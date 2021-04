Άντονι Χόπκινς: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που κατακτά βραβείο BAFTA καλύτερου ηθοποιού

Ο βετεράνος Άντονι Χόπκινς κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία «The Father» όπου υποδύεται έναν άνδρα που πάσχει από άνοια. Ο ηθοποιός απέδειξε, για άλλη μια φορά πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης είναι γράφοντας ιστορία στα βρετανικά βραβεία BAFTA, καθώς έγινε ο γηραιότερος άνδρας στην ιστορία που κατακτά το βραβείο Καλύτερου ηθοποιού.



«Είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου όπου δεν περίμενα ποτέ να πάρω αυτό το βραβείο», δήλωσε ο 83χρονος ηθοποιός στους δημοσιογράφους, ο οποίος πρόσθεσε πως λόγω ηλικίας ήταν «εύκολο» να κάνει την ταινία. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη νίκη, ο Άντονι Χόπκινς δεν εμφανίστηκε μέσω Zoom στην εικονική τελετή και αργότερα αποκάλυψε ότι εκείνη την ώρα ζωγράφιζε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει στην Ουαλία.



Δεν ήξερε ότι κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού



Μάλιστα, ο Άντονι Χόπκινς, που ζει στην Ουαλία καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε καν πως είχε κερδίσει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού και ενημερώθηκε από την οικογένειά του που παρακολουθούσε την τελετή. Όπως είπε: «Αυτό είναι υπέροχο. Ποτέ στη ζωή μου δεν περίμενα να το πάρω αυτό. Έφτασα σε ένα σημείο στη ζωή μου, αυτή η συγκεκριμένη ταινία, το ξέρω πως είναι πολύ δυνατή. Άρα για μένα, αυτό είναι ένα μπόνους, είναι ένα αστείο μπόνους και θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους υποψήφιους και τους νικητές. Είμαι έκπληκτος, καθόμουν εδώ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου ζωγραφίζοντας και άκουσα να πανηγυρίζουν από δίπλα, νόμιζα ότι παρακολουθούσαν έναν αγώνα ποδοσφαίρου».

Η νίκη του Άντονι Χόπκινς τον κάνει τον μεγαλύτερο σε ηλικία ηθοποιό που κατακτά το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού, αλλά ο τίτλος του μεγαλύτερου σε ηλικία νικητή BAFTA ανήκει στην Εμανουέλε Ρίβα, η οποία σε ηλικία 84 ετών κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ταινία «Amour» το 2012.

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAs pic.twitter.com/eHLq4toFzR