονομής των Όσκαρ, η αγωνία κορυφώνεται για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής, που θα ξεκινήσει 03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδος, και για πρώτη φορά θα λάβει χώρα σε δύο σημεία: το Dolby Theatre και το Union Station, τον εμβληματικό κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες.



Παρά την πανδημία, η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και το επίσημο ένδυμα θα είναι υποχρεωτικό, όπως και τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης.



Η βραδιά των Όσκαρ, η οποία αποτελεί την πιο δημοφιλή σε τηλεθέαση τελετή από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο, θα σκηνοθετηθεί για έκτη φορά από τον Γκλεν Γουάις, έναν αναγνωρισμένο ειδικό σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την παραγωγή του Στίβεν Σόντερμπεργκ, του σκηνοθέτη της ταινίας «Contagion».



Όπως έχει γίνει γνωστό, δε θα υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής για τα βραβεία της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου, όμως, οι παραγωγοί της βραδιάς ετοιμάζουν ένα all-star cast για να παρουσιάσει τις επιμέρους κατηγορίες.



Στη 01:30 θα αρχίσει η ζωντανή μετάδοση του pre-show από το Λος Άντζελες που θα μας δείξει τη διαδρομή των υποψηφίων μέχρι τη μεγάλη βραδιά, καθώς και στιγμιότυπα από το πάρτι όπου θα ακουστούν τα πέντε υποψήφια τραγούδια. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr, Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sanden, Diane Warren.

Τα μεγάλα φαβορί

Όπως όλα δείχνουν η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με τα εφετινά βραβεία σκοπεύει να στηρίξει τη διαφορετικότητα έπειτα από χρόνια επικρίσεων για περιθωριοποίηση καλλιτεχνών.



Οι ταινίες που ξεχώρισαν και θα ακουστούν περισσότερο τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας για την Ελλάδα είναι το Nomadland, αλλά και οι ταινίες «Ο Πατέρας», «Ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσσίας», «Mank», «Minari» και «Η δίκη των 7 του Σικάγο».



Δείτε τις υποψηφιότητες



Καλύτερη Ταινία



Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Mank

Minari

Promising Young Woman

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah



Σκηνοθεσία



Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Αϊζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Aσπρο Πάτο»



Α' Ανδρικός Ρόλος



Ριζ Αχμεντ για το «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Ολντμαν για το «Mank»

Αντονι Χόπκινς για το «The Father»

Στίβεν Γιούν για το «Minari»



Α' Γυναικείος Ρόλος



Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Άντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday» Frances McDormand (Nomadland)



Διασκευασμένο Σενάριο



Ραμίν Μπαχρανί για το «The White Tiger»

Κεμπ Πάουερς για το «One Night in Miami...»

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Ερικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το «Borat Subsequent Moviefilm»



Πρωτότυπο Σενάριο



Λι Αϊζακ Τσανγκ για το «Minari»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το «Sound of Metal»

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το «Judas and the Black Messiah»



B' Γυναικείος Ρόλος



Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»



Β' Ανδρικός Ρόλος



Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Λέσλι Οντομ Τζ. για το «One Night in Miami...»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»

Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»



Μουσική



Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World



Κοστούμια



Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Emma.

Mulan

Pinocchio



Φωτογραφία



Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Judas and the Black Messiah



Μοντάζ



Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman



Καλλιτεχνική Διεύθυνση



Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Ντέιβιντ Κρανκ για το «News of the World»

Νέιθαν Κρόουλι για το «Tenet»

Μαρκ Ρίκερ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

The Father



Διεθνής Ταινία



Άσπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)



Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους



Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher



Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους



A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split



Οπτικά Εφέ



Love and Monsters

The Midnight Sky,

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet