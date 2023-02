BAFTA 2023: Σάρωσε τα βραβεία το «Ουδέν νεώτερο από το Δυτικό Μέτωπο» - Όλοι οι νικητές

Η γερμανική ταινία του Έντβαρντ Μπέργκερ «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» σάρωσε τα βραβεία BAFTA αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην αποψινή απονομή, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Ειδικότερα η δραματική ταινία του Netflix, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ για τη φρίκη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τον βιώνει ένας νεαρός Γερμανός στρατιώτης, κέρδισε συνολικά 7 βραβεία ανάμεσα τους αυτά της καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης.

«Τα Πνεύματα του Ινισέριν» ήρθαν δεύτερα κερδίζοντας 4 BAFTA , εκείνα των Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπάρι Κέογκαν, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Κέρι Κόντον και Πρωτότυπου Σεναρίου.

«Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία», είπε ο 53χρονος σκηνοθέτης Έντβαρντ Μπέργκερ, απευθυνόμενος στην κόρη του, παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του.

«Είναι μια τεράστια, τεράστια τιμή», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο BAFTA καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία «Έλβις», όπου υποδύεται τον θρύλο του ροκ-εντ-ρολ.

Ο 31χρονος Μπάτλερ ήταν από τα φαβορί για το βραβείο, μαζί με τους Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Φρέιζερ.

Το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Κέιτ Μπλάνσετ για την ερμηνεία της στην ταινία Tar, όπου υποδύεται μια διευθύντρια ορχήστρας η οποία εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο.

Ακόμη η Έμα Μακί κέρδισε το BAFTA για το Ανερχόμενο Αστέρι (ένα βραβείο που ψηφίζεται από το κοινό) και η Σάρλοτ Γουέλς πήρε το βραβείο για το Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό για την ταινία «Aftersun».

Στην έναρξη της βραδιάς, η ηθοποιός Έλεν Μίρεν, που κέρδισε βραβεία BAFTA και Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Η βασίλισσα», όπου υποδυόταν τη βασίλισσα Ελισάβετ, απέτισε φόρο τιμής στη μονάρχη που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο. Ο εγγονός της βασίλισσας και πρόεδρος των BAFTA, πρίγκιπας Ουίλιαμ, ήταν παρών στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Δείτε παρακάτω τον εναρκτήριο λόγο του Προέδρου της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Κρισνέντου Ματζουμντάρ.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη Ταινία: All Quiet On The Western Front



Σκηνοθεσία: Έντουαρντ Μπέργκερ, «All Quiet On The Western Front»



Α’ Ανδρικός Ρόλος: Όστιν Μπάτλερ, «Elvis»



Α’ Γυναικείος Ρόλος: Κέιτ Μπλάνσετ, «TAR»



Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπάρι Κέογκαν, «The Banshees of Inisherin»



Β’ Γυναικείος Ρόλος: Κέρι Κόντον, «The Banshees of Inisherin»



Πρωτότυπο Σενάριο: The Banshees of Inisherin



Διασκευασμένο Σενάριο: All Quiet On The Western Front



Καλύτερη Βρετανική Ταινία: The Banshees of Inisherin



Ντοκιμαντέρ: Navalny



Ξενόγλωσση Ταινία: All Quiet On The Western Front



Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό: Σάρλοτ Γουέλς, «Aftersun»



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Guillermo del Toro’s Pinocchio



Φωτογραφία: All Quiet On The Western Front



Μοντάζ: Everything Everywhere All At Once



Μουσική: All Quiet On The Western Front



Σκηνικά: Babylon



Κοστούμια: Elvis



Μακιγιάζ & Κομμώσεις: Elvis



Ήχος: All Quiet On The Western Front



Εφέ: Avatar: The Way of Water



Κάστινγκ: Elvis



Βρετανικό Μικρού Μήκους Animation: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse



Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία: An Irish Goodbye



Ανερχόμενο Αστέρι: Έμα Μακί