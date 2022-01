Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε ο Μίλο Βεντιμίλια

Έπειτα από πολυετή καριέρα στην τηλεόραση, ο Μίλο Βεντιμίλια τιμήθηκε τη Δευτέρα με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, στο Χόλιγουντ.



Τα αποκαλυπτήρια του αστεριού του Αμερικανού ηθοποιού, πρωταγωνιστή της σειράς «This Is Us», σκηνοθέτη και παραγωγού, έγιναν σε τελετή στη Λεωφόρο του Χόλιγουντ, που μεταδόθηκε ζωντανά.



Το αστέρι του είναι το 2.710ο, δίπλα σε εκείνο της συμπρωταγωνίστριάς του Μάντι Μουρ στη σειρά «This Is Us», η οποία ήταν παρούσα στην τελετή.



Ο Μίλο Βεντιμίλια είναι γνωστός από τους ρόλους του στις τηλεοπτικές σειρές «Gilmore Girls» και «This Is Us». Ενδιάμεσα υπήρξαν αμέτρητοι άλλοι αξέχαστοι ρόλοι, μεταξύ των οποίων στις σειρές «American Dreams» και «Heroes» και στην ταινία «Rocky Balboa».



Ο ηθοποιός τόνισε ότι η απόκτηση του αστεριού είναι συναρπαστική εξέλιξη και τιμά «όλους τους συνεργάτες του μπροστά και πίσω από την κάμερα εδώ και 26 χρόνια».



Ο Μίλο Βεντιμίλια σε δηλώσεις του στο Variety είπε πως είναι ευχαριστημένος με όλους τους ρόλους που του έχει επιτραπεί να υποδυθεί μέχρι τώρα. «Είχα μια καταπληκτική ζωή, έχω γνωρίσει πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες και έχω δουλέψει με πολλούς απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους» σημείωσε.