Η ταινία «Broken Circle» του Δημήτρη Κατή, η οποία έκανε πανελλήνια πρεμιέρα την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ολοκλήρωσε τις προβολές της, στον ιστορικό φεστιβαλικό Κινηματογράφο «STUDIO New Star Art Cinema» στις 4 Απριλίου.

Αξίζει να αναφερθεί πως η ταινία προβάλλεται από τον Δεκέμβριο, στη διαδικτυακή τηλεοπτική πλατφόρμα του AMAZON PRIME VIDEO (video on demand) του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ θα ακολουθήσουν μελλοντικά προβολές σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο καθώς και διεθνείς πρεμιέρες, όπως στη Σουηδία, Ινδία, Ουγγαρία, Γεωργία κ.α.





Πρόκειται για μια φανταστική ταινία φιλοσοφικού και ψυχολογικού περιεχομένου με δραματικές κι επικές ανατροπές που λαμβάνει χωρά στην αρχαία Ελλάδα τη μυκηναϊκή εποχή, με στοιχεία συνεχούς υπαρξιακής αναζήτησης, ρομαντισμού κι έρωτα, αγνότητας αλλά και δυνατά απρόοπτα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Μια ταινία την οποία χαρακτηρίζει ο δημιουργός της, ως «επιστημονικής φαντασίας αρχαία τραγωδία».



Συνδυάζεται ο λογοτεχνικός θεατρικός λόγος σε συνδυασμό, με την «εικαστικής ομορφιάς», κινηματογραφική φωτογραφία και την πλούσια σε μελωδίες μουσική σύνθεση που «δίνει το παρών» με «πρωταγωνιστικό» τρόπο. Η προσπάθεια κινηματογράφησης τέτοιου είδους ταινίας αποτελεί πρωτοτυπία για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για μία ανιδιοτελή ιδέα, δημιουργία και συνεισφορά του ίδιου του δημιουργού Δημήτρη Κατή πρωτίστως, αλλά και όλων των συνεργατών του και συντελεστών της ταινίας. Μία προσφορά προς τον Ελληνικό πολιτισμό τον οποίο, φιλοδοξούν όλοι τους μαζί, να διαφημίσουν, σε ολόκληρο τον κόσμο και τα διεθνή φεστιβάλ, μέσω της ταινίας αυτής. Το Broken Circle είναι μία μεγάλου μήκους ταινία διάρκειας 139 λεπτών.

Ο γνωστός διεθνούς φήμης πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Κατής είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του Broken Circle, υπογράφοντας την παραγωγή και σκηνοθεσία, το πρωτότυπο σενάριο και φυσικά τη μουσική σύνθεση και το soundtrack της ταινίας. Επίσης ο ίδιος, είναι και κινηματογραφιστής και διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας. Είναι καθαρά προσωπική / ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς καμία απολύτως κρατική ή άλλου είδους χρηματοδότηση ή επιδότηση ή βοήθεια, πλην απλών ανθρώπων χωριών και συλλόγων που βοήθησαν με τον εθελοντισμό τους και την προσωπική τους συμμετοχή κι εργασία..

Δείτε το τρέιλερ:

Το καστ της ταινίας αποτελείται, από αξιόλογους και ταλαντούχους ηθοποιούς, με ονόματα από την Λυρική Σκηνή και το θέατρο αλλά και την ελληνική τηλεόραση και κινηματογράφο, καθώς και εμφάνιση νέων ηθοποιών, αλλά και γνωστών μοντέλων στα πρώτα τους κινηματογραφικά βήματα.



Οι βασικοί ρόλοι:



Χρήστος Γλυκός ως Αγαμέμνων

Χρήστος Αμβράζης ως Μάντης

Βάγια Κωφού ως Κλυταιμνήστρα

Νεκτάριος Παπαλεξίου ως Μενέλαος

Δημήτρης Μαζιώτης ως Οδυσσέας

Κατερίνα Χολή ως Γραία

Μαρίζα Σπιρίτο ως Ηλέκτρα

Δήμητρα Δερζέκου ως Φιλομήλα

Αποστόλης Γεωργίου Ζωναράς ως Άνθος

Ντιάνα Τσεμέρις ως Χρυσόθεμις

Γιώργος Καρατζάς ως Αχιλλέας

Κρυσταλλία Κεφαλούδη ως Αρχιέρεια

Ελπίδα Κατή ως Ιφιγένεια

Ειδική εμφάνιση: Σύλλογος Πολιτιστικής Προβολής "Ιερολοχίτες Θηβών" με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου.

Διάρκεια: 139 λεπτά

Διανομή: New Star

Σύνοψη:



«Χιλιάδες χρόνια πριν σε τούτον τον κόσμο σε αυτήν την αρχέγονη Γαία, η χαρά ξελογιάστηκε από τον απατηλό χρόνο που της έστησε μία αδυσώπητη παγίδα. Ήταν όμως ξέγνοιαστα χρόνια, με κυρίαρχο παίχτη το άγνωστο. Η φύση εναρμονισμένη με τον άνθρωπο, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε εκείνος.. Η νεαρή κόρη με άδολη αγάπη για τη ζωή και με πολλά ερωτήματα για τα μυστήρια που την περιβάλλουν, ξεχύθηκε σε μία νοητικά ερωτική αναζήτηση της αλήθειας, με γνώμονα την αμφισβήτηση των εννοιών του κατεστημένου της εποχής. Την παράδοξη αυτή εκδοχή της πορείας της θα περιγράψουμε σε αυτήν εδώ την ιστορία.. ήταν η εποχή όταν τα βασίλεια εναλλάσσονταν από φιλόδοξους ευγενείς και στυγνούς βασιλείς και δυνάστες, αλλά και σοφούς, ήρωες, ημίθεους, δίκαιους και αμερόληπτους.. και τα σύνορα ήταν ρευστά..Μία ιστορία που κανείς δεν γνωρίζει εάν πράγματι ήταν αληθινή ή ήταν ένα όνειρo μέσα σε ένα άλλο.. είναι η αναβαθμισμένη εκδοχή της πραγματικότητας αυτού εδώ του σύμπαντος ..ή ενός άλλου».

Broken Circle - Διεθνή βραβεία 2022-2023

ADOLPH ZUKOR International Film Festival

Hungary

August 14, 2022

AWARD - BEST PRODUCTION DESIGN

ADOLPH ZUKOR International Film Festival

Hungary

August 14, 2022

AWARD - BEST MUSIC

ROYAL SOCIETY OF TELEVISION & MOTION PITURES AWARDS

CALCUTTA India

Outstanding Achievement Award - BEST FILM SCORE - SOUNDTRACK

DRUK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

PARO Bhutan

AWARD - BEST DIRECTOR

DRUK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

PARO Bhutan

AWARD - BEST FILM SCORE / SOUNDTRACK

PARIS FILM AWARDS

PARIS France

SILVER AWARD - BEST ORIGINAL SCORE

TITAN FILM FESTIVAL

SYDNEY Australia

AWARD - BEST SOUND

CALCUTTA INTERNATIONAL CULT FILM FESTIVAL

CALCUTTA India

AWARD - BEST DIRECTOR

FLORENCE FILM AWARDS

FLORENCE Italy

SILVER AWARD - BEST SCREENPLAY

FLORENCE FILM AWARDS

FLORENCE Italy

HONORABLE MENTION - SOUNDTRACK

ATHENS International monthly Film Festival

ATHENS Greece

AWARD - BEST DIRECTING

TOKYO International monthly Film Festival

TOKYO Japan

AWARD - BEST CINEMATOGRAPHY

SERBEST International Film Festival

Moldova, Republic of

SEMI - FINALIST

LONDON DIRECTOR AWARDS

LONDON United Kingdom

OFFICIAL SELECTION

AMERICAN GOLDEN PICTURE International Film Festival

JACKSONVILLE United States

AWARD - BEST DIRECTOR

CINEMAKING INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

DHAKA Bangladesh

NOMINEE

8 & HALFILM AWARDS

ROME Italy

AWARD - BEST SCREENPLAY

MILAN GOLD AWARDS

MILAN Italy

AWARD - BEST SCREENPLAY



SOFIA ART FILM AWARDS

Sofia, Bulgaria

AWARD for BEST DIRECTOR FEATURE FILM

SOFIA ART FILM AWARDS

Sofia, Bulgaria

AWARD for BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Dreamz Catcher International Film Festival

Kolkata, India

AWARD - BEST ACTRESS

KNIGHT OF THE REEL AWARDS

Hyderabad, India

AWARD - BEST NARRATIVE FEATURE FILM

KNIGHT OF THE REEL AWARDS

Hyderabad, India

AWARD - BEST PRODUCER

KNIGHT OF THE REEL AWARDS

Hyderabad, India

AWARD - BEST VXF ARTIST

BUDAPEST FILM FESTIVAL

BUDAPEST, Hungary

NOMINEE - Best Composer

BUDAPEST FILM FESTIVAL

BUDAPEST, Hungary

NOMINEE - Best Filmmaker

WALLACHIA Int'l Film Festival

BUCHAREST, Romania

AWARD - BEST PRODUCTION DESIGN

HIGH TATRAS Film & Video Festival

KOSICE, Slovakia

FINALIST - Best Soundtrack

CHICAGO International Indie Film Festival

Chicago, Illinois, United States

Official Selection

BARCELONA Indie Awards

BARCELONA, Spain

Official Selection

Best Actor & Director Awards - New York

New York, United States

Award Winner - Best Director of a Historical Film

Golden Lion International Film Festival (GLIFF)

Kolkata, India

Award Winner - Best Director

Golden Lion International Film Festival (GLIFF)

Kolkata, India

Best Cinematography

Golden Lion International Film Festival (GLIFF)

Kolkata, India

Award Winner - Best Producer

Cinematic European Film Festival

Craiova, Romania

Award Winner - Best Production Design

HOLLYWOOD GOLD AWARDS

Los Angeles, United States

GOLD AWARD - BEST ORIGINAL SCREENPLAY

HOLLYWOOD GOLD AWARDS

Los Angeles, United States

GOLD AWARD - BEST ORIGINAL SCORE

NEW YORK MOVIE AWARDS

New York, United States

AWARD WINNER - BEST SCREENPLAY

BEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Bucharest, Romania

Best Director Feature Film - Award

BEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Bucharest, Romania

Best Original Score /Soundtrack–Honorable Mention

SWEDEN FILM AWARDS

Stockholm, Sweden

Best Director - Award

SWEDEN FILM AWARDS

Stockholm, Sweden

Best Feature Film - Award

International Motion Picture Awards

Toronto, Canada

Best Screenplay - Award

International Motion Picture Awards

Toronto, Canada

Best Lead Actress - Award

BRUSSELS International Film Festival

Brussels, Belgium

Best Original Score AWARD

BRUSSELS International Film Festival

Brussels, Belgium

Best Production Design - AWARD

ART EXPERIMENTAL SCREENINGS FILM FESTIVAL FRESH STREAM

Tbilisi, Georgia

Best Director Award

NEW YORK INDEPENDENT CINEMA AWARDS

New York, NY, USA

Finalist