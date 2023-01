Αντίστροφη μέτρηση για τις Χρυσές Σφαίρες

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για την 80η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 10 Ιανουαρίου (ξημερώματα Τετάρτης στην Ελλάδα) στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με τη μετάδοση να αναλαμβάνει το NBC, ενώ οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι ο κωμικός Jerrod Carmichael. Οι Χρυσές Σφαίρες είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβείων της κινηματογραφικής βιομηχανίας και θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ, που απονέμονται μερικούς μήνες μετά (Κυριακή 12 Μαρτίου).

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες, η ταινία «The Banshees of Inisherin» (Tα πνεύματα του Ινίσεριν) προηγείται με συνολικά οκτώ υποψηφιότητες, ακολουθεί το φιλμ «Everything Everywhere All at Once» με έξι και οι ταινίες «Babylon» του Ντάμιεν Σαζελ και «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με πέντε η καθεμία. Το στούντιο παραγωγής Searchlight βρίσκεται μπροστά με συνολικά 12 υποψηφιότητες ενώ η A24 με 10.

Βραβεία θα δώσουν και πιθανότατα θα πάρουν οι σταρ που ήδη δήλωσαν πως θα παραβρεθούν:

Τζέιμι Λι Κέρτις, Κουέντιν Ταραντίνο, Ντάνιελ Κρεγκ, Κέβιν Κόστνερ, Τζούλια Ρόμπερτς, Χιου Τζάκμαν, Κέϊτ Μπλάνσετ, Κόλιν Φάρελ, Ράλφ Φάϊνς, Έμα Τόμσον, Μπρένταν Γκλίσον, Μπραντ Πιτ, Τζέιμς Κάμερον, Τέιλορ Σουίφτ, Lady Gaga, Ριάνα, Χίλαρι Σουάνκ, Τζεφ Μπρίτζες, Σελίνα Γκόμεζ , Στιβ Μάρτιν, Κόλιν Φερθ και Έντι Μέρφι ο οποίος θα λάβει το τιμητικό βραβείο «Cecil B. DeMille» για τη συνολική του πορεία στον κινηματογράφο.

Οι βασικές υποψηφιότητες

Δραματική ταινία

The fabelmans

Tar

Ελβις

Top Gun: Maverick

Avatar: The way of water

Κωμωδία ή μιούζικαλ

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Το τρίγωνο της θλίψης

Babylon

Glass Onion: A knives out mystery

Τα πάντα όλα

Σκηνοθεσία

Στίβεν Σπίλμπεργκ (The fabelmans)

Μάρτιν Μακ Ντόνα (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Μπαζ Λούρμαν (Έλβις)

Νταν Κουάν ,Ντάνιελ Σάιναρτ (Τα πάντα όλα)

Τζέιμς Κάμερον (Avatar: The way of water)

Α’ ανδρικός ρόλος (δραματική ταινία)

Όστιν Μπάτλερ (Έλβις)

Μπιλ Νάι (Αισθάνομαι ζωντανός)

Μπρένταν Φρέιζερ (Η φάλαινα)

The Whale (original title)

Χιού Τζάκμαν (Ο γιός)

Τζέρι Πόουπ (The Inspection)

Α’ ανδρικός ρόλος (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Άνταμ Ντράιβερ (Λευκός Θόρυβος)

Κόλιν Φάρελ (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Ντάνιελ Κρεγκ (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Ντιέγκο Κάλβα (Babylon)

Ρέιφ Φάινς (Το μενού)

Α’ γυναικείος ρόλος (δραματική ταινία)

Ολίβια Κόλμαν (Η αυτοκρατορία του φωτός)

Μισέλ Γουίλιαμς (The Fabelmans)

Κέιτ Μπλάνσετ (Tar)

Άνα Ντε Αρμάς (Blonde)

Βαϊόλα Ντέιβις (Η γυναίκα βασιλιάς)

Α’ γυναικείος ρόλος (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Άνια Τέιλορ Τζόι (Το μενού)

Έμα Τόμσον (Καλή τύχη Λίο Γκράντε)

Λέσλι Μάνβιλ (Η κυρία Χάρις πάει στο Παρίσι)

Μάργο Ρόμπι (Babylon)

Μισέλ Γιέο (Τα πάντα όλα)

Β’ ανδρικός ρόλος

Μπάρι Κέογκαν (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Μπρένταν Γκλίσον (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Έντι Ρεντμέιν (Η καλή νοσοκόμα)

Μπραντ Πιτ (Babylon)

Κε Χούι Κουάν (Τα πάντα όλα)

Β’ γυναικείος ρόλος

Άντζελα Μπάσετ (Black Panther: Wakanda Forever)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Κάποια μίλησε)

Ντόλι τε Λεόν (Το τρίγωνο της θλίψης)

Τζέιμι Λι Κέρτις (Τα πάντα όλα)

Κέρι Κόντον (Τα πνεύματα του Ινισέριν)

Σενάριο

Τα πνεύματα του Ινισέριν

The Fabelmans

Women talking

Tar

Τα πάντα όλα

Διεθνής ταινία

Argentina 1985 (Αργεντινή)

Close (Βέλγιο)

RRR (Ινδία)

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο (Γερμανία)

Απόφαση φυγής (Νότιος Κορέα)

Κινούμενα σχέδια

Inu-oh

Marcel the Shell with Shoes On

Γάτος σπιρουνάτος 2: Η τελευταία επιθυμία

Πάντα στο κόκκινο

Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο