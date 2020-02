BAFTA 2020: Σάρωσε τα βραβεία το 1917, όλοι οι νικητές

Από το Royal Albert Hall του Λονδίνου, αυτοί είναι οι νικητές των πρώτων post-Brexit βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με τη βρετανική ταινία «1917» να θριαμβεύει ακριβώς τη στιγμή που και οι δύο πλευρές μιας ολόκληρης χώρας το έχουν ανάγκη.



Με επτά νίκες - ανάμεσα στις οποίες και αυτές του double της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, το «1917» του Σαμ Μέντες έκανε εισβολή επί δικού του εδάφους και έγινε η ταινία που θριαμβεύει στα πρώτα post-Brexit βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που σε γενικές γραμμές δεν εξέπληξε κανέναν με τα φαβορί να κερδίζουν και τους υπόλοιπους να περπατούν καλοντυμένοι στο κόκκινο χαλί.





Τρία βραβεία κέρδισε το Joker (αναμεσά τους και το νεοσύστατο βραβειο Καλύτερου Κάστινγκ) και δύο τα «Παράσιτα» - το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου και αυτό της Ξενόγλωσσης Ταινίας.



Την παράσταση έκλεψαν οι αναφορές για το Brexit (με καλύτερη αυτήν του απόντα Μπραντ Πιτ: «Hey Britain. Heard you just became single. Welcome to the club!»), ο «πολιτικός» ευχαριστήριος λόγος του Χοακίν Φίνιξ, ο Ίαν ΜακΚέλεν να τιμά τον Άντι Σέρκις και το διαρκές πνευματώδες κέφι του οικοδεσπότη Γκρέιαμ Νόρτον.

Καλύτερη Ταινία: 1917



Καλύτερη Βρετανική Ταινία: 1917

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό: Bait (Μαρκ Τζένκιν,



σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)



Ξενόγλωσση Ταινία: Παράσιτα



Ντοκιμαντέρ: For Sama



Animation: Klaus



Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες για το 1917

Πρωτότυπο Σενάριο: Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο για τα Παράσιτα



Διασκευασμένο Σενάριο: Τάικα Γουατίτι για το Jojo Rabbit



A' Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ για το Joker



Α' Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Judy»





B' Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ για το Κάποτε στο... Χόλιγουντ



B' Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν για την Ιστορία Γάμου



Μουσική: Χίλντουρ Γκουνταντότιρ για το Joker



Φωτογραφία: Ρότζερ Ντίκινς για το 1917



Μοντάζ: Άντριου Μπάκλαντ και Μάικλ Μακκάσκερ για το Κόντρα σε Όλα



Σκηνικά: 1917



Κοστούμια: Μικρές Κυρίες



Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Βόμβα



Ήχος: 1917



Κάστινγκ: Joker



Ειδικά Οπτικά Εφέ: 1917



Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation: Grandad Was A Romantic



Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Ανερχόμενος Σταρ: Μάικλ Γουόρντ

Bafta Fellowship στην παραγωγό Κάθλιν Κένεντι



Τιμητικό Βραβείο στον Άντι Σέρκις