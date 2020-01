«Αρπακτικά Πτηνά Και Η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση Της Χάρλεϊ Κουίν» με τη Μάργκοτ Ρόμπι

Η Μάργκοτ Ρόμπι επιστρέφει ως Χάρλεϊ Κουίν, δίπλα στη Μαίρη Ελίζαμπεθ Ουίνσταντ, που υποδύεται την Huntress.

Birds Of Prey and The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn

Σκηνοθεσία: Κάθι Γιάν

Ηθοποιοί: Μάργκοτ Ρόμπι, Mαίρη Ελίζαμπεθ Γουίστεντ, Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ, Ρόζι Περέζ, Κρις Μεσίνα, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Έλα Τζέι Μπάσκο.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράσης, Περιπέτεια

Δείτε το τρέιλερ: