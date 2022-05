«Avatar: The Way of Water»: Το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου σίκουελ

Η συνέχεια της εμβλητικής ταινίας του James Cameron θα κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου.

Η ταινία «Avatar: The Way Of Water» αποτελεί τη συνέχεια του φιλμ που είδαμε το 2009 με πρωταγωνιστές τους Sam Worthington και Sigourney Weaver. Έπειτα από δεκατρία χρόνια ήρθε η ώρα να δούμε τις περιπέτειες του Jake Sully (Worthington), της συντρόφου του Neytiri (Zoe Saldana) και των παιδιών τους, στην Pandora.

Το teaser trailer, έχει σε πρώτο πλάνο τα θεαματικά τοπία του πλανήτη Πανδώρα και συνεχίζει την αφήγηση από το σημείο που σταμάτησε η πρώτη ταινία, με τους Σάλι και Νεϊτίρι να δημιουργούν την οικογένειά τους στον πλανήτη Πανδώρα.